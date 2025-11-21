IQOS ILUMA i x Seletti: Odvážny. Nečakaný. Provokatívny

Spojením dvoch značiek, ktoré majú odvahu robiť veci inak, vznikla exkluzívna limitka IQOS ILUMA i x Seletti. Výsledkom je štýlový dizajn – čierna a zlatá v presnom kontraste, ikonický cikcak vzor a rukopis talianskeho dizajnéra Stefana Selettiho, známeho tým, že z obyčajných predmetov robí predmety túžby.
Taliansky dizajnér Stefano Seletti stojí za ikonickými objektmi, ktoré balansujú na hrane medzi umením a každodennosťou. Aj všedným objektom dokáže dať vkusný, elegantný a zároveň odvážny vzhľad. Jeho diela provokujú, podnecujú k diskusiám a dokážu odhaliť viac, než sa na prvý pohľad zdá.
Za touto exkluzívnou spoluprácou stoja dva svety. IQOS prináša inovácie a funkčnosť, Seletti zasa kreativitu a nevšednosť. Limitovaná edícia IQOS ILUMA i x Seletti je dôkazom, že aj technológia môže mať štýl. Nie pre tých, ktorí sa chcú páčiť všetkým, ale pre tých, ktorí si idú svojou cestou.
Limitovaná edícia IQOS ILUMA i × SELETTI predstavuje výnimočné spojenie pokročilej bezdymovej technológie a ikonického talianskeho dizajnu. Vizuálne aj hapticky zariadenie odkazuje na luxus a kreativitu.
Dizajn, ktorý mení pravidlá hry
Každý detail – od farebného kontrastu až po textúru povrchu – podčiarkuje hlavnú myšlienku spolupráce: odvahu skúšať nové veci. Osloví dospelých užívateľov, ktorí v dizajne nehľadajú len peknú vec, ale jasný názor. Niečo, čo sa odlišuje a hovorí aj bez slov. Dostupná je vo všetkých IQOS predajniach na Slovensku od začiatku novembra a keďže počet zariadení je limitovaný, nie je čas strácať čas!
Bezdymové zariadenia nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový a sú určené výhradne pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.
