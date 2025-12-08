Pondelok8. december 2025, meniny má Marína, zajtra Izabela

Prečo je SodaStream ideálny vianočný darček?

Neviete, čo tento rok pod stromček? Darujte bublinky SodaStream! PR článok Zobraziť galériu (7)
Neviete, čo tento rok pod stromček? Darujte bublinky SodaStream! (Zdroj: sodastream.sk)
© Zoznam/ © Zoznam/

Vianoce, to nie je len čas pohody a pokoja, ale častokrát aj čas nákupných horúčok a vyčerpávajúceho behania po obchodoch. Stačilo! Vychutnajte si tohtoročné sviatky bez stresu zo zháňania darčekov. Zabudnite na lapače prachu a vyberte pod stromček niečo praktické, štýlové a navyše aj ekologické – darujte SodaStream!

Naplňte a stlačte – taká jednoduchá je príprava perlivej vody so SodaStream
Zobraziť galériu (7)
Naplňte a stlačte – taká jednoduchá je príprava perlivej vody so SodaStream  (Zdroj: sodastream.sk)

SodaStream: Pomocník do každej domácnosti

Vláčenie ťažkých fliaš z obchodu, boľavý chrbát, kopa plastového odpadu a limonáda aj tak nie je nikdy poruke vtedy, keď ju práve potrebujete. Tento scenár pozná každý a každý sa určite poteší, ak mu ponúknetepríjemnejšiu alternatívu. Bublinky sa odteraz budú robiť priamo v pohodlí domova bez toho, aby ste sa museli brodiť snehom po nové zásoby.

Prečo by mal byť SodaStream vaším horúcim favoritom na tohtoročný vianočný darček? Pretože vďaka nemu darujete vašim milovaným niečo viac, než len ďalší lapač prachu. Pozrite sa, aké benefity so sebou SodaStream a jeho používanie prináša:  

  1. Koniec námahy: Vaše bublinky sú vždy pripravené postarať sa o príjemné osvieženie. Stačí otočiť kohútikom a stlačiť!
  2. Zodpovedný prístup a viac miesta: 1 opakovane použiteľná fľaša SodaStream nahradí tisícky jednorazových. Navyše vám odpadnú starosti s ich uskladňovaním a recykláciou prázdnych obalov. 
  3. Finančná úspora: Len 0,13 € za 1 l perlivej vody – už na tejto sume začína domáca výroba bubliniek, vďaka ktorej ročne ušetríte stovky eur.
  4. Široká ponuka príchutí: Nepatríte k milovníkom neochutenej perlivej vody? Vyberte si niektorú z množstva príchutí alebo si namiešajte vlastný koktejl či drink! Od jemne perlivej až po extra sýtenú – svoj nápoj si vďaka SodaStream prispôsobíte presne podľa svojej chuti.       

Neodkladajte radosť z darčeka na neskôr! S megapackom od SodaStream môžete s výrobou bubliniek začať hneď
Zobraziť galériu (7)
Neodkladajte radosť z darčeka na neskôr! S megapackom od SodaStream môžete s výrobou bubliniek začať hneď  (Zdroj: sodastream.sk)

Limitované megapacky: Bublinky na počkanie

Najväčšia radosť je taká, ktorú si môžete vychutnať hneď po rozbalení – bez čakania a bez ďalších nákupov. Siahnite po kompletnej sade SodaStream, s ktorou môže bublinkovanie začať v priebehu pár minút!

Čo tak obľúbená originálna príchuť Pepsi? Limitovaná edícia PEPSI MADE BY ME Megapack so sebou v jednom balení prináša prístroj na výrobu perlivej vody SodaStream, bombičku, originálnu príchuť Pepsi a k tomu exkluzívnu fľašu s retro logom PEPSI. Táto kompletná sada obsahuje všetko potrebné na okamžité použitie, čo znamená, že váš darček nebude len praktický, ale aj plne funkčný už od prvej chvíle.

