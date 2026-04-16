DEŇ NARCISOV - tradícia na Slovensku už 30 rokov

Na koho v ten deň myslíš ty?
Už 30 rokov symbolizuje žltý narcis v uliciach tisíce príbehov onkologických pacientov. Liga proti rakovine ďakuje všetkým, ktorí ich 16. apríla na Deň narcisov podporia akoukoľvek z možností zapojenia sa do zbierky. Zároveň vyzýva ľudí, aby si v tento deň spomenuli na tých, ktorých sa rakovina týka.
„Keď sme pred 30 rokmi priniesli Deň narcisov na Slovensko, verili sme, že dokáže v ľuďoch vyvolať spolupatričnosť a podporu pre pacientov, že sa stane symbolom nádeje, že podporí odtabuizovanie témy “rakovina”. Dnes vieme, že sa to podarilo. Deň narcisov sa stal tradíciou a silným symbolom solidarity, vďaka ktorému môžeme pomáhať pacientom a ich rodinám, no zároveň aj upozorňovať na význam prevencie. Za tie roky okolo seba vytvoril výnimočnú komunitu ľudí, ktorým osudy onkologických pacientov nie sú ľahostajné,“ hovorí Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.
AKO ZÍSKAŤ NARCIS
Počas dňa zbierky - 16. apríla 2026 - budú v uliciach dobrovoľníci Ligy proti rakovine označení identifikátormi a prispieť im môžete ľubovoľnou sumou do pokladničiek.
Od 16. 4. do 18. 4. u partnerov zbierky:
- dm drogerie markt
- Dr. Max
- Mobilonline
BEZHOTOVOSTNÉ FORMY PRISPENIA
Od 13. 4. do 20. 4. je možnosť prispenia prostredníctvom:
- SMS na číslo 848 (hodnota SMS je 3 € v sieťach všetkých mobilných operátorov)
- Účtu zbierky SK67 0900 0000 0059 5959 5959
Všetky formy prispenia nájdete na TU, pričom aj tu si môžete stiahnuť virtuálny narcis.
SPRIEVODNÉ AKTIVITY
Stánky prevencie Ligy proti rakovine:
Počas Dňa narcisov, 16.4., bude tím Ligy proti rakovine prezentovať možnosti prevencie onkologických ochorení ukážkami samovyšetrenia a podávaním praktických informácií v stánkoch:
- OC AVION Bratislava – od 12:00 – 18:00
- OC NIVY Bratislava - od 12:00 – 18:00
- OC Eurovea Bratislava - od 12:00 – 18:00
- SC Europa Banská Bystrica - od 12:00 – 18:00
- OC Laugaricio Trenčín - od 12:00 – 18:00
- OC Galéria Martin – od 11:00 – 18:00
- OC Galeria Košice - 10.00 - 14.00hod
- OC Aupark Košice - 9.00 - 13.00hod
Počas 30. ročníka Dňa narcisov je pripravených:
- 900 000 narcisov určených na pripnutie ako prejav solidarity s onkologickými pacientmi
- Vyše 1 000 spoluorganizátorov zastrešujúcich 12 500 dobrovoľníkov po celom Slovensku
- Vyše 4 200 pokladničiek
- 80 platobných terminálov a 3 darcovské totemy
PREČO PODPORIŤ DEŇ NARCISOV?
Liga proti rakovine celkovo už 36 rokov pomáha pacientom a ich rodinám. Aj vďaka vašim príspevkom do zbierky môže poskytovať bezplatnú pomoc - odborné poradenstvo, psychologickú pomoc, sociálne poradenstvo, finančnú podporu a informovanie o prevencii a ešte oveľa viac.
„Niekedy stačí maličký žltý kvet, aby niekomu rozžiaril najtmavší deň. Vaša podpora v Deň narcisov je viac než len finančný dar – je to dôkaz, že ľudskosť v nás stále žije. Či už prispejete sumou alebo len hrdým nosením narcisu, hovoríte tým: Myslím na Teba. Pretože nikto by nemal čeliť rakovine sám.“ Uzatvára riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová.
