10 rokov podpory regiónov. Nadácia COOP Jednota spúšťa nový ročník grantového programu

(Zdroj: COOP Jednota Slovensko)
Nadácia COOP Jednota v roku 2026 spúšťa jubilejný 10. ročník Programu podpory lokálnych komunít, ktorého cieľom je finančne podporiť rozvoj miest a obcí po celom Slovensku. Za uplynulú dekádu pomohol program stovkám zmysluplných projektov naprieč všetkými regiónmi a stal sa stabilným partnerom komunít, ktoré aktívne zlepšujú kvalitu života vo svojom okolí. Ani v aktuálnom ročníku to nebude inak – podporu vo výške 6 000 eur získa 26 komunitných projektov. Jubilejný ročník navyše prináša novinku: tri najúspešnejšie projekty získajú dodatočnú dotáciu, pričom víťaz s najvyšším počtom hlasov môže získať podporu až vo výške 9 000 eur. Žiadosti je možné podávať od 1. februára do 31. marca 2026 prostredníctvom webovej stránky www.lokalnekomunity.sk.

Program vznikol z presvedčenia, že silné regióny tvoria aktívni ľudia, ktorí najlepšie poznajú potreby svojho okolia. Počas desiatich rokov pomohol premeniť stovky nápadov na konkrétne projekty – od obnovy verejných priestranstiev, detských a športových ihrísk cez podporu vzdelávania a kultúrnych aktivít až po ochranu a tvorbu životného prostredia.

Keď o regiónoch rozhodujú samotní obyvatelia

Do Programu podpory lokálnych komunít sa môžu zapojiť mestá a obce, vzdelávacie inštitúcie vrátane škôl a materských škôl, ako aj občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie pôsobiace vo verejnoprospešnej oblasti. Žiadosti o grant v maximálnej výške 6 000 eur je možné podávať od 1. februára do 31. marca 2026 prostredníctvom online formulára zverejneného na webovej stránke programu. Podmienkou pri žiadosti o grant je, že projekt musí byť situovaný a realizovaný v obci alebo v meste, kde sa nachádza aspoň jedna predajňa COOP Jednota. V rámci aktuálneho ročníka bude podporených 26 komunitných projektov, pričom každý z nich získa grant v uvedenej výške na svoju realizáciu.

Prihlásené projekty následne posúdia jednotlivé regionálne COOP Jednoty, ktoré vyberú tri projekty v každom regióne a tie postúpia do verejného hlasovania. O víťazných projektoch rozhodnú samotní obyvatelia regiónov, zákazníci COOP Jednoty, hlasovaním priamo v predajniach, ktoré bude prebiehať od 15. mája do 15. júna 2026. Zákazníci budú môcť po nákupe hlasovať pomocou žetónov za projekt, ktorý považujú za najužitočnejší pre svoju komunitu. Víťazné projekty majú následne na svoju realizáciu k dispozícii celý nasledujúci rok.

 (Zdroj: COOP Jednota Slovensko)

Viac financií pre najžiadanejšie projekty

Pri príležitosti jubilejného 10. výročia programu udelí Nadácia COOP Jednota aj tri dodatočné granty pre projekty s najvyšším počtom hlasov na celoslovenskej úrovni. Projekty umiestnené na prvých troch miestach získajú podporu navyše vo výške 3 000, 2 000 a 1 000 eur. Aktuálne informácie o programe, podmienkach zapojenia aj harmonograme sú dostupné na webovej stránke www.lokalnekomunity.sk.

 „Regióny formujú predovšetkým ľudia, ktorí v nich žijú. Práve oni najlepšie vedia, čo ich obec alebo mesto potrebuje. Program podpory lokálnych komunít im dáva príležitosť tieto potreby nielen pomenovať, ale aj spolurozhodovať o tom, ktoré projekty dostanú šancu na realizáciu. Sme radi, že môžeme už desiatym rokom aktívne prispieť k splneniu ich snov a rozvoju slovenských miest aj vidieka,uvádza Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko a predseda správnej rady Nadácie COOP Jednota.

Družstevné hodnoty ako základ programu

COOP Jednota ako najväčšia domáca maloobchodná sieť dlhodobo spája svoje podnikanie s princípmi spoločenskej zodpovednosti. Program podpory lokálnych komunít je prirodzeným pokračovaním družstevných hodnôt, na ktorých je COOP Jednota postavená – solidarity, spolupráce a vzájomnej pomoci. „Družstevníctvo vzniklo ako odpoveď na potreby ľudí a komunít. Ako najväčšia domáca maloobchodná sieť s takmer 160-ročnou tradíciou silno vnímame našu rolu nielen obchodného, ale aj komunitného partnera vo všetkých regiónoch, v ktorých pôsobíme. K rozvoju regiónov pristupujeme zodpovedne a konzistentne prostredníctvom nášho Programu podpory lokálnych komunít, ktorý je dôkazom toho, že tieto hodnoty majú pevné miesto aj v modernom obchode 21. storočia,“ dopĺňa Ján Bilinský.

 (Zdroj: COOP Jednota Slovensko)

10 rokov partnerstva s regiónmi

Počas desiatich rokov fungovania sa Program podpory lokálnych komunít stal stabilným partnerom miest, obcí, škôl, občianskych združení a neziskových organizácií naprieč regiónmi. Vďaka finančnej podpore z programu vznikli oddychové zóny, detské a športové ihriská, zrevitalizované verejné priestory, nové komunitné centrá, ale aj projekty na zachovanie kultúrnych tradícií či podporu športu. „Spoločným menovateľom všetkých podporených iniciatív je snaha vytvárať funkčné, príjemné a živé prostredie pre miestnych obyvateľov. Počas trvania programu prispela nadácia na realizáciu 232 projektov zameraných na zachovanie kultúrnych hodnôt, rozvoj športu a vzdelávania, ochranu a zveľaďovanie životného prostredia, budovanie komunitného zázemia a ďalších miestnych iniciatív sumou takmer 1,3 milióna eur,“ uvádza Katarína Teglassyová, manažérka Nadácie COOP Jednota.

Program podpory lokálnych komunít tak za uplynulé roky dokázal, že systematická a dlhodobá pomoc má zmysel a dokáže prinášať trvalé zmeny. Aj v ďalších rokoch chce Nadácia COOP Jednota pokračovať v podpore iniciatív, ktoré zlepšujú život v regiónoch a posilňujú miestne komunity. Viac informácií o programe, jeho histórii a podporených projektoch nájdete na stránke www.lokalnekomunity.sk.