Myslíte si, že by vaši obdarovaní uprednostnili skôr chuť šťavnatých pomarančov? Potom je tu pre vás limitovaná edícia SodaStream MIRINDA Megapack s obľúbenou originálnou príchuťou, ktorej neodolajú malí ani dospelí. Prístroje môžete navyše vyberať podľa preferovaného štýlu – od elegantného modelu ART Black s ergonomickou pákou až po minimalistické prístroje TERRA v čiernom alebo bielom prevedení. 

Termofľaše Fizz&Go sa stanú neoddeliteľnou súčasťou zimnej lyžovačky aj letnej turistiky
Zobraziť galériu (7)
Termofľaše Fizz&Go sa stanú neoddeliteľnou súčasťou zimnej lyžovačky aj letnej turistiky  (Zdroj: sodastream.sk)

Termofľaše Fizz&Go: Štýlový spoločník na svah aj do mesta

Ak je prístroj na výrobu perlivej vody SodaStream pevnou súčasťou vašej rodiny, možno prišiel čas vylepšiť aktuálnu SodaStream výbavu. Zima je to pravé obdobie, kedy každý ocení možnosť mať poruke štýlovú termofľašu Fizz&Go.

Termofľaše sú vyrobené z kvalitnej nerezovej ocele a vďaka dvojitej stene sa stanú dokonalým útočiskom pre teplé, ale aj studené nápoje. Spoľahlivo udržia teplotu každého nápoja bez ohľadu na to, či sa práve chystáte na lyžiarsky svah alebo plánujete letnú turistiku.

Termofľaše Fizz&Go sa nenechajú zahanbiť ani svojím vzhľadom. Zabudnite na nudné termosky! Pieskové, tmavomodré alebo jemne zelené farebné prevedenie – termofľaše Fizz&Go sa stanú neodmysliteľnou súčasťou trendy štýlu a perfektne doplnia každý outfit.

So širokou ponukou príchutí SodaStream môžete každý deň objavovať nové chute
Zobraziť galériu (7)
So širokou ponukou príchutí SodaStream môžete každý deň objavovať nové chute  (Zdroj: sodastream.sk)

Dokonalá kontrola nad chuťou aj nad cukrom

Zábava so SodaStream pri perlivej vode nekončí! Objavte množstvo lahodných príchutí alebo si namiešajte nápoj presne podľa aktuálnej nálady. Vďaka širokej ponuke si na svoje príde skutočne každý.

Osviežujúce ovocné variácie, obľúbená baza, exotická maracuja alebo príchuť toniku, ktorá sa hodí aj ako základ pre chutné drinky. A pre každého, kto potrebuje po sviatkoch nakopnúť poriadnou dávkou energie, je pripravená príchuť energy

Chýbať nemôžu ani originálne príchute legendárnej značky – vďaka SodaStream si teraz každý môže vychutnať autentickú chuť Pepsi, 7UP alebo Mirindy kedykoľvek budete chcieť. A to najlepšie? Tieto príchute sú v ponuke aj vo variantoch ZERO, takže ochudobnení nezostanú ani tí, ktorí si strážia líniu alebo chcú mať len kontrolu nad množstvom cukru. 

Užite si viac bubliniek a menej odpadu so SodaStream
Zobraziť galériu (7)
Užite si viac bubliniek a menej odpadu so SodaStream  (Zdroj: sodastream.sk)

Vianočný darček, ktorý nezapadne prachom

Ešte stále hľadáte darček, ktorý poteší a zároveň pomôže? SodaStream je tou správnou voľbou! Odbremení od vláčenia ťažkých fliaš, ušetrí rozpočet a umožní žiť zodpovednejšie voči životnému prostrediu.

Prečo je SodaStream ideálny
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: sodastream.sk)

SodaStream bude obdarovaným robiť radosť ešte dlho po Vianociach a môžete si byť istí, že v žiadnej domácnosti nezapadne prachom. Využite skvelé ponuky limitovaných edícií alebo nakúpte fľaše a ďalšie príslušenstvo. Objavte bublinkový svet SodaStream ešte dnes!

