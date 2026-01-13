Coca-Cola a vyprážaný syr - keď sa klasika stretne s ikonou

„Vyprážaný syr je moja slabosť od detstva. A keď sa pripraví fakt poctivo, rozdiel je okamžite cítiť. Tu sú moje jednoduché triky, vďaka ktorým bude domáci vyprážaný syr vždy top.“
1. Siahnite po syre, ktorý sa pekne ťahá
Mám rada polotvrdé syry. Gouda je istota, ale výborný je aj hermelín alebo tvrdšia mozzarella.
2. Chvíľka chladu spraví zázrak
Po obaľovaní nechávam syr krátko zamraziť, lepšie drží tvar a nevyteká.
3. Obal, ktorý nepustí ani kvapku
Dve vrstvy obalu sú základom, čím poctivejší trojobal, tým lepší výsledok. Odporúčam všetky elementy osoliť a ochutiť alebo tiež si skúsiť pripraviť domácu strúhanku alebo pankostrúhanku.
4. Rýchlo a horúco
Vyprážaný syr potrebuje poriadne horúci olej, nech sa usmaží do zlatista a chrumkava a nie je len nasiaknutý olejom.
5. Jednoduché, ale správne servírovanie
Pečené rozmarínové grenaille s domácou tatárkou doťuknú celý pokrm.
Tip navyše podľa Besky
„K vyprážanému syru si vždy dám vychladenú Coca-Colu – osvieži, prečistí chuť a krásne vyváži sýtosť jedla.“
– reklamná správa –