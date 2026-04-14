Slováci veria COOP Jednote. Predstavuje pre nich istotu nákupu potravín slovenského pôvodu

COOP Jednota ako najväčšia domáca maloobchodná sieť dlhodobo zohráva úlohu nositeľa tradície slovenských chutí. Potvrdzuje to aj aktuálny prieskum, podľa ktorého majú zákazníci najväčšiu istotu slovenského pôvodu potravín práve v tejto sieti – túto odpoveď uviedlo 43 % respondentov.* Značka zároveň patrí medzi hlavných garantov slovenskej kvality a zákazníci ju vnímajú ako blízku svojim regiónom a ich potrebám. Najväčšia sieť potravín, ktorá je tu doma už viac ako 150 rokov, podčiarkuje svoju pozíciu aj aktuálnou kampaňou s názvom „My sme tu doma“, realizovanou v spolupráci so Slovenským ľudovým umeleckým kolektívom (SĽUK). Prepája tak tradície folklóru s tradíciou chutí našich domovov.

Tradícia chutí sa stretáva s tradíciou folklóru

V aktuálnej kampani My sme tu doma COOP Jednota spája sily so SĽUK-om. Ide o spojenie dvoch partnerov, ktorým je blízke Slovensko a jeho tradície, vďaka čomu sa v kampani prirodzene prepájajú slovenské chute s folklórom a nadväzuje sa na domácu symboliku blízku jednotlivým regiónom.

Tento silný vzťah k regiónom sa však neprejavuje len v komunikácii kampane, ale najmä v dlhodobých aktivitách najväčšej domácej siete, ako aj v podpore iniciatív, ktoré zachovávajú miestnu kultúru, tradície a komunitný život. COOP Jednota sa preto pravidelne zapája do projektov a podujatí, ako sú Dedina roka či Slovenský deň kroja, ktoré prepájajú ľudí, posilňujú hrdosť na regióny a pripomínajú význam tradičných hodnôt v každodennom živote.

Už viac ako 150 rokov sme súčasťou slovenských regiónov, ich histórie a kultúry. Sme tí, ktorí sú tu doma a v duchu našich družstevných hodnôt uchovávame tú skutočnú, poctivú chuť Slovenska. Prinášame ju denne na pulty našich 2000 predajní, a to ako v mestách, tak aj na vidieku, ku ktorému máme skutočne blízko. Úzko spolupracujeme s lokálnymi výrobcami a prostredníctvom ich pestrej ponuky domácich výrobkov uchovávame rozmanitosť slovenských chutí nielen pre nás, ale aj pre ďalšie generácie,uviedol Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko.

Garancia kvality a slovenských výrobkov aj v bežnom sortimente

Podpora regiónov a uchovávanie ich chutí sa premieta do celého sortimentu domácej siete vrátane základných potravín. COOP Jednota tak cielene zachováva variabilitu chutí naprieč Slovenskom. Nie ako výnimku, ale ako štandard. Ako ukazuje posledný prieskum, intenzívne to vnímajú aj samotní spotrebitelia. Vychádzajúc z neho, slovenskému pôvodu potravín veria zákazníci jednoznačne najviac v reťazci COOP Jednota, a to v podobe 43 %, čo predstavuje zároveň výrazný náskok pred konkurenčnými obchodnými reťazcami (25 % a menej).*

V praxi sa uchovávanie chutí regiónov premieta priamo do obsahu nákupného košíka zákazníka COOP Jednoty. Aj taký bežný produkt, akým je rožok, nemá v domácej sieti jednotnú podobu – existuje až v 70 rôznych variantoch. Zákazník si tak v jednej predajni môže vyberať aj z viacerých typov rovnakého produktu. Je bežné, že ponuka zahŕňa aj päť rôznych variantov základného pečiva.

V súlade s autentickou chuťou ide aj kvalita výrobkov. Tú si COOP Jednota u lokálnych dodávateľov cení rovnako vysoko ako originálne receptúry. Táto dlhodobá stratégia sa odráža aj vo vnímaní zákazníkov – podľa aktuálneho prieskumu vnímajú predajne COOP Jednota ako miesto, kde majú istotu kvality potravín pre svoju domácnosť.

Prinášať skutočnú chuť regiónov pre nás nie je len fráza, ale každodenný záväzok. Spolupracujeme s viac ako 1 300 dodávateľmi naprieč Slovenskom, z toho približne 300 pôsobí v oblasti pekárenských výrobkov. Aj preto má u nás napríklad rožok desiatky variantov – nie je to náhoda. Chceme, aby si zákazníci mohli vybrať chute svojho regiónu, nie jeden univerzálny štandard. Tak ako je rozmanitý slovenský folklór, rovnako pestrá je aj ponuka nášho sortimentu,“ hovorí Renáta Peťovská, riaditeľka sekcie obchodu a rozvoja maloobchodnej siete COOP Jednota Slovensko.

