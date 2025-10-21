Utorok21. október 2025, meniny má Uršuľa, zajtra Sergej

Zuby ovplyvňujú zdravie celého tela. Dentálna hygienička radí, ako predchádzať vzniku komplikácií spojených so zlým stavom zubov a ďasien

Zdravie začína v ústach. Rozsiahle lekárske štúdie dávno potvrdili, že orgány v tele sú navzájom prepojené, a najmä skryté infekcie v ústnej dutine môžu vyvolať prudkú reakciu celého organizmu. Preto je dôležité si starostlivo čistiť zuby aj medzizubné priestory. Môžete tým prispieť k celkovému zdraviu, získať viac energie, žiarivý úsmev a bezbolestné návštevy dentálnej hygieny budú príjemným bonusom.

V zahraničí je zubárska starostlivosť braná ako jeden z najzákladnejších kameňov zdravia. Zlý stav našich zubov a ďasien totiž ovplyvňuje choroby srdca, cukrovku, pľúcne i reumatické choroby a zvyšuje aj riziko predčasného pôrodu. Podľa Českej stomatologickej akadémie infekcia v ústach dvakrát zvyšuje pravdepodobnosť vzniku infarktu. Nebezpečenstvo mozgovej mŕtvice dokonca trikrát. Najzradnejšie sú vačky či neliečené zápaly.

"Takmer 90 % populácie má zápal ďasien a viac ako 50 % týchto zápalov potom prechádza do ďalšej fázy - parodontitídy, teda zápalu závesného aparátu zuba. Hlavnou príčinou vzniku zápalu ďasien je nedostatočná zubná hygiena a pôsobenie zubného povlaku. Z počiatku sa zápal ďasien nemusí prejavovať dramaticky, dokonca si ho človek nemusí ani sám všimnúť. Ľahký zápal ďasien sa dá ľahko vyriešiť úpravou hygieny, pri ťažšej forme je už lepší zásah hygienistky. Okrem nebezpečného zrelého povlaku sa totiž začína objavovať infekčný zubný kameň. Ten už človek tak ľahko sám neodstráni. Pokiaľ sa dlhodobo nerieši ani tento stav, zápal postupuje do hlbších štruktúr paradentu a to je už veľký problém!“ hovorí dentálna hygienička Jana Prchal Křepelková, ktorá pôsobí aj ako expertka Philips Oral HealthCare a dentálna hygienička v pražskej ordinácii Čisté zúbky.

Starostlivá hygiena je základ

Typickým prejavom zápalu ďasien sú začervenané ďasná alebo ich ustupovanie a krvácanie, ktoré človek spozoruje v umývadle pri čistení zubov. Pokiaľ sa infekcia nelieči, môže prerásť do chronickej formy, teda parodontózy, ktorá patrí medzi najčastejšie príčiny straty zuba. "Pre predchádzanie zápalu ďasien je kľúčová dôkladná ústna hygiena, a to najmä v medzizubných priestoroch. Odporúčam používať medzizubné kefky alebo aj ústnu sprchu. Ľahký zápal ďasien si takto môžete vyliečiť aj sami, závažnejšie formy sa riešia odborným čistením na dentálnej hygiene, v obzvlášť dramatickej fáze parodontitídy sa spolupracuje s parodontológom,“ dodáva Jana Prchal Křepelková.

Mnoho ľudí sa tiež trápi s infekciami kvôli tomu, že podliehajú rôznym mýtom o čistení zubov, ako napríklad že tvrdá kefka im prinesie najlepšie výsledky. Dôležitá je však hlavne správna technika. S ňou dokáže efektívne pomôcť sonická zubná kefka, ktorá bola pôvodne vyvinutá práve pre pacientov trpiacich zápalmi ústnej dutiny. Vďaka chytrej technológii s ním stačí len ľahko prechádzať pozdĺž línie ďasien a jeho vlákna samé urobia 62 tisíc pohybov za minútu, takže počas jedného čistenia odvedú rovnakú prácu ako manuálna kefka za celý mesiac.

