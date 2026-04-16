Čerstvé hlavičky sú opäť v hre: Komu dáte svoj hlas?

Deti a zelenina môžu byť priatelia. Kaufland našiel spôsob, ako si k sebe nájdu cestu a prostredníctvom Čerstvých hlavičiek opäť venuje do škôl nádielky čerstvých vitamínov. Hlasovanie odštartovalo, už ste sa zapojili?
Aj vaše deti počas obeda nechajú mrkvu odloženú na okraji polievky, jablko zjedia iba nastrúhané v nedeľnom koláči a ovocie aj zeleninu pravidelne odmietajú? Nie je to preto, že by im nechutili. Možno si k nim len nestihli vytvoriť pozitívny vzťah. Ten sa však dá budovať jednoduchšie, než sa zdá. Prirodzene, hravou formou v prostredí kamarátov bez nátlaku.
Aj preto vznikol projekt Čerstvé hlavičky, ktorým sa Kaufland snaží motivovať najmladšiu generáciu k pravidelnej konzumácii čerstvého ovocia a zeleniny. Už osem rokov ich prináša do materských aj základných škôl, kde deti ochutnávajú jablká, banány, uhorku či chrumkavý kaleráb. Postupne si na ne zvyknú, aj si ich obľúbia a bez veľkého presviedčania ich začnú vnímať ako bežnú súčasť jedálnička. No nie je to ten najlepší spôsob, ako ich viesť k tomu, aby jedli viac vitamínov?
Čo sa v detstve naučia, v dospelosti nájdu
„Vieme, že ak sa ovocie a zelenina dostanú k deťom pravidelne a v kolektíve rovesníkov, oveľa ľahšie si k nim vytvoria pozitívny vzťah,“ hovorí Lucia Vargová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika. „Záleží nám na tom, aby sa vyvážené stravovanie stalo pre deti samozrejmou súčasťou ich každodenného života už od útleho veku. Vtedy si takéto stravovacie návyky dokážu osvojiť prirodzenou cestou.“
Že to funguje, potvrdzujú aj samotné školy. V Materskej škole Zvedavá včielka zo Štefanova nad Oravou vidia zmenu v správaní detí aj v ich jedálničku. „Na začiatku mnohé deti ovocie a zeleninu odmietali, no dnes si ju samy pýtajú a s nadšením ochutnávajú každú novú nádielku,“ hovorí riaditeľka Marcela Skubanová. „Veľkú úlohu zohráva aj to, že deti jedia spolu. Keď vidia kamarátov, pridajú sa tiež, preto dnes v triede nikto neodmietne ani také druhy ako kaleráb či uhorka. A čo je najkrajšie, rodičia nám hovoria, že deti si ovocie aj zeleninu pýtajú aj doma.“
Reťazec, ktorý deti spája s ovocím a zeleninou
Podobnú skúsenosť majú aj v ZŠ a MŠ v Hrnčiarovciach nad Parnou, kde školáci ovocno-zeleninové utorky považujú za malý sviatok. „Deti sa na nádielky vitamínov tešia. Dokonca skúšajú aj nové nepoznané chute, lebo vidia, ako si na ovocí a zelenine pochutnávajú spolužiaci. U nás sa bežne stáva, že si obľúbia aj potravinu, ktorú najskôr doma odmietali. Aj menej známe druhy ako marakuja či kivi prijali s nadšením, no s radosťou sa zahryznú aj do chrumkavej zeleniny,“ zdôrazňuje pedagogická asistentka Eva Szalóová.
Práve teraz sa rozhoduje o tom, ktoré školské zariadenia získajú čerstvé nádielky v školskom roku 2026/2027. Do 8. ročníka projektu sa ich dokopy registrovalo 815 a šancu na výhru má 88 materských a 88 základných škôl z celého Slovenska. O víťazoch rozhoduje verejnosť v hlasovaní, ktoré od 16. apríla do 13. mája 2026 prebieha na www.cerstvehlavicky.sk.
Zapojiť sa do hlasovania je jednoduché. Pravidlá sú nastavené tak, aby rovnakú príležitosť dostali malé aj väčšie školy či škôlky bez ohľadu na počet žiakov. Často pritom rozhoduje práve nadšenie komunity, ktorá sa do ich podpory zapojí. Počíta sa každý hlas, ktorý môže deťom zabezpečiť pravidelný prísun ovocia a zeleniny.
Jablko namiesto čokolády? Áno, funguje to
„Každý rok vidíme, ako sa okolo materských aj základných škôl prirodzene spustí veľká vlna podpory. Do hlasovania sa pridávajú celé rodiny, učitelia aj miestne organizácie a cítiť, že ľuďom na výsledku záleží. Čerstvé hlavičky tak na Slovensku neformujú len stravovacie návyky detí, ale pre dobrú vec dokážu spojiť celé komunity,“ pokračuje Lucia Vargová.
Víťazi nezískajú len ovocie a zeleninu. Kaufland im venuje aj vzdelávacie materiály, workshopy či pracovné zošity. Každá základná škola má tiež možnosť získať podporu na organizáciu Krúžkov varenia, kde si žiaci pri príprave jednoduchých jedál budujú pozitívny vzťah k vyváženému stravovaniu.
Niekedy stačí naozaj jeden malý krok, aby sa veľké veci pohli správnym smerom. Pár klikov na www.cerstvehlavicky.sk a hlas, ktorý môže rozhodnúť o tom, kde sa deti namiesto čokoládovej tyčinky radšej zahryznú do šťavnatého jablka či chrumkavej reďkvičky. Tak čo, ktorú školu podporíte vy?
