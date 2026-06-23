Tyrkysové jazerá, divoké rieky a výnimočná príroda: 6 miest v Dolnom Rakúsku, ktoré stoja za letný výlet

Od jedinečných kúpalísk s liečivou pramenitou vodou cez krištáľovo čisté horské jazerá a divoké riečne údolia až po romantické tiesňavy a národný park. Vybrali sme 6 miest v Dolnom Rakúsku, kde sa počas leta môžete schladiť, vyraziť na turistiku a predĺžiť si výlet o noc na niektorom z výnimočných ubytovaní kolekcie Selected Stays.
Keď teploty stúpajú, nemusíte cestovať stovky kilometrov za osviežením. Len kúsok za slovenskými hranicami ponúka Dolné Rakúsko kombináciu, ktorú počas leta hľadá čoraz viac ľudí. Krištáľovo čistú vodu, prírodu, turistické trasy a miesta, kde sa dá na pár dní spomaliť. Od jedinečných kúpalísk s pramenitou vodou cez tyrkysové horské jazerá a divoké riečne údolia až po romantické tiesňavy a chránené prírodné oblasti. Každý si tu nájde svoj vlastný spôsob, ako prežiť leto.
1. Bad Vöslau: kúpanie vo vode, ktorú poznáte z fliaš
Len niekoľko kilometrov od Viedne sa nachádza kúpalisko, ktoré patrí k najobľúbenejším letným miestam v Dolnom Rakúsku. Bad Vöslau láka návštevníkov kombináciou historickej atmosféry, starých stromov a jedinečnej vody.
Do bazénov totiž prúdi minerálna voda Vöslauer priamo z artézskeho prameňa s celoročnou teplotou približne 21 °C. Kúpanie uprostred historických víl, borovicového lesa a ikonických prezliekacích kabín pripomína skôr oddych v rozsiahlom záhradnom parku než návštevu klasického kúpaliska
Výlet sa oplatí spojiť aj s návštevou neďalekého Badenu, ktorý ponúka elegantné promenády, kaviarne, vinárne a príjemnú kúpeľnú atmosféru.
2. Erlaufsee: tyrkysový klenot pod alpskými vrcholmi
Len niekoľko kilometrov od pútnického mesta Mariazell leží jedno z najkrajších jazier Dolného Rakúska. Erlaufsee okamžite zaujme tyrkysovo-zelenou farbou vody a kulisou okolitých hôr Gemeindealpe a Bürgeralpe. Jazero s rozlohou 58 hektárov ponúka ideálne podmienky na kúpanie, člnkovanie, paddleboarding, rybolov aj potápanie. Vďaka výnimočne čistej vode a hĺbke až 38 metrov patrí medzi najobľúbenejšie potápačské lokality v Rakúsku. Na brehu nájdete pláž, požičovňu člnov a vodných bicyklov, reštaurácie aj možnosti ubytovania, takže bez problémov vystačí aj na celý víkend.
3. Rieka Ybbs a Ybbstalská cyklotrasa: leto pri vode na dvoch kolesách
Nie každý potrebuje jazero či kúpalisko. Niekedy stačí príjemná horská rieka a dobrá cyklotrasa.
Rieka Ybbs patrí medzi najčistejšie vodné toky Dolného Rakúska. Od masívu Ötscher tečie cez malebné údolie smerom k Dunaju a po ceste vytvára množstvo prírodných miest vhodných na osvieženie. Pozdĺž rieky vedie obľúbená Ybbstalská cyklotrasa, kde sa striedajú štrkové pláže, lúky a pokojné riečne zákutia.
Najobľúbenejší úsek vedie medzi Waidhofen an der Ybbs a Lunz am See po trase bývalej železnice Ybbstalbahn. Vďaka miernemu profilu je vhodný aj pre rodiny a e-biky. Praktickým bonusom je Radtramper-Bus, ktorý počas sezóny spája Waidhofen an der Ybbs s Lunz am See a umožňuje pohodlný návrat späť na začiatok trasy. Ak hľadáte podobné tipy na prírodné kúpaliská, nájdete ich na webe Dolného Rakúska, v sekcii prírodné kúpaliská.
