Do konca apríla by mali prečistiť 660 000 litrov vody z gudrónov v Dubovej

NEMECKÁ - Špecialisti zo štátneho podniku Vodohospodárska výstavba a Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti odčerpávajú a čistia naakumulovanú a kontaminovanú dažďovú vodu z environmentálnej záťaže v areáli bývalého závodu Petrochema Dubová v časti obce Nemecká. Informovalo o tom ministerstvo životného prostredia (MŽP) s tým, že pripravujú i komplexné riešenie pre sanáciu envirozáťaží pri obci Predajná.
„S odčerpávaním a čistením odpadových vôd začali vodohospodári už 18. marca. Za necelý mesiac odviezli z lokality takmer 400 000 litrov odpadových vôd. Každý pracovný deň odvezú minimálne 22 000 litrov, čím sa znižuje tlak na korunu hrádze gudrónovej lagúny. Celú akciu plánujú vodohospodári ukončiť do konca apríla, pričom celková bilancia by mala dosiahnuť 660 000 litrov bezpečne odstránenej a vyčistenej vody,“ informoval envirorezort.
Podľa generálneho riaditeľa Vodohospodárskej výstavby Petra Moldu je každý odvoz prísne monitorovaný a potvrdený preberacím protokolom, čo zaručuje transparentnosť a bezpečnosť celého reťazca odčerpávania, odvážania a čistenia gudrónových vôd.
Zásluhou chemickej úpravy vody v gudrónovej lagúne došlo k prirodzenej neutralizácii časti kyselín a k vyčíreniu vody do takej miery, že zloženie odpadových vôd spĺňa požadované parametre stanovené Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou. Voda tak môže vstupovať do technologických procesov komunálnej čistiarne odpadových vôd (ČOV). Kvalita vody je pravidelne monitorovaná laboratórnymi rozbormi na vstupe aj na výstupe z ČOV.
Ako dodalo MŽP, špecialisti na bezpečnosť vodných stavieb z Vodohospodárskej výstavby zabezpečujú pravidelné obhliadky aj technicko-bezpečnostný monitoring prostredníctvom manuálnych meraní a tiež automatizovaných senzorov na kontinuálne meranie úrovne hladín. Rovnako vykonávajú i špecializované geodetické a geofyzikálne merania, ktoré okrem Nemeckej realizujú i na gudrónových jamách pri obci Predajná.