Špeciálne prípady

Zuby a ďasná vyžadujú špeciálnu starostlivosť, pokiaľ má človek ortodontický aparát. Strojček totiž vytvára ďalší priestor na tvorbu zubného povlaku a množenie baktérií. Je dobré používať ortodontickú kefku, prípadne jednozväzkovú, u sonických kefiek potom malú hlavicu. Samozrejmosťou je použitie medzizubnej kefky, pretože umožňuje ľahké čistenie okolo krúžkov, kanýl, kaštieľov a transpalatinálnych oblúkov.

Ústnej hygiene venujte zvláštnu pozornosť aj v tehotenstve a pri dojčení. Hoci nie je pravda, že by dieťa mohlo matke odsávať vápnik zo zubov, jej telo sa v tom čase plne sústredí na pokrytie potrieb bábätka. Imunita preto môže byť oslabená. Počas tehotenstva navyše stúpne celkový objem krvi v tele o liter až liter a pol, pričom tepny a žily zostávajú rovnaké. To môže ďasná, a celkovo tkanivá, urobiť citlivejšími a zraniteľnejšími. Stačí potom len malé množstvo zubného bakteriálneho povlaku a zápal sa ľahko rozbehne. Mnoho žien tiež zo začiatku tehotenstva bojuje s nevoľnosťou a zvracaním, ktoré narúša zubnú sklovinu.

Všetky spomínané zmeny sú dočasné, a tak stačí po túto dobu prispôsobiť novej situácii aj starostlivosť o ústnu dutinu. Dôležité je na zuby a ďasná príliš netlačiť a tiež venovať starostlivosti medzizubným priestorom. S tým môžu pomôcť práve sonické kefky, ktoré vyvíja konzistentný tlak, a ústna sprcha, ktorá priestor medzi zubami jemne vypláchne. Odporúča sa tiež používať pastu na citlivé zuby a často si vyplachovať vodou, občas siahnite aj po ústnej vode na remineralizáciu skloviny.

Zverte sa do rúk profesionálov

Najväčšou chybou, ktorej sa ľudia pri starostlivosti o chrup dopúšťajú, je zanedbávanie preventívnych prehliadok a dentálnej hygieny. Preto pravidelne navštevujte svojho lekára a nezabudnite si raz za čas nechať zuby dôkladne vyčistiť od profesionálnej hygieničky.

"Mnoho ľudí nedokáže samo vyhodnotiť úroveň a výsledky vlastného snaženia pri čistení zubov. Mnoho z nich si tiež neprizná, že starostlivosť o medzizubné priestory nie je len niečo navyše, ale že sa jedná o plnohodnotnú, a predovšetkým pravidelnú súčasť starostlivosti o náš chrup. V mojej ordinácii preto vždy pacientom všetko vysvetlíme, spoločne si prejdeme, ukážeme a upevníme fakt, že zdravé ústa = zdravé telo,“ uzatvára Jana Prchal Křepelková z Philips Oral HealthCare.

Starostlivosť o zuby šitá na mieru

Zubná kefka Philips Sonicare Prestige v sebe ukrýva technológiu SenseIQ, ktorá vďaka senzorom rozpozná vaše zvyklosti pri čistení a dokáže sa prispôsobiť vašim potrebám, podobne ako to robí dentálna hygienička. Odteraz však budete mať túto extra starostlivosť každý deň priamo vo svojej kúpeľni! S touto kefkou odstránite až 20× viac zubného povlaku než dôkladným čistením kvalitnou manuálnou kefkou. Namiesto bežných 300 až 400 pohybov ich totiž vykoná až 62 000. Premení zubnú hygienu na wellness zážitok pre vaše ústa vďaka viacerým režimom čistenia. Kefka je vybavená elegantným cestovným puzdrom, aby ste si ju mohli vziať kamkoľvek so sebou. Na výber máte z viacerých farebných prevedení vrátane originálnych limitovaných edícií. Spája efektivitu, pohodlie a dizajn. Zubnú kefku, ktorá sa naučí vaše návyky, aby sa vám mohla prispôsobiť, kúpite za 292,49 €**

Viac informácií nájdete na www.philips.sk

**Cena sa môže líšiť u rôznych predajcov.