4. Národný park Thayatal: údolie plné prírodných pokladov
Na hranici s Českom sa rozprestiera Národný park Thayatal, ktorý spolu so susedným českým Národným parkom Podyjí chráni jedno z posledných zachovaných riečnych údolí v strednej Európe. Charakteristické meandre rieky Dyje, strmé svahy a výnimočne zachovaná príroda vytvárajú krajinu, ktorá patrí k najkrajším prírodným lokalitám Dolného Rakúska.
Na približne 100 kilometroch turistických a cyklistických trás objavíte viaceré ikonické miesta národného parku vrátane vyhliadky Umlaufblick, odkiaľ sa otvára pôsobivý pohľad na až 120 metrov hlboko zarezané údolie Dyje. Obľúbeným cieľom návštevníkov je aj Einsiedlerbrücke, most spájajúci rakúsku a českú časť národného parku.
Thayatal je známy aj mimoriadne bohatou faunou a flórou. Pri troche šťastia tu môžete zazrieť európsku divú mačku, ktorá sa do tejto oblasti opäť vrátila. Východiskovým bodom mnohých túr je mestečko Hardegg, najmenšie mesto Rakúska, kde sa nachádza aj návštevnícke centrum národného parku.
5. Ysperklamm: tiesňava plná vodopádov a legiend
V južnom Waldvierteli sa ukrýva jedna z najkrajších tiesňav Dolného Rakúska. Ysperklamm ponúka spojenie letného osvieženia, prírody a nenáročnej turistiky.
Trasa vedie popri vodopádoch, drevených mostíkoch a machom obrastených žulových skalách. Počas približne dvojkilometrovej túry návštevníci prekonajú približne 300 výškových metrov a objavia skalné útvary s názvami ako Sfinga či Sediaci pes. Miesto je opradené keltskými legendami a podľa miestnych povestí tu kedysi prebiehali druidské obrady. Po túre sa oplatí zastaviť vo Wirtshausbrennerei Krenn a ochutnať regionálne špeciality. Ďalšie túry popri vode či vodopádoch, nájdete ich na stránke Dolného Rakúska v časti turistika popri vode.
6. Viedenský chodník popri vodovode v Höllentali: turistika popri krištáľovo čistej vode
Medzi pohoriami Rax a Schneeberg vedie jedna z najpríjemnejších rodinných túr v Dolnom Rakúsku. Viedenský vodovodný chodník sleduje historický vysokohorský vodovod z roku 1873 a vedie pozdĺž rieky Schwarza, ktorá patrí k najčistejším vodným tokom v Rakúsku.
Nenáročná trasa spája technickú históriu s nádhernou prírodou a ponúka množstvo miest na oddych pri vode. Celý okruh meria približne 7 kilometrov a zvládnu ho aj menej skúsení turisti.
Príjemnou zastávkou počas výletu je horská chata Weichtalhaus, kde si môžete dopriať občerstvenie pred návratom.
Miesta, kde sa oplatí zostať o deň dlhšie
Po dni strávenom pri jazere, rieke alebo na turistike si môžete dopriať nocľah na miestach, ktoré sú samy osebe destináciou. Kolekcia Selected Stays združuje výnimočné ubytovania v Dolnom Rakúsku. Od romantických zámkov a historických víl cez štýlové vidiecke usadlosti až po chaty uprostred prírody či domčeky v korunách stromov. Spája ich jedinečná atmosféra, osobitý príbeh a zážitok z bývania, ktorý robí z dovolenky niečo naozaj výnimočné.
Niekedy totiž nie je najväčším zážitkom len miesto, kam cestujete, ale aj miesto, kde sa večer vrátite.
Highlight: Nocľah na miestach s charakterom, kde sa samotné ubytovanie stáva súčasťou dovolenkového zážitku.
Viac tipov na letné výlety v Dolnom Rakúsku nájdete na:
https://www.dolne-rakusko.info/turistika-v-lete
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