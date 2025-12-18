Bratislavu ovládne horúce tango začiatkom Vianoc!

Milovníkov dobrej hudby v adventnom období určite poteší mimoriadne atraktívna hudobná nádielka. Koncertnú sieň Klarisky rozozvučí vo štvrtok 18. decembra 2025 o 19.30 h temperamentné tango nuevo a prinesie publiku nevšednú vianočnú atmosféru. Spevácky zbor mesta Bratislavy pod vedením dirigenta Lukáša Kunsta uvedie strhujúce Oratorio de Navidad od argentínskeho skladateľa Martína Palmeriho, ktoré si spojením vianočného príbehu a ohnivých rytmov tanga podmanilo publikum po celom svete. Mimoriadny hudobný zážitok umocní aj vynikajúce obsadenie sólistov: Mária Štúrová – soprán, Anastasiia Halma – mezzosoprán, Ľudovít Ludha – tenor, Martin Mikuš – barytón. Podmanivé zbory i sólové pasáže, veľká dávka túžby a vášne a hudba, ktorá vás zdvihne zo stoličky – tento koncert si jednoducho nemôžete nechať ujsť!
Argentínske Vianoce v štýle tango nuevo
Martín Palmeri (1965), skladateľ, dirigent a klavirista z Buenos Aires, je vo svete známy predovšetkým vďaka svojej mimoriadne úspešnej Mise a Buenos Aires (Misatango), ktorá sa v posledných rokoch stala fenoménom na svetových aj slovenských pódiách. Tango nuevo – žáner preslávený Astorom Piazzollom – využíva aj v ďalšej veľkej kompozícii: Oratorio de Navidad (2003).
Palmeriho hudba spája energiu tanga, citlivosť juhoamerickej melodiky a dramatický príbeh narodenia Ježiša. Rytmická pulzácia, svieže zbory a lyrické sólové pasáže prinášajú publiku atmosféru, akú na vianočných koncertoch zažijeme len zriedka.
Tango, pôvodne hudba obyvateľov na okraji spoločnosti Buenos Aires a Montevidea, vznikalo miešaním kultúr Európy, Južnej Ameriky a Afriky. Z pôvodne kontroverzného tanečného štýlu sa na začiatku 20. storočia stalo svetové hudobné šialenstvo, ktoré dobylo aj európske pódiá. Práve na tejto bohatosti Palmeri stavia – a prevádza tango až do podoby súčasnej koncertnej hudby.
Spevácky zbor mesta Bratislavy – legendárne teleso s novou energiou
Spevácky zbor mesta Bratislavy (vznik 1971) patrí k najvýznamnejším slovenským vokálnym telesám a aktuálne vstúpil do jubilejnej 55. sezóny. Pod súčasným vedením Lukáša Kunsta píše zbor od roku 2024 novú kapitolu svojej histórie a v tomto období už získal významné ocenenia – Mimoriadnu cenu za umelecký výkon na festivale Svátky písní Olomouc 2025 a zlatý diplom na Bratislava Choir and Orchestra Festival 2025. Zbor sa dlhodobo venuje uvádzaniu veľkých vokálno-inštrumentálnych diel i premiér súčasných skladateľov.
Dirigent Lukáš Kunst – výrazný zjav mladej slovenskej hudobnej scény
Lukáš Kunst, ktorý začínal ako člen detského zboru Kantiléna pri Filharmónii Brno, dnes patrí medzi najvýraznejších predstaviteľov mladej dirigentskej generácie. Venuje sa zborovému i orchestrálnemu dirigovaniu, pôsobí v Opere Slovenského národného divadla a zároveň vedie niekoľko úspešných bratislavských zborových telies (Les Sirènes, Sirénčatá, Sirénčiatka). V sezóne 2025/2026 sa predstaví ako dirigent Operného štúdia Opery SND a v sezóne 2026/2027 sa predstaví ako druhý dirigent v operetnej produkcii SND Čardášová princezná v réžii Jána Ďurovčíka.
Pod jeho vedením Spevácke zbrory Bratislavy uviedli v poslednom období diela ako Misa a Buenos Aires M. Palmeriho, Requiem G. Faurého, Stabat Mater G. B. Pergolesiho, Gloria A. Vivaldiho, Requiem W. A. Mozarta či Carmina Burana C. Orffa.
