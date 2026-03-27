Od 600 gramov po 160 kíl: Svet, kde o živote detí rozhodujú milimetre

doc. MUDr. Jozef Babala, PhD., prednosta Kliniky detskej chirurgie LF UK a NÚDCH PR článok
doc. MUDr. Jozef Babala, PhD., prednosta Kliniky detskej chirurgie LF UK a NÚDCH (Zdroj: archív)
Detská chirurgia prešla za posledné desaťročia revolúciou. Od širokých rezov skalpelom sme sa posunuli k nenápadným vstupom a najnovšie k joystickom v rukách robotov. V prostredí, kde o živote detí rozhodujú milimetre a špičková technológia, udáva tón doc. MUDr. Jozef Babala, PhD., prednosta Kliniky detskej chirurgie LF UK a NÚDCH. Práve on stojí za transformáciou slovenskej detskej medicíny na éru minimálnej invazivity.

Na jednej strane stojí krehké, len 600-gramové novorodeniatko, ktoré sa celé zmestí do dlane. Na druhej dospelý, 160-kilový adolescent. Obaja však majú spoločného menovateľa – potrebujú precízny chirurgický zákrok, ktorý v ich tele nezanechá nič viac než drobné stopy.

V prostredí, kde moderná technika a pevné ruky lekárov každodenne posúvajú hranice možného, sa dnes operuje v takzvanej „jaskynke“ detského bruška. Využitie inertného plynu, 3D zobrazenia a robotických ramien, ktoré eliminujú aj ten najmenší tras ľudskej ruky, už nie je hudbou budúcnosti, ale slovenskou realitou. Táto zmena paradigmy prináša pacientom nielen menej bolesti, ale aj výrazne rýchlejší návrat k rodičom a do bežného života.

Rozdiel oproti klasike je zásadný najmä v rekonvalescencii. Kým kedysi si zložité operácie vyžadovali dlhé rezy, dnes lekári vstupujú do tela cez drobné otvory s priemerom od 10 mm až po neuveriteľné 3 mm. „S tými operujeme novorodencov alebo tie najmenšie detičky,“ vysvetľuje prednosta.

Od britského výcviku po európsku špičku

Slovenská detská chirurgia naskočila na svetový vlak už pred rokmi. Docent Babala spomína na začiatky, kedy sa spolu s kolegom, doktorom Cingelom, školili v britskom Leedse u svetového experta, profesora Najmaldina. Dnes je bratislavská klinika plnohodnotnou súčasťou európskej siete a jej lekári sú s kolegami zo zahraničia neustále „online“.

Napriek technologickému pokroku však rodičov upozorňuje na dôležitý fakt: „Pokiaľ je terén anatomicky neprehľadný alebo by hrozilo riziko komplikácie, ako krvácanie, minimálne invazívna chirurgia sa mení na otvorenú. Trubičky sa zrušia a bruško sa otvorí klasickým spôsobom, aby sa všetko bezpečne opravilo.“

Extrémne kontrasty: 600 gramov vs. 160 kilogramov

Škála pacientov v detskej chirurgii je extrémna. Lekári operujú predčasne narodené deti v 25. týždni vývoja s hmotnosťou okolo 600 gramov, ale aj dospelých adolescentov. Malý priestor v detskom brušku si vyžaduje špecifický prístup. Aby chirurg videl, kam mieri, musí dutinu nafúknuť plynom.

„Používame kysličník uhličitý (CO2). Medikom vysvetľujeme, že v brušku je tukové tkanivo a používame elektrické prístroje, ktoré pália a režú. Ak by sme tam mali kyslík, mohli by sme pacienta podpáliť. CO2 je inertný plyn, v ktorom nič nehorí,“ vysvetľuje s úsmevom odborník.

Robot nie je stroj, je to predĺžená ruka chirurga

Najväčšou novinkou na klinike je robotický systém, uvedený do prevádzky v septembri 2024. Jozef Babala však krotí predstavy o stroji, ktorý operuje sám: „Prístroj urobí iba to, čo urobí chirurg. Robotický pohyb je prenosom pohybu chirurga, ktorý sedí v špeciálnej konzole.“

Výhody robotiky v detskej medicíne:

  • 3D videnie: Chirurg vidí obraz zväčšený 10 až 12-krát v reálnych farbách a hĺbke.

  • Precíznosť: Ak chirurg pohne rukou o 6 cm, robotické rameno vykoná pohyb len o 2 cm.

  • Odstránenie trasu: Robot eliminuje aj ten najmenší fyziologický tras rúk.

  • Zápästie: Nástroje majú väčší rozsah pohybu ako ľudské zápästie.

