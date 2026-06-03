Michal Mrocek vypredal Piano Gala Show tri mesiace pred začiatkom. Po úspechu v Slovenskej filharmónii prichádza ďalší rekord

Klavírny virtuóz a autor Piano Gala Show Michal Mrocek opäť potvrdil mimoriadny záujem verejnosti o svoj výnimočný hudobný projekt. Štvrtý ročník Piano Gala Show, ktorý sa uskutoční v ikonických priestoroch Bratislavského hradu, je oficiálne vypredaný už tri mesiace pred svojím konaním.
Ide o ďalší významný míľnik v histórii projektu. Minulý rok sa Piano Gala Show v Slovenskej filharmónii vypredala dva mesiace pred začiatkom, čo bolo považované za mimoriadny úspech. Tento rok však záujem publika prekonal všetky očakávania.
„Keď som minulý rok vypredal Slovenskú filharmóniu dva mesiace pred podujatím, považoval som to za obrovský prejav dôvery. To, že sa tento rok Piano Gala Show vypredala už tri mesiace pred začiatkom, je pre mňa potvrdením, že sa mi vďaka podpore ľudí podarilo vybudovať hodnotnú značku, ktorá reprezentuje Slovensko,“ hovorí Michal Mrocek.
Štvrtý ročník Piano Gala Show bude zároveň najväčším a najambicióznejším spracovaním v histórii projektu. Diváci sa môžu tešiť na jedinečné spojenie klavírnej hudby, svetelného orchestra, módnej prehliadky, tanečných vystúpení a modernej scénografie, ktorá premení historické priestory Bratislavského hradu na veľkolepú umeleckú scénu.
„Od začiatku bolo mojou víziou vytvoriť podujatie, ktoré prekračuje hranice klasického koncertu. Chcem, aby divák hudbu nielen počul, ale ju aj videl a cítil. Každý ročník posúvame ďalej a tento bude vrcholom celej doterajšej cesty Piano Gala Show,“ dodáva Mrocek.
Vypredanie podujatia tri mesiace pred jeho konaním potvrdzuje, že Piano Gala Show sa stala jedným z najvýraznejších hudobno-spoločenských projektov na Slovensku.