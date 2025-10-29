TYSKER: Slovenský DJ, ktorý dobýja svetové pódiá a mení pravidlá hry

David Nemec, známy pod umeleckým menom TYSKER, je 24-ročný DJ a producent z Piešťan, ktorý dokazuje, že slovenská elektronická scéna má čo ponúknuť svetu. V roku 2024 sa zapísal do histórie ako prvý Slovák, ktorý vystúpil na legendárnom festivale Burning Man v nevadskej púšti Black Rock – jednom z najvýznamnejších kultúrnych podujatí planéty, ktoré každoročne navštívi okolo 80 000 ľudí.
Jeho cesta k úspechu však nebola náhodná. TYSKER začínal ako videoproducent, kde spolupracoval s medzinárodnými menami ako Tove Lo, Axwell Λ Ingrosso či Celeste Buckingham. Postupom času však hudba prevzala hlavnú úlohu – a dnes je známy svojím charakteristickým štýlom, ktorý spája melodic house a afro house so zvukmi plnými mystiky a záhadnej atmosféry.
Vystúpenie na Burning Mane nebolo len prestížnou príležitosťou, ale aj potvrdením kvality jeho tvorby. Na pódiu sa objavil po boku svetových hviezd ako Shimza, Lee Burridge a Maxi Meraki. Zaujímavosťou je, že pozvánku na festival dostal práve vďaka svojmu vlastnému projektu na Slovensku, kde sa stretol so zahraničnými účastníkmi, ktorí ocenili jeho prístup k hudbe a produkcii eventov.
TYSKER však nie je len o hudobnej produkcii. Jeho vízia presahuje klasické DJ sety – do svojich projektov integruje vizuálne umenie, divadelnosť a komunitného ducha, ktorý zažil práve na Burning Mane. Verí, že hudba má moc spájať ľudí nielen cez zvuk, ale aj cez emócie, estetiku a spoločný zážitok.
Okrem medzinárodných úspechov vystupoval na festivaloch ako Grape, na Ibize či na výletnej lodi Costa Toscana. Jeho hudobný rukopis oslovuje publikum, ktoré hľadá niečo viac než len zábavu – hľadá spojenie, autentickosť a momenty, ktoré zostávajú v pamäti.
Kúsok Burning Manu prichádza na Slovensko
Po návrate z USA chce TYSKER priniesť inšpiráciu z púšte aj domov. Už 22. novembra pripravuje v bratislavskom Edison Parku podujatie MÙZIÇA – multižánrový zážitok, ktorý spája elektronickú hudbu, vizuálne performance, akrobatov a divadelnú atmosféru. Na pódiu sa spolu s ním predstavia Marko Mazag, Casey Sinclair a The Hive Brothers.
„Chcel som ukázať, že aj Bratislava vie mať event, ktorý má dušu, štýl a odvahu. MÙZIÇA je o ľuďoch, ktorí cítia viac, ktorí hľadajú spojenie, nie len zábavu," hovorí TYSKER o projekte, ktorý má ambíciu prepojiť komunitu milovníkov kvalitnej elektronickej hudby s estetikou a výnimočnými momentmi.
- reklamná správa -