- reklamná správa -

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

TK hnutia Progresívne Slovensko: Nové zásadné zistenia v kauze Istrochem
TK hnutia Progresívne Slovensko: Nové zásadné zistenia v kauze Istrochem
Správy
Karin Haydu trpko odkazuje Slovákom: Nemôžeme byť všetci rovnako MÚDRI, ale... Silné slová!
Karin Haydu trpko odkazuje Slovákom: Nemôžeme byť všetci rovnako MÚDRI, ale... Silné slová!
Prominenti
Tréner Trnavy M. Škrtel hodnotí zápas s DAC
Tréner Trnavy M. Škrtel hodnotí zápas s DAC
Futbal

Domáce správy

FOTO Polícia odhalila troch vodičov
Polícia odhalila troch vodičov pod vplyvom drog, dvaja jazdili opití
Domáce
FOTO Polícia pátra po mužovi,
Polícia pátra po mužovi, ktorý okradol ženu v Bratislave a platil jej kartou
Domáce
Maroš Žilinka
Generálna prokuratúra zistila rozsiahle nezákonnosti pri regulácii parkovania v samosprávach
Domáce
Šok v parkovaní na Slovensku: Generálna prokuratúra odhalila masívne porušovania zákona v mestách a obciach
Šok v parkovaní na Slovensku: Generálna prokuratúra odhalila masívne porušovania zákona v mestách a obciach
Regióny

Zahraničné

Návrat povinnej vojenskej služby?
Návrat povinnej vojenskej služby? Väčšina Poliakov to podporuje
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ MIMORIADNE Čierny deň na
MIMORIADNE Čierny deň na Kanárskych ostrovoch: Obrovská vlna zabila DVOCH Slovákov, ďalší je zranený
Zahraničné
Šokujúci útok v Brne:
Šokujúci útok v Brne: Muž pobodal ženu na ulici, na mieste zomrela
Zahraničné
Tragédia v Alpách: Tínedžer
Tragédia v Alpách: Tínedžer (†16) sa snažil vyhnúť inému lyžiarovi, vrazil do snehovej steny
Zahraničné

Prominenti

Miley Cyrus
Obrovský ŠOK: Žena tvrdí, že je biologickou matkou Miley Cyrus... Mala vraj 12, keď ju porodila!
Zahraniční prominenti
Dôvod rozpadu vzťahu manželov
Dôvod rozpadu vzťahu manželov Vémolovcov odhalený: Je to SILA!
Domáci prominenti
Jeremy O. Harris
Herca zo známeho seriálu ZATKLI: Podozrenie z pašovania drog!
Zahraniční prominenti
Aktuálne foto vnútri Kylie Minogue
Kylie Minogue snáď nestarne: Tipli by ste jej 57? To sotva! Aktuálne FOTO vám vyrazí dych
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Dnes samozrejmosť, vtedy zázrak:
Dnes samozrejmosť, vtedy zázrak: TAKTO sa zháňali stromčeky za socializmu! Čakalo sa dlhšie než na banány
Zaujímavosti
STOP biologickým hodinám? Starnutie
STOP biologickým hodinám? Starnutie vajíčok SA DÁ ZASTAVIŤ! Prelomové zistenie prináša nádej miliónom žien
Zaujímavosti
Američanka prežila TRI klinické
Američanka prežila TRI klinické smrti: To, čo uvidela na druhej strane, vás zaskočí! TOTO čaká každého
Zaujímavosti
KVÍZ o prdení: Čím
KVÍZ o prdení: Čím podporujete svoju plynatosť?
vysetrenie.sk