Daňou za túto technológiu je strata hmatu. „Chirurgia v preklade znamená prácu rukou. Pri robotike úplne odpadá dotykový vnem. Chirurg sa musí stopercentne spoľahnúť na svoj zrak,“ dodáva Babala.

Budovanie novej generácie

Na Slovensku sa ročne narodí asi 50-tisíc detí, no pacientov s vážnymi vrodenými chybami (napr. nevyvinutý pažerák) je len okolo sto. Tento nízky počet diagnóz, rozdelený medzi štyri pracoviská (Bratislava, Martin, Banská Bystrica, Košice), robí výcvik mladých lekárov náročným.

Napriek tomu prednosta Babala odmieta bariéry medzi generáciami lekárov: „Nemôžeme si budovať bariéru, že 'ty to nerob, lebo to viem len ja'. Snažíme sa každému nášmu doktorovi dať náplň a víziu, aby samostatne zvládali nielen diagnostiku, ale aj operatívu.“

V Bratislave na to využívajú unikátny systém dvoch konzol. „V jednej sedí chirurg, ktorý operuje, a v druhej ho kontroluje skúsený expert. Ten mu cez slúchadlá radí alebo môže kedykoľvek kompletne prevziať riadenie, podobne ako v kokpite lietadla,“ uzatvára Jozef Babala.

Budúcnosť, ktorá lieči

Príbeh slovenskej detskej chirurgie je príbehom o neustálom hľadaní rovnováhy medzi chladnou technológiou a hrejivou ľudskosťou. Či už ide o operáciu bábätka do dlane alebo dospievajúceho muža, cieľ zostáva rovnaký: vrátiť dieťa do náručia rodičov s čo najmenšou jazvou – nielen na tele, ale aj na duši.

Zavedenie robotiky a rozvoj minimálne invazívnych prístupov nie je len o drahých prístrojoch. Je to o vízii lekárov, ktorí sa neboja učiť od svetových špičiek a následne svoje vedomosti odovzdávať ďalšej generácii. Vďaka tomu dnes môžeme povedať, že slovenské deti dostávajú šancu na zdravý život v podmienkach, ktoré držia krok so svetom. Budúcnosť detskej medicíny v Bratislave tak už nie je otázkou vedecko-fantastických filmov, ale precíznej každodennej reality na operačných sálach.

Celý podcast si môžete vypočuť tu: Minimálne invazívna chirurgia s doc. MUDr. Jozefom Babalom, PhD. - Slniečko na ceste – nezisková organizácia

Tlačová konferencia strany Hnutie Slovensko na tému: Zásadná výzva pred snemom hnutia Progresívne Slovensko
Tlačová konferencia strany Hnutie Slovensko na tému: Zásadná výzva pred snemom hnutia Progresívne Slovensko
Výstavba severného obchvatu východne od tunela Okruhliak
Výstavba severného obchvatu východne od tunela Okruhliak
Maroš Kramár so synom prvýkrát v spoločnosti po NEHODE: Na tomto sa ZHODLI!
Maroš Kramár so synom prvýkrát v spoločnosti po NEHODE: Na tomto sa ZHODLI!
Prominenti

Erik Tomáš ohlásil zmeny:
Erik Tomáš ohlásil zmeny: Tisíce živnostníkov nebudú platiť odvody a minimálne výživné stúpne na 130 eur
Domáce
KDH bije na poplach! Slovensku hrozí strata eurofondov: Riešenie majú v rukách Fico a Susko
Domáce
Žilinka bije na poplach! Po vládnej novele nastal masívny prepad stíhania daňových podvodov
Domáce
Polícia zadržala muža v okrese Turčianske Teplice: Zaistili viac ako 20 vrecúšok marihuany
Polícia zadržala muža v okrese Turčianske Teplice: Zaistili viac ako 20 vrecúšok marihuany
Žilina

Orbán vracia úder Lotyšsku! Odmieta blokovanie pomoci a Ukrajinu obviňuje z ropnej blokády
Zahraničné
DESIVÉ VAROVANIE Vojna na Blízkom východe môže spustiť domino efekt, mierime do väčšej krízy ako za covidu!
Zahraničné
Európska komisia víta reformu colníctva: Nové pravidlá zasiahnu lacné balíky z Číny a e-shopy
Zahraničné
Obrovská tragédia! Smrť Čecha (†34) na Srí Lanke: Odišiel meditovať do jaskyne a zabil ho leopard
Zahraničné

Legendárny Projekt DJ Andrej z Mama, ožeň ma: Silný odkaz aktuálnym účinkujúcim... Urobíte si hanbu!
Domáci prominenti
Smrť hviezdy (†54) seriálu Buffy, premožiteľka upírov: Koroner odhalil nové detaily!
Zahraniční prominenti
Maroš Kramár so synom prvýkrát v spoločnosti po NEHODE: Na tomto sa ZHODLI!
Domáci prominenti
Obrovská radosť hviezdy Twilight: Čakajú bábätko!
Zahraniční prominenti