Aj z tohto pohľadu je spojenie so Slovenským ľudovým umeleckým kolektívom (SĽUK) len ďalším prirodzeným krokom, ktorý potvrdzuje pozíciu COOP Jednoty ako domácej siete pevne ukotvenej v regiónoch. Aj samotné ikonické slovenské ľudové teleso vníma túto spoluprácu ako prirodzené prepojenie kultúry a každodenného života. „Folklór aj tradičné jedlá vznikajú v regiónoch, nesú identitu miesta a odovzdávajú sa z generácie na generáciu. Tradície preto nežijú len na javisku, ale aj v každodennom živote – v tom, čo jeme, čo si pamätáme a čo posúvame ďalej. Spája nás snaha uchovávať slovenské tradície a prinášať radosť, ktorú so sebou prinášajú, hovorí generálny riaditeľ SĽUK-u Juraj Hamar.

Tradície v modernom šate

Spolupráca tak prirodzene prepája dva pohľady na slovenskú tradíciu – slovenské chute a slovenský folklór, ktoré k sebe neoddeliteľne patria. Zároveň však v oboch prípadoch platí, že popri uchovávaní tradícií prebieha aj ich vedomé a systematické približovanie mladšiemu publiku, aby naše tradície zostávali živé, aktuálne a zrozumiteľné aj pre dnešného zákazníka. SĽUK preto prináša moderné interpretačné projekty, ktoré posúvajú folklór aj mimo javiska – napríklad formáty vystúpení vo verejnom priestore, kde sa tradičné prvky prepájajú so súčasným jazykom a kostým v podobe kroja nahrádza bežné oblečenie v tzv. „SĽUKárskych šalenotách“. Súčasťou aktuálnej kampane je tak aj rozšírenie o tento typ spolupráce, ktorý prináša nové, súčasné uchopenie tradície.

Celkovo je moderné uchovávanie tradícií COOP Jednote veľmi blízke, keďže najväčšia domáca maloobchodná sieť systematicky modernizuje svoje predajne a služby tak, aby boli čo najbližšie potrebám všetkých generácií zákazníkov. Súčasťou tohto prístupu je rozvoj automatizovaných predajní s nepretržitou prevádzkou 24/7, ktorých je v súčasnosti už 31 po celom Slovensku, ako aj neustále rozširovanie vlastnej ponuky výrobkov a jej prispôsobovanie aktuálnym spotrebiteľským potrebám.

Príkladom je privátna značka TOMU VER, ktorá prináša moderné spracovanie tradičných produktov s dôrazom na slovenský pôvod, kvalitu a dostupnosť. Zároveň reflektuje súčasné spotrebiteľské trendy a ponúka výrobky pre racionálne stravovanie vrátane bezlaktózových a bezlepkových alternatív či proteínových a nutrične vyvážených potravín. Sortiment tak rozširuje ponuku o produkty pre ľudí s rôznymi stravovacími preferenciami či intoleranciami.

Popri uchovávaní tradícií COOP Jednota aktívne podporuje regióny

Silné ukotvenie v regiónoch prináša aj záväzok voči komunitám. COOP Jednota ho dlhodobo napĺňa prostredníctvom Programu podpory lokálnych komunít, ktorý si tento rok pripomína desiate výročie. Počas tohto obdobia pomohol premeniť stovky nápadov na konkrétne projekty naprieč celým Slovenskom.

„Byť doma pre nás znamená niesť zodpovednosť za miesta a komunity, ktorých sme neoddeliteľnou súčasťou. Program podpory lokálnych komunít je jedným zo spôsobov, ako túto zodpovednosť dlhodobo napĺňame – adresne, podľa konkrétnych potrieb obcí a ľudí, ktorí v nich žijú. Výsledkom sú desiatky rôznorodých projektov naprieč Slovenskom, z ktorých máme veľkú radosť,“ dodáva Ján Bilinský.

Vďaka programu vznikli detské a športové ihriská, oddychové zóny, komunitné centrá či zrevitalizované verejné priestory. Podporuje však aj vzdelávacie aktivity, kultúrne projekty a ochranu životného prostredia.

Doteraz bolo podporených 232 projektov v celkovej hodnote takmer 1,3 milióna eur. Aj v aktuálnom ročníku získa podporu 26 komunitných iniciatív, pričom každý projekt môže získať grant až do výšky 6 000 eur. Jubilejný ročník navyše prináša novinku: tri najúspešnejšie projekty získajú dodatočnú dotáciu, pričom víťaz s najvyšším počtom hlasov môže získať podporu až vo výške 9 000 eur.

*Prieskum realizovala agentúra 2muse v apríli 2026 na reprezentatívnej vzorke 763 respondentov.

Maroš Šefčovič o nových opatreniach EÚ na ochranu oceliarskeho priemyslu
