Ženy, ktoré nedopustia, aby Horehronie hladovalo

Silné a odvážne ženy vo vedení spotrebného družstva COOP Jednota Brezno. Zľava Eva Kolajová a Janeta Bukovská.
Silné a odvážne ženy vo vedení spotrebného družstva COOP Jednota Brezno. Zľava Eva Kolajová a Janeta Bukovská. (Zdroj: COOP Jednota)
Tri kilometre za Telgártom, takmer na konci slovenskej „route 66“, pramení naša druhá najdlhšia rieka. Kraj, ktorým tečie na jej hornom toku, je srdcom Slovenska. Od Brezna nahor sa dolina na rozhraní Nízkych Tatier a Slovenského Rudohoria borí so všetkým, čo trápi našu spoločnosť. Samotní obyvatelia jej nepovedia inak ako hladová dolina, aj keď tu nikto nehladuje. Sčasti za to môžu aj odvážne ženy, ktoré stoja na čele potravinového reťazca.

Horehronie, ktoré je aj domácimi označované za hladovú dolinu, majú v spotrebnom družstve COOP Jednota Brezno v rukách silné ženy. Od vedúcich jednotlivých predajní cez šikovné predavačky až po samotné vedenie. Priam matersky sa starajú o to, aby na Horehroní zabezpečovali čerstvé a kvalitné potraviny všade tam, kde ich ľudia potrebujú a nielen tam, kde sa to oplatí. Dá sa povedať, že značka COOP Jednota je v tejto časti Slovenska viac než len obchod.

Iný kraj, iný mrav

„Nášmu regiónu musíte rozumieť. Každá obec má svoju chémiu, špecifické povahy miestnych ľudí a iné  zvyklosti,“ deklaruje predsedníčka Eva Kolajová, ktoré vedie síce menšie, ale silné a stabilné spotrebné družstvo COOP Jednota Brezno. Keď družstvo v roku 1994 preberala, ani vlastný manžel jej neveril, že ho zachráni pred krachom a krok po kroku postaví znovu na nohy. Podarilo sa. Celé vedenie – okrem technického oddelenia – tvoria dnes ženy. Prácu v neľahkom regióne, ktorý majú rady, berú ako výzvu. Podporujú miestnych dodávateľov – od tradičnej rodinnej výroby bryndze v Tisovci cez mlieko z poľnohospodárskeho družstva Ďumbier až po kanadské čučoriedky z rodinného biznisu Čučoriedkovo. Keď rekonštruujú predajne, využívajú domáce firmy. Záleží nám na vzťahoch s ľuďmi v regióne, lebo sú to naši zákazníci. Nepozeráme sa výlučne na biznis. Ideme si svojou cestou a hľadáme spôsoby, ako osloviť zákazníka čerstvými a kvalitnými domácimi potravinami,“ podotýka Eva Kolajová. Ustrážiť si čerstvosť, poctivosť a tradičné receptúry pod značkou COOP Jednota dokážu aj vďaka vlastnej výrobe.   

V Čiernom Balogu, v Spojených štátoch balockých“, ako domáci volajú svoju rozťahanú dedinu s 13 osadami, má družstvo vlastnú pekáreň a produkciu lahôdkarských výrobkov. Pekáreň pracuje v nepretržitej prevádzke, v troch zmenách vyrába asi 40 druhov poctivých výrobkov – od kváskového chleba cez domáce buchty až po tradičné knedle. Pokryjú 65 percent predaja pečiva v celej sieti. Na poschodí, pod jednou strechou, sa nachádza aj reštaurácia a lahôdkarská výroba s vyše tridsaťročnou tradíciou. Tu sa vyrábajú šaláty podľa starých receptúr, ale aj bagety, lupienky a obľúbená krčmová pochúťka – utopence.

Keď je predajňa srdcom komunity

Čím menšia predajňa, tým osobnejšie vzťahy. Priama úmera platí doslova. Obchod plní najmä v menších a odľahlých obciach okresu sociálnu funkciu. Je to miesto stretávania sa. Predavačky a zákazníci sa poznajú po mene, pomáhajú si navzájom. Miestna predajňa COOP Jednoty v Lome nad Rimavicou je v nadmorskej výške okolo 1000 metrov nad morom jediná široko-ďaleko. „Miestni sem prídu na kus reči a popritom nakúpia. My vieme, kde sa čo deje – krstiny, svadba, oslava... Domáci, ale aj chalupári nám píšu, čo potrebujú a my im to objednáme. Ak si niekto nepríde po chlieb, zisťujeme, čo sa deje. Je to trochu iná starostlivosť o zákazníka, veľmi osobná,“ prezrádza Marta Sojková, vedúca predajne. Obec má 253 stálych obyvateľov, ale oveľa viac chatárov roztrúsených po okolitých lazoch.

