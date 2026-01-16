Nie je to len pečivo, je to chrumkavá legenda: A pozná ju celé Slovensko

Z Dunajskej Stredy sa už desaťročia šíri vôňa pečiva, ktoré si slovenskí gurmáni zamilovali. MINIT spája tradičné receptúry, kvalitné suroviny a spoluprácu, vďaka ktorej sa sladké aj slané pochúťky stali našou srdcovkou. Na akej adrese ich hľadať?
Čo vám dokáže spríjemniť deň? Predstava, že je víkend a nemusíte sa ponáhľať do práce alebo skôr šálka kávy, ktorá rozvonia celú kuchyňu? Áno, takéto milé drobnosti robia deň krajším, rovnako ako chrumkavé dobroty z Dunajskej Stredy, ktoré už viac ako tridsaťpäť rokov patria k obľúbeným stáliciam v mnohých slovenských domácnostiach. Taštička s marhuľovým džemom, chrumkavý croissant či pizzové potešenie- stačí sa len zahryznúť a hneď máte postarané o lepšiu náladu. Aj preto nikoho neprekvapí, že sladké či slané minútky potešenia, čiže minitky, sa u nás stali doslova legendou. Takou, že na Slovensku sa zjedia až štyri za sekundu.
Nenápadný príbeh dvoch bratov
Za dnešnou obľúbenosťou pečiva z Dunajskej Stredy sa však skrýva príbeh, ktorý sa začal úplne nenápadne. V pivnici rodinného domu, kde si v roku 1991 bratia Ambrovicsovci zriadili malú pekáreň. Piekli v nej bagety, ktoré potom priamo z auta predávali zákazníkom. Jednoduchý nápad, však?
„MINIT začínal skromne, no jeho zakladatelia od začiatku vedeli, že chcú zákazníkom prinášať poctivé pečivo, ktoré je vyrobené z kvalitných surovín a podľa osvedčených receptúr. Pečivo, ktoré bude chutiť tak, že sa k nemu ľudia budú pravidelne vracať. Pomáha tomu aj spolupráca s Kauflandom, ktorý je naším dlhoročným partnerom, pretože aj vďaka nemu sa naše výrobky dostávajú k zákazníkom po celom Slovensku," vysvetľuje Ľubomíra Holešová, riaditeľka divízie Retail zo spoločnosti MINIT SLOVAKIA, kde dnes prichádza na svet viac než 250 druhov výrobkov.
Čokoládové rolky, chrumkavé dobroty plnené džemom alebo tvarohom či legendárne pizzové aj hotdogové minitky sú u nás natoľko obľúbené, že sa ich tu ročne predá viac ako 22 miliónov kusov. Poctivé produkty z Dunajskej Stredy sa tak postupne stali súčasťou každodenných nákupov slovenských domácností.
Každá krajina má svojich favoritov
„Zákazníci sa dnes čoraz viac zaujímajú o to, odkiaľ pochádzajú potraviny, ktoré v našich predajniach nakupujú,“ hovorí Matúš Jaďuď, nákupca z oddelenia pečiva v spoločnosti Kaufland. „Partnerstvo s domácimi výrobcami ako je MINIT, s ktorým spolupracujeme už takmer dvadsať rokov, nám aj v pekárenskom sortimente umožňuje ponúkať výrobky s jasným pôvodom a zaručenou kvalitou.“
Mimochodom, slovenská značka svoje chrumkavé pochúťky predáva v 13 krajinách, pričom každá má medzi minitkami svojho obľúbenca. Kým v susednom Česku sa najrýchlejšie míňajú tie s mäsovou náplňou, Maďari nedajú dopustiť na pagáče, zatiaľ čo u nás to na plnej čiare vyhrávajú minitky s príchuťou pizze. Slováci ich zjedia až 15 miliónov kusov za rok. Konkurujú im však aj marhuľové, tvarohové a syrovo-slané dobroty, s ktorými kedysi v Dunajskej Strede začínali.
„Pri výrobe sa držíme overených receptúr. Naše minitky vyrábame z tradičného lístkového cesta, ktoré sa ukladá do 18 vrstiev, vďaka čomu je pečivo jemné a krehké. Cesto po lístkovaní putuje na linku, kde sa krája do rôznych tvarov a naplní sa príchuťami. Potom pečivo oddychuje v kysiarni, aby sa mohlo šokovo zamraziť v momente, keď má cesto najlepšiu kvalitu. Tým sa zabezpečí, že výrobok má dokonalú chuť aj bez prídavných látok a konzervantov v ceste,“ prezrádza Ľubomíra Holešová tajomstvo pekárenských majstrov.
Chlieb ako z domácej pece
Takto pripravené produkty už smerujú priamo do obchodného reťazca. V predajniach ich stačí pár minút dopiecť, a tak si ich zákazníci môžu kúpiť priamo z pece, ešte teplé a voňavé. Veď ruku na srdce, kto by nemal rád moment, keď chrumkavé pochúťky uložené na pultoch rozvoňajú celé oddelenie pekárenského sortimentu? Aj preto majú výrobky MINIT svoje pevné miesto v ponuke Kauflandu, ktorý dlhodobo dáva priestor domácim dodávateľom. Tým, ktorí sa spoliehajú na poctivé remeselné postupy a citlivo ich dokážu prepojiť s modernými technológiami. Lebo tak sa rodí tradičná chuť, v ktorej cítiť domov a kus Slovenska.
K spotrebiteľom však z Dunajskej Stredy neputujú len pečivo či mrazené minitky v balení na domáce použitie, ale aj remeselnosť v tej najčistejšej podobe. Kváskový pšeničný chlieb K-Z lásky k tradícii. Aj pri jeho výrobe platí, že dobré veci potrebujú čas, a tak cesto na chlieb zreje viac než 25 hodín. Potom sa pečie na horúcich kamenných platniach, vďaka čomu získa chrumkavú kôrku a nadýchanú striedku.
Chute, v ktorých cítiť domov
„Značka K-Z lásky k tradícii nám umožňuje rozširovať spoluprácu so slovenskými dodávateľmi a zároveň ponúkať produkty, ktoré sa vyrábajú z domácich surovín. Neustále sa rozrastá a dnes ju tvorí vyše 150 produktov,“ pokračuje Matúš Jaďuď a dodáva, že privátna značka je pre Kaufland spôsob, akým chce podporovať domácich výrobcov. Tí aj vďaka tomuto férovému partnerstvu môžu rásť, investovať do nových technológií a rozširovať výrobu, presne ako MINIT, ktorý začínal s dvomi zakladateľmi a dnes má takmer tisícku zamestnancov.
Príbeh z Dunajskej Stredy tak nie je len o chuti chrumkavého croissantu či vôni čerstvého chleba, ktoré sú vyrobené z lásky k Slovensku. Je aj o spolupráci, ktorá dáva zmysel a o malých každodenných momentoch, ktoré dokážu spríjemniť deň tak prirodzene, že sa k nim stále radi vraciame. Stačí sa len zahryznúť.
