Nový Golem Club VIVO! prinesie moderný tréning aj kampaň „Super telo nie je filter“

Sieť fitness centier Golem Club, ktorá pôsobí na slovenskom trhu už 25 rokov pokračuje v raste a otvára svoju už 11. prevádzku. Golem Club VIVO privíta prvých návštevníkov už 30. marca o 6:00 v nákupnom centre VIVO. Po ôsmich rokoch prichádza Golem Club v Bratislave s novou modernou prevádzkou na ploche 1 500 m² a ponúkne špičkové vybavenie, profesionálne tréningové zóny a prostredie navrhnuté pre výkon, zdravie aj psychickú pohodu.
Nový priestor pre silu, kondíciu aj regeneráciu
Golem Club VIVO je navrhnutý tak, aby vyhovoval začiatočníkom aj pokročilým športovcom. Klub je vybavený profesionálnou technológiou značky Technogym, ktorá patrí medzi popredných svetových výrobcov fitness vybavenia. Návštevníci sa môžu tešiť na moderné tréningové zóny:
- 33 silových stanovíšť pre efektívny silový tréning
- 29 kardio strojov na zlepšenie kondície a zdravia
- Performance zónu so squat rackmi a funkčným vybavením
- Box zónu s boxovacími vrecami a úderníkmi
- Booty zónu zameraná na silový tréning dolnej časti tela a formovanie postavy
- Funkčnú zónu s 15-metrovou hrazdou na tréning
- Strečingovú a mobilizačnú zónu
- Skupinovú sálu s vedenými lekciami
- Masáže a regeneračné služby
„Otvorením novej prevádzky vo VIVO pokračujeme v našej vízii prinášať moderné fitness dostupné pre každého, kto chce pracovať na svojom zdraví a výkone. Číslo 11 je tradične vnímané ako symbol nového impulzu a posunu vpred, preto otvorenie jedenástej prevádzky predstavuje pre Golem Club ďalší významný míľnik v jeho 25-ročnej histórii. Chceme vytvárať prostredie, kde sa ľudia cítia dobre a majú motiváciu pravidelne sa hýbať. V rozširovaní siete plánujeme pokračovať aj naďalej a na ďalšiu, v poradí dvanástu prevádzku, nebudú klienti dlho čakať — už v septembri pripravujeme otvorenie nového klubu v Shopping Palace Zlaté piesky s rozlohou 1500 m2,“ uvádza Michaela Beladičová, marketingová riaditeľka Golem Club.
Kampaň „Super telo nie je filter“
Pri príležitosti otvorenia spúšťa Golem Club kampaň „Super telo nie je filter“ kde upozorňuje na to, že skutočná forma nevzniká na sociálnych sieťach, ale pravidelným tréningom, disciplínou a zdravým životným štýlom. Členovia môžu v rámci kampane využiť transformačný program, ktorý obsahuje zvýhodnené tréningy s osobným trénerom a Golem One Pass, ktorý umožňuje neobmedzený vstup do prevádzky Golem Club a na skupinové lekcie.
O sieti Golem Club
Golem Club je stabilná slovenská značka fitness centier, ktorá dlhodobo patrí medzi lídrov v oblasti moderného tréningu a zdravého životného štýlu.
Prevádzky Golem Club sa nachádzajú 7x v Bratislave, Martine, Žiline, Poprade a Košiciach. Kluby ponúkajú profesionálne vybavenie, kvalifikovaných trénerov a širokú ponuku skupinových tréningov. Dôraz sa kladie aj na regeneráciu a relax, ktoré sú dôležitou súčasťou moderného tréningu. Golem Club zároveň vytvára komunitu ľudí, ktorí chcú na sebe pracovať, zlepšovať svoju kondíciu a venovať sa zdravému životnému štýlu. Súčasťou služieb je aj fyzioterapia a rehabilitačné stredisko v Golem Club Avion, ktoré klientom poskytuje odbornú starostlivosť zameranú na regeneráciu, prevenciu zranení a správne fungovanie pohybového aparátu.
Viac informácií:
- reklamná správa -