Skrytý svet Maďarska: Objavte unikátne jaskyne
dromedar.sk
TAKTO sa bojuje o svetovú pozornosť! Nenápadná jabloň z Liptova dobyla Európu a získala PRESTÍŽNE umiestnenie
Zaujímavosti
Zmenil sa vám HLAS? Zbystrite pozornosť! JEDEN nenápadný DETAIL predpovedal bývalému športovcovi ochrnutie
Zaujímavosti
HORŠIE než samotný výbuch! Vedci odhalili MRAZIVÚ PRAVDU o tom, čo čaká preživších jadrovej vojny
Zaujímavosti

Toto je na Slovensku novým trendom: Zapája sa doňho aj čoraz viac žien
feminity.sk
Pomoc s podnikaním, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo

Živnostníci a rodiny si polepšia: Štát ruší mikroodvody a zvyšuje dôležitú podporu pre deti!
Živnostníci a rodiny si polepšia: Štát ruší mikroodvody a zvyšuje dôležitú podporu pre deti!
Zlom na trhu s bývaním: Tu sú 2 hlavné dôvody, prečo môžete na lacnejšiu hypotéku zabudnúť
Zlom na trhu s bývaním: Tu sú 2 hlavné dôvody, prečo môžete na lacnejšiu hypotéku zabudnúť
Len Slovensko dostalo túto šancu: Kia začala vyrábať unikátny elektromobil pre celú Európu (foto)
Len Slovensko dostalo túto šancu: Kia začala vyrábať unikátny elektromobil pre celú Európu (foto)
Tisícky dôchodkov idú hore: Vyššie penzie aj s doplatkom prídu už v apríli!
Tisícky dôchodkov idú hore: Vyššie penzie aj s doplatkom prídu už v apríli!

VIDEO Calzona pomenoval hlavnú príčinu prehry: Prehovoril aj o budúcnosti, má záujem pokračovať?
VIDEO Calzona pomenoval hlavnú príčinu prehry: Prehovoril aj o budúcnosti, má záujem pokračovať?
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
VIDEO Hlasy po slovenskom vypadnutí: Obrovské sklamanie, zbytočné chyby nás stáli zápas
VIDEO Hlasy po slovenskom vypadnutí: Obrovské sklamanie, zbytočné chyby nás stáli zápas
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
VIDEO Valjent nechcel hovoriť o tom, kto urobil chybu: Po tomto momente nebolo ľahké vrátiť sa do zápasu
VIDEO Valjent nechcel hovoriť o tom, kto urobil chybu: Po tomto momente nebolo ľahké vrátiť sa do zápasu
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Sen o MS sa rozplynul: Slovensko po jednom z najhorších polčasov v histórii prehralo s Kosovom
Sen o MS sa rozplynul: Slovensko po jednom z najhorších polčasov v histórii prehralo s Kosovom
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026

Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
Novinky
PRVÁ JAZDA: BMW iX3 - šokujúco dobré
PRVÁ JAZDA: BMW iX3 - šokujúco dobré
Klasické testy
TOTO sa deje s vašimi pneumatikami po prezutí. Väčšina vodičov vôbec netuší
TOTO sa deje s vašimi pneumatikami po prezutí. Väčšina vodičov vôbec netuší
Správy
Výstavba obchvatu Prešova podľa NDS napreduje
Výstavba obchvatu Prešova podľa NDS napreduje
Doprava

Toto podujatie vám môže zmeniť kariéru: Kariéra EXPO v Žiline láka na silných spíkrov aj reálne pracovné príležitosti
Toto podujatie vám môže zmeniť kariéru: Kariéra EXPO v Žiline láka na silných spíkrov aj reálne pracovné príležitosti
Získaj prácu
Jarná únava v open-space: Ako nevyhorieť skôr, než príde prvá letná dovolenka?
Jarná únava v open-space: Ako nevyhorieť skôr, než príde prvá letná dovolenka?
Práca a voľný čas
Zlaté ruky, zlaté príležitosti: Prečo sa oplatí technické vzdelanie
Zlaté ruky, zlaté príležitosti: Prečo sa oplatí technické vzdelanie
Trendy na trhu práce
Kolega alebo tichý súper? Pravda o konkurencii v práci, ktorá vás môže posunúť aj zničiť
Kolega alebo tichý súper? Pravda o konkurencii v práci, ktorá vás môže posunúť aj zničiť
Vzťahy na pracovisku