Dobré správy

Takmer padol slovenský rekord:
Takmer padol slovenský rekord: Lidl preto pripravil túto vianočnú novinku!
Domáce
Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Filip Jančík, HEX alebo Kandráčovci: Potešte seba či blízkych aj vy!
Domáce
Súťaž o parádny mikulášský
Adventný kalendár PIATOK a VÍKEND Oveľa zdravší mikulášsky balíček: Pozrite, čo všetko sa v ňom skrýva!
Domáce
Netradičné krémy, ktoré sú
Adventný kalendár ŠTVRTOK Netradičné krémy, ktoré sú dnes trendom: Na čo všetko sa dajú použiť?
Domáce

Ekonomika

Tunel Višňové má za sebou unikátny zásah: Prejdú sa ním ľudia ešte pred autami? (foto)
Tunel Višňové má za sebou unikátny zásah: Prejdú sa ním ľudia ešte pred autami? (foto)
Európa sa prepočítala: Vysoké ceny elektriny ničia priemysel aj domácnosti, toto je reálny dopad!
Európa sa prepočítala: Vysoké ceny elektriny ničia priemysel aj domácnosti, toto je reálny dopad!
Čo sa deje za plotom vládneho kaštieľa v Rusovciach? Pozrite si aktuálne zábery priamo zo stavby! (foto)
Čo sa deje za plotom vládneho kaštieľa v Rusovciach? Pozrite si aktuálne zábery priamo zo stavby! (foto)
Slovenský realitný trh sa mení: Je teraz ideálne predať starší byt?
Slovenský realitný trh sa mení: Je teraz ideálne predať starší byt?

Varenie a recepty

Recept po ktorom si hostia budú oblizovať prsty. Kedysi slávny, dnes už zabudnutý oblíž prst.
Recept po ktorom si hostia budú oblizovať prsty. Kedysi slávny, dnes už zabudnutý oblíž prst.
Fantastické fúkané rožky. Najlepší recept od kamarátky, ktorý vás očarí.
Fantastické fúkané rožky. Najlepší recept od kamarátky, ktorý vás očarí.
Kedy obaľovať vanilkové rožky v cukre? Trafte ten správny moment
Kedy obaľovať vanilkové rožky v cukre? Trafte ten správny moment
Rady a tipy
Bavorské šišky: Nadýchané poklady, ktoré musíte hneď vyskúšať
Bavorské šišky: Nadýchané poklady, ktoré musíte hneď vyskúšať
Výber receptov

Šport

VIDEO Najkrajší úder roka! Česká tenistka nadchla svet, komentátori skákali od úžasu
VIDEO Najkrajší úder roka! Česká tenistka nadchla svet, komentátori skákali od úžasu
WTA
Dve červené karty a senzačná prehra: Real Madrid dohrával zápas v deviatich
Dve červené karty a senzačná prehra: Real Madrid dohrával zápas v deviatich
La Liga
Nechcený muž v Manchestri rozhodol: Neapol zdolal Juventus a je na čele, Lobotka nehral
Nechcený muž v Manchestri rozhodol: Neapol zdolal Juventus a je na čele, Lobotka nehral
Serie A
VIDEO Fehérváry bodoval pri výhre Washingtonu, prvý súboj Dvorského so Slafkovským v NHL
VIDEO Fehérváry bodoval pri výhre Washingtonu, prvý súboj Dvorského so Slafkovským v NHL
NHL

Auto-moto

Trať pri Pezinku je zabezpečená, ŽSR aj tak požiadali o opätovný dozor
Trať pri Pezinku je zabezpečená, ŽSR aj tak požiadali o opätovný dozor
Doprava
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Doprava
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
Klasické testy
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Novinky

Kariéra a motivácia

Prečo 80 % ľudí nenávidí pondelok – a ako si ho konečne obľúbiť
Prečo 80 % ľudí nenávidí pondelok – a ako si ho konečne obľúbiť
Rady, tipy a triky
Keď tituly prestávajú stačiť. Prečo sa firmy ženú za zručnosťami a skúsenosťami kandidátov?
Keď tituly prestávajú stačiť. Prečo sa firmy ženú za zručnosťami a skúsenosťami kandidátov?
Trendy na trhu práce
Neuveríte, čo dnes chceme viac než vyšší plat. Oddych sa stal novou menou úspechu
Neuveríte, čo dnes chceme viac než vyšší plat. Oddych sa stal novou menou úspechu
Motivácia a produktivita
Dávate si popri kariére aj nepracovné ciele? 6 dôvodov, prečo by ste s tým mali začať!
Dávate si popri kariére aj nepracovné ciele? 6 dôvodov, prečo by ste s tým mali začať!
Motivácia a inšpirácia