Tri predavačky v najvyššie položenej COOP Jednote na Slovensku v Lome nad Rimavicou.
Tri predavačky v najvyššie položenej COOP Jednote na Slovensku v Lome nad Rimavicou.  (Zdroj: COOP Jednota )

Robí ten, kto vie, chce a môže

COOP Jednota Brezno sa rokmi osvedčil aj ako spoľahlivý zamestnávateľ, druhý najväčší v regióne po Železiarňach Podbrezová. Dávame šancu ľuďom, ktorí vedia, chcú a môžu,“ podotýka predsedníčka družstva. Príkladov dlhoročných zamestnancov, nízkej fluktuácie a spoľahlivých ľudí, ktorí urobili v spotrebnom družstve kariéru odspodu, by bolo neúrekom. Niektorí začínali ako predavači a predavačky a dostali možnosť pokračovať v kariére v manažérskych funkciách na ústredí. V spotrebnom družstve dostávajú šancu na prácu aj šikovné Rómky a Rómovia. Úprimne povedané, nezatvárame pred týmto problémom oči. Každý musí u nás prejsť pohovorom, a keď má chuť pracovať a učiť sa, sme tomu naklonení,“ deklaruje Janeta Bukovská.

Príklad dobrej praxe

V jednej z dvoch pultových predajní v Telgárte pracuje ako zástupkyňa vedúcej hrdá Rómka Anna Pačajová. V predajni dokonca brigáduje aj jej sedemnásťročná dcéra, ktorá študuje obchodnú akadémiu v Brezne. Celý život pracujem. Nemusela by som, lebo môj muž slušne zarába, ale nevedela by som doma sedieť. K práci som bola vychovávaná rodičmi, ktorí tiež pracovali. Môžem tak svojim deťom viac dopriať,“ priznáva Anička, ako ju familiárne volajú zákazníci. Keď nevidia pred obchodom jej auto, zneistia. S Rómami si dokážem urobiť poriadky, správam sa k nim slušne, niekedy je to vyčerpávajúce. Radi sa posťažujú, niekedy zdôveria, to zahreje pri srdci. Zastanem sa aj bielych, ak treba,“ opisuje Anna Pačajová, vyučená predavačka. Tvrdí, že toto remeslo musí mať človek v sebe a ju vždy bavilo pracovať s ľuďmi, aj keď sa v pultovej predajni musí obracať. O Rómoch koluje veľa predsudkov, záleží v akej rodine a v akých podmienkach vyrastáte. My s manželom vedieme k práci aj naše dve deti,“ uzatvára svoje rozprávanie Anna Pačajová zo Závadky.

Hrdá a pracovitá Anna Pačajová pri pulte predajne v Telgárte na Horehroní, kde pôsobí ako zástupkyňa vedúcej.
Hrdá a pracovitá Anna Pačajová pri pulte predajne v Telgárte na Horehroní, kde pôsobí ako zástupkyňa vedúcej.  (Zdroj: COOP Jednota )

Rodinné aj pracovné väzby

Breznianske družstvo má aj svoje ďalšie malé ľudské príbehy. Mnohé vedúce predajní  odovzdávajú svoje skúsenosti a vedomosti svojim dcéram – pripravujú svoje nástupkyne. Ide o hrdosť a zodpovednosť, ktorá sa dedí. V supermarkete v Tisovci vychovala dlhoročná vedúca supermarketu tri dcéry, z ktorých jednu si vybrala ako svoju nástupkyňu. V lahôdkarskej výrobe v Čiernom Balogu pracovala takmer pol storočie na pozícii vedúcej Elena Cúthová. Potom sa s dcérou Zuzanou vymenili a ona dnes, aj napriek dôchodkovému veku, dohliada na výrobu čerstvých šalátov a lahôdok z pozície zástupkyne. „Dlhé roky som pracovala na výletných lodiach, oboplávala som pol zemegule, ale nakoniec sa vrátila domov. O COOP Jednote som dokonca písala diplomovku počas štúdia ekonómie. Mama nás aj so sestrou naverbovala a zaúčala. Plánovali sme, že budeme spolu robiť. Sestra sa odsťahovala a ja som zostala pri mame. Som tu šťastná,“ priznáva Zuzana Cúthová. Alchýmia by mala fungovať aj medzi zamestnankyňami, ľudia si musia „sadnúť“, rodinné väzby sú vítané.

Zuzana Cúthová prebrala vedenie lahôdkarskej výroby v Čiernom Balogu po mame Elene, ktorá v COOP Jednote pracuje už viac ako 50 rokov.
Zuzana Cúthová prebrala vedenie lahôdkarskej výroby v Čiernom Balogu po mame Elene, ktorá v COOP Jednote pracuje už viac ako 50 rokov.  (Zdroj: COOP Jednota )

Iný svet

V COOP Jednota Brezno veria, že ľudia si zaslúžia miesto, kde si kúpia kvalitné a čerstvé základné potraviny. Aj preto osemnásť predajní družstvo dotuje z vlastných zdrojov, len aby zabezpečilo dostupnosť potravín v odľahlejších obciach. Popritom idú s dobou a modernizujú. V turistami obľúbenej Bystrej napríklad plánujú otvoriť nonstop predajňu COOP Jednota 24/7. 55 predajných jednotiek je dôkazom toho, že silné a odvážne ženy si na Horehroní poctivo robia svoju robotu.

