Emma Drobná odhalila veľkú novinku v Trnave: Pozrite sa čo tam vyrastie

Speváčka Emma Drobná sa objavila v novom videu priamo v Trnave, kde fanúšikom prezradila zaujímavú novinku. Na mieste, kde dnes stojí staršia budova, má v budúcnosti vzniknúť nová predajňa obľúbených potravín yeme. Tie sa stanú súčasťou novovznikajúcej mestskej štvrte Cukrovar.
V novom videu sa Emma bezstarostne prechádza ulicami Trnavy, no pokojná atmosféra má nečakané vyvrcholenie. Emma je totiž ambasádorkou značky yeme, ktorá chystá v Trnave veľkú novinku.
Yeme plánuje otvoriť novú predajňu v trnavskom projekte Cukrovar, za ktorým stojí spoločnosť UNITED Real Estate. Otvorenie sa plánuje na rok 2030.
Zatiaľ na mieste stojí schátraná budova, kde kedysi fungovali dielne. Má štatút mestskej pamätihodnosti a čoskoro prejde rekonštrukciou. Práve pred ňu sa Emma vo videu postaví – a zaznie jasný odkaz: Vďaka Emme vieme, že tu bude yeme! Obyvatelia Cukrovaru si v novom obchode kúpia kvalitné potraviny, čerstvý chlieb či kávičku.
Projekt Cukrovar predstavuje modernú mestskú štvrť, ktorá vzniká na území bývalého industriálneho areálu. Po dokončení poskytne viac ako 2000 bytov, služby pre každodenný život, verejné priestory a zachované historické objekty.
Jeho výstavba je rozdelená na etapy. V bezprostrednej blízkosti je historické jadro mesta a v pešej dostupnosti je kompletná občianska vybavenosť.