Technológie

Celý život sme sa mýlili. Smrť nie je koniec, vedci objavili úplne nový stav života buniek
Celý život sme sa mýlili. Smrť nie je koniec, vedci objavili úplne nový stav života buniek
Veda a výskum
AI nezachráni svet, ako sme dúfali. Vedci hovoria, že jazykové modely sú len veľký klam
AI nezachráni svet, ako sme dúfali. Vedci hovoria, že jazykové modely sú len veľký klam
Umelá inteligencia
Vedci odhalili starý evolučný reflex, ktorý máš aj ty. Takto reaguje tvoj mozog na výkriky šimpanza
Vedci odhalili starý evolučný reflex, ktorý máš aj ty. Takto reaguje tvoj mozog na výkriky šimpanza
Veda a výskum
Najväčší omyl modernej fyziky? Vedci priznávajú desivú chybu. Čierne diery možno neexistujú tak, ako si myslíme
Najväčší omyl modernej fyziky? Vedci priznávajú desivú chybu. Čierne diery možno neexistujú tak, ako si myslíme
Správy

Bývanie

Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie
Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie
3 + 10 stierok do interiéru: čo je vhodné do vlhkých domov a čo použiť na staré múry? Odborníci prezradili aj svoje rady
3 + 10 stierok do interiéru: čo je vhodné do vlhkých domov a čo použiť na staré múry? Odborníci prezradili aj svoje rady
Pantone farba roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali
Pantone farba roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax

Pre kutilov

Pri lisovaní cesnaku robíme chybu, o ktorej málokto vie. Strúčiky pred lisovaním nelúpte
Pri lisovaní cesnaku robíme chybu, o ktorej málokto vie. Strúčiky pred lisovaním nelúpte
Recepty
Máte doma slabý tlak vody? Toto spravte ešte dnes a prúd sa citeľne zlepší
Máte doma slabý tlak vody? Toto spravte ešte dnes a prúd sa citeľne zlepší
Údržba a opravy
Ako sa na zimu postarať o okrasné trávy: Ak ste ich doteraz strihali, nerobte to!
Ako sa na zimu postarať o okrasné trávy: Ak ste ich doteraz strihali, nerobte to!
Záhrada
Vianočný kaktus rozkvitne aj budúci rok. Stačí dodržať tieto jednoduché kroky
Vianočný kaktus rozkvitne aj budúci rok. Stačí dodržať tieto jednoduché kroky
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Horoskop na nový týždeň 8.12-14.12: Niektoré znamenia čaká veľká zmena, iné dôležité rozhodnutie, čo odhalia najbližšie dni?
Zábava
Horoskop na nový týždeň 8.12-14.12: Niektoré znamenia čaká veľká zmena, iné dôležité rozhodnutie, čo odhalia najbližšie dni?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
MIMORIADNE Čierny deň na
Zahraničné
MIMORIADNE Čierny deň na Kanárskych ostrovoch: Obrovská vlna zabila DVOCH Slovákov, ďalší je zranený
Aký musí byť váš
Domáce
Aký musí byť váš príjem, aby ste dostali energopomoc? Prehľadná TABUĽKA vám ukáže maximálne sumy
DRÁMA v Košiciach: Muž
Domáce
DRÁMA v Košiciach: Muž stál na parapetnej doske dlhé hodiny a chcel skočiť! DETAILY incidentu
Šokujúci útok v Brne:
Zahraničné
Šokujúci útok v Brne: Muž pobodal ženu na ulici, na mieste zomrela

Ďalšie zo Zoznamu