Hovoria mu "nočný" šalát. Americký vajíčkový hit, ktorý vám zachráni veľkonočné ráno.
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
Veľkonočné cupcakes: Koláčiky, ktoré oživia váš sviatočný stôl
Veľkonočné cupcakes: Koláčiky, ktoré oživia váš sviatočný stôl
Výber receptov
Veľkonočné hniezda z čokolády: Ich prípravu zvládnete aj s deťmi
Veľkonočné hniezda z čokolády: Ich prípravu zvládnete aj s deťmi
Výber receptov

Google začal globálne rozširovať Search Live. Nové vyhľadávanie funguje cez hlas aj kameru a je dostupné aj na Slovensku
Google začal globálne rozširovať Search Live. Nové vyhľadávanie funguje cez hlas aj kameru a je dostupné aj na Slovensku
Android
Táto nenápadná zmena tela po päťdesiatke výrazne zvyšuje riziko úmrtia. Môže stúpnuť až o desiatky percent
Táto nenápadná zmena tela po päťdesiatke výrazne zvyšuje riziko úmrtia. Môže stúpnuť až o desiatky percent
Veda a výskum
Astronómovia mali len 4 mesiace na nemožnú úlohu. Sonda Juice zachytila medzihviezdny objekt 3I/ATLAS z unikátneho uhla
Astronómovia mali len 4 mesiace na nemožnú úlohu. Sonda Juice zachytila medzihviezdny objekt 3I/ATLAS z unikátneho uhla
Vesmír
Ukrajina vyrába 2 000 dronov denne. Zelenskyj ukázal tajnú zbraň proti útokom z neba
Ukrajina vyrába 2 000 dronov denne. Zelenskyj ukázal tajnú zbraň proti útokom z neba
Moderná vojna a konflikty

Chcel rýchly proces a pocit ozajstného domova. V developerskom byte vytvorili perfektné bývanie a ešte i zostali v rozpočte
Chcel rýchly proces a pocit ozajstného domova. V developerskom byte vytvorili perfektné bývanie a ešte i zostali v rozpočte
Boli už zastaralé, a kto mohol, menil ich za nové. Trend kuchýň, aké si pamätáme z detstva, sa vracia v novej podobe
Boli už zastaralé, a kto mohol, menil ich za nové. Trend kuchýň, aké si pamätáme z detstva, sa vracia v novej podobe
Klasickú linku a skrinky tu nenájdete. Architekti prišli s jednoduchými riešeniami, za ktorými si neporiadok ani nevšimnete
Klasickú linku a skrinky tu nenájdete. Architekti prišli s jednoduchými riešeniami, za ktorými si neporiadok ani nevšimnete
Na žlté škvrny na posteľnej bielizni práčka sama stačiť nemusí. Ak sa ich chcete zbaviť, postupujte takto
Na žlté škvrny na posteľnej bielizni práčka sama stačiť nemusí. Ak sa ich chcete zbaviť, postupujte takto

Vetrajte bez stresu: Dažďový senzor postráži váš domov, aj keď nie ste doma
Vetrajte bez stresu: Dažďový senzor postráži váš domov, aj keď nie ste doma
Strecha
Pílite metrovicu po jednom kuse? S touto šikovnou kozou naplníte tri fúriky na dva rezy
Pílite metrovicu po jednom kuse? S touto šikovnou kozou naplníte tri fúriky na dva rezy
Náradie
Chystáte sa presádzať izbovky? 5 (takmer) tajných prísad do substrátu pre bohatší rast
Chystáte sa presádzať izbovky? 5 (takmer) tajných prísad do substrátu pre bohatší rast
Izbové rastliny
Máte už zakvitnuté marhule a broskyne? Tipy, ako ich ochrániť pred prudkým ochladením
Máte už zakvitnuté marhule a broskyne? Tipy, ako ich ochrániť pred prudkým ochladením
Záhrada

Stala sa z nej jedna z najvplyvnejších ikon: Hailey Bieber dnes vyzerá úplne inak než pred pár rokmi, čo je za tým?
Zahraničné celebrity
Stala sa z nej jedna z najvplyvnejších ikon: Hailey Bieber dnes vyzerá úplne inak než pred pár rokmi, čo je za tým?
DESIVÉ VAROVANIE Vojna na Blízkom východe môže spustiť domino efekt, mierime do väčšej krízy ako za covidu!
Erik Tomáš ohlásil zmeny: Tisíce živnostníkov nebudú platiť odvody a minimálne výživné stúpne na 130 eur
Žilinka bije na poplach! Po vládnej novele nastal masívny prepad stíhania daňových podvodov
Obrovská tragédia! Smrť Čecha (†34) na Srí Lanke: Odišiel meditovať do jaskyne a zabil ho leopard

