Legenda z Karpát opäť ozdobí sviatočný stôl

Veľkonočné sviatky sú v slovenských domácnostiach popretkávané tradičnými chuťami a vôňami, ku ktorým už neodmysliteľne patria aj overené legendy podčiarkujúce ich nezameniteľnú atmosféru. Medzi nimi je stálicou obľúbené „kábeeško“.

Poctivý základ, precízna starostlivosť a trpezlivosť pri dozrievaní. Takto vzniká kvalita so slovenským srdcom.

Za legendou stojí skúsený majster, surovina a čas. Keď k tomu pribudne ešte poctivosť a láska, hrozno sa zmení na ikonické Karpatské brandy Špeciál. Chuť, vôňa a farba výsledného brandy je neodmysliteľnou súčasťou radostných aj pohodových sviatočných chvíľ strávených v kruhu najbližších. Je výsledkom cesty, ktorú kvalitné slovenské brandy  musí prejsť, kým si s ním zatočíte v pohári a zhlboka sa nadýchnete tej nezameniteľnej, plnej arómy.

Viete, čomu vďačí za to, že sa stalo legendou?  

Vinohradníctvo má na našom území tradíciu siahajúcu až do 15. storočia. Na úpätí Malých Karpát sú ideálne podmienky na pestovanie viniča. Začiatky mnohých dobrých a kvalitných vecí, ktoré tešia celé generácie, siahajú do niekdajších štátnych podnikov. Výnimkou nebola ani pálenica v Pezinku, ktorá bola súčasťou Vinárskych závodov združujúcich viacerých výrobcov vína. Patril k nim aj závod na výrobu šumivého vína Hubert, ktorý má na vznik unikátneho brandy svoj významný podiel. Vo vinárstve Hubert sa totiž v tom čase používal pri výrobe sektov francúzsky koňak, ktorý bolo treba dovážať. Preto vznikla požiadavka vyrobiť vlastné slovenské brandy a dovozový produkt nahradiť. Vďaka kvalitnému základu zo slovenských vinohradov na to boli tie najlepšie predpoklady. O tom, že táto snaha mala šťastný koniec sa môžete presvedčiť aj počas týchto sviatkov pri dúšku Karpatského brandy.

Na vytvorenie brandy však kvalitné víno zo slovenských vinohradov nestačí. Víno musí prejsť v kotlíkovom destilačnom prístroji dvojstupňovou destiláciou. Výsledkom je číra vínovica s vysokým obsahom alkoholu. A tu prichádza alchýmia – vínovica putuje dozrieť do 300-litrových dubových sudov, kde postupne získa svoju priezračnú, tmavo jantárovú farbu, plnú chuť a arómu dreva, orieškov a sušeného ovocia. Čas, ktorý vínny destilát v sudoch strávi sa nezameniteľným rukopisom podpíše na výsledku. Práve dĺžke dozrievania jednotlivé druhy vďačia za svoju výslednú krásu.

Brandy nie je len nápoj, je to príbeh vôní a chutí, ktoré sa rozvíjajú v každom dúšku. Čo môžete objaviť v pohári Karpatského brandy?

Čo sa skrýva v pohári Karpatského brandy V.S. „Very special“, ktoré dozrieva v dubových sudoch minimálne tri roky? Pri jeho degustácii môžete objaviť lákavé tóny vanilky a jemnú arómu dreva dubových sudov, ktoré brandy počas dozrievania hýčkali. Očarí vás jemná chuť a vôňa sušených hrozienok, ktoré mu dodávajú zaujímavý charakter.

V najznámejšom Karpatskom brandy špeciál V.S.O.P. „Very superior old pale“ objavíte, čo je to 5 hviezdičiek. Toto brandy sa vyrába už viac, ako polstoročie. Jeho pôvodnú receptúru a osvedčený postup výroby dodržiava Master Blender značky Karpatské brandy dodnes. Toto brandy zreje v dubových sudoch minimálne 5 rokov. Dominuje v ňom vanilka, jemná aróma dreva, ale ucítite v ňom aj sušené hrozienka, jemnú marhuľovú vôňu a dokonca aj lahodné oriešky. Jeho mimoriadnu kvalitu a výnimočnosť KBŠ potvrdzujú aj rokmi získavané medzinárodné ocenenia.

Pri vychutnávaní brandy odporúčame pracovať so svojimi zmyslami, všímať si detaily a nechať sa unášať jeho zaujímavými tónmi. Vďaka tomu si z každej chvíle s pohárikom lahodného brandy v ruke vytvoríte naozajstný zážitok.

 Nájdete ho za skvelé ceny na e-shope: http://www.najnapoje.sk/

