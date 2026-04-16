Dotyk bohov sa vracia na Bratislavský hrad!

Po minuloročnom vypredanom evente sa projekt TOUCH OF GOD vracia na Bratislavský hrad! V spojení s prvým ročníkom mestského festivalu URBAN MUSIC FESTIVAL sľubujú organizátori 16. mája 2026 ešte veľkolepejšiu show než kedykoľvek predtým. Historické hradby rozozvučia dve svetové esá, ktoré definujú súčasné trendy afro house a melodic techna.
Prvým headlinerom je berlínska legenda Konstantin Sibold - 10x odohral na festivale Tomorrowland, hviezda Afterlife a B2B partner Solomuna. Jeho hit Rebuke v roku 2024 ovládol svetové rebríčky žánru melodic techno. Line up bude doplnený o slovenských aj českých Djs. Svoj set odohrá aj samotný organizátor Casey Sinclair, ktorý minulý rok na hrade odohral kvalitný warm-up set pred hviezdnou DJ Korolova.
Druhým headlinerom bude grécky producentský vizionár Liva K, čerstvý prírastok prestížneho labelu DEFECTED. Jeho nový track Blessings je svetovo najsťahovanejším trackom posledného mesiaca na Beatporte. Jeho produkciu pravidelné hrávajú mená ako Black Coffee, Adriatique, Shimza a Damian Lazarus.
Celý zážitok podčiarkne unikátna téma Baroque Masquerade, špičkový zvuk a atmosféra ikonického Bratislavského hradu už od 14:00. Pre maximálny komfort sú pripravené exkluzívne VIP a Backstage zóny s privátnym barom a prioritným vstupom. Afterparty sa bude konať v Edison Parku.
Dôležité informácie:
· Dátum: Sobota, 16. 05. 2026 od 14:00
· Miesto: Bratislavský hrad + Afterparty v Edison Parku
· Line-up: Konstantin Sibold, Liva K, Casey Sinclair, Tysker, Denes Toth, The Hivebrothers, Viiito & Saxofrancis, Borra, Blanka Nova.
