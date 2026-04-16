AKTUÁLNE Dopravná pohroma na juhu: DESIVÉ ZÁBERY, vlak pri Dunajskej Strede doslova zdemoloval KAMIÓN!

DUNAJSKÁ STREDA - Z dôvodu zrážky vlaku s kamiónom na železničnom priecestí je prerušená železničná doprava v úseku Dunajská Streda - Dolný Štál.
Súkromný železničný dopravca Leo Express o tom informoval na sociálnej sieti.
Aktualizované 10:01
Podľa hasičov pri tejto nehode došlo k strate jedného ľudského života. "Vo vlakovej súprave sa nachádzalo viacero osôb, pričom 21 z nich utrpelo zranenia. Vodič kamiónu nehodu, žiaľ, neprežil. Na mieste aktuálne zasahujú hasiči z Hasičskej stanice Dunajská Streda a Veľký Meder, spolu s členmi dobrovoľných hasičských zborov obcí Gabčíkovo a Orechová Potôň. Následkom zrážky došlo k vykoľajeniu vlakovej súpravy. Cesta v danom úseku je momentálne neprejazdná. Pri nehode došlo k úniku motorovej nafty, na miesto smeruje aj technický automobil EKOS," napísali hasiči na sociálnej sieti.
Tí už medzitým zverejnili aj prvé desivé zábery.
„Prebieha zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy, budeme vás priebežne informovať,“ uviedol dopravca v súvislosti s mimoriadnou udalosťou na trati. Zelená vlna STVR dopĺňa, že k nehode prišlo na výjazde z Dunajskej Stredy smerom na Kútniky. Obchádzka vedie cez Povodskú cestu.