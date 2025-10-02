Luxusná kúpeľňa aj v malom byte

Tipy, ako premeniť malú kúpeľňu na luxusný priestor pomocou dizajnu a správnych materiálov.
Mať malý byt nemusí znamenať, že sa musíte vzdať snov o luxusnej kúpeľni. Aj keď vám dispozícia neumožní rozľahlý wellness kútik s voľne stojacou vaňou, šikovným výberom materiálov, farieb, doplnkov a osvetlenia dokážete vytvoriť priestor, ktorý bude pôsobiť elegantne, vzdušne a draho. Aj keď rozpočet zostane pod kontrolou.
Stavte na prémiový vzhľad obkladov a dlažieb
Základom luxusného dojmu sú kvalitné povrchy. V malom priestore je výhodou, že ich potrebujete menej, takže si môžete dovoliť investovať do výraznejších kúskov. Skúste veľkoformátovú dlažbu alebo obklady s efektom mramoru, travertínu či lešteného betónu. Takéto povrchy okamžite dodajú kúpeľni exkluzívny vzhľad. Pri malých priestoroch platí aj pravidlo menej je viac. Zvoľte radšej jeden dominantný vzor a nechajte ho vyniknúť v kombinácii s neutrálnymi doplnkami.
Svetlo, ktoré otvorí priestor
Dobré osvetlenie dokáže zmeniť aj tú najmenšiu kúpeľňu. Vyhnite sa ostrému studenému svetlu, ktoré pôsobí neútulne. Lepšie urobíte, ak zvolíte kombináciu mäkkého, teplejšieho osvetlenia na relax a jasného svetla okolo zrkadla. LED pásy skryté za zrkadlom alebo pod poličkami dodajú moderný, hotelový nádych a zároveň opticky zväčšia priestor.
Neviete si predstaviť, ako bude vaša malá kúpeľňa vyzerať? Odborníci v INGEMA vám radi pripravia fotorealistickú vizualizáciu, vďaka ktorej uvidíte, ako bude váš priestor pôsobiť ešte predtým, ako sa pustíte do prerábania.
Zrkadlá
Zrkadlá sú tajnou zbraňou malých kúpeľní. Veľké zrkadlo nad umývadlom alebo dokonca zrkadlové dvere na skrinke dokážu priestor opticky zdvojnásobiť. Ak chcete pridať extra štýl, siahnite po zrkadlách s čiernym alebo zlatým rámom, ktoré dodajú interiéru nádych luxusu bez toho, aby ste investovali stovky eur.
Luxus v detailoch
Aj tie najmenšie detaily rozhodujú o tom, ako bude kúpeľňa pôsobiť. Vymieňajte plastový dávkovač na mydlo za keramický alebo sklenený, pridajte uteráky v zladených tónoch a investujte do elegantných úložných košíkov. Doplnky v čiernej, matnej zlatej alebo chróme okamžite pozdvihnú atmosféru. Malý priestor tiež ocení minimalistický prístup. Menej vecí na očiach znamená viac poriadku a viac luxusu.
Prírodné prvky pre wellness atmosféru
Aj v malom priestore si môžete dopriať kúsok prírody. Drevené doplnky, ratanové košíky alebo živé rastliny, ktoré zvládajú vlhko (napríklad papraď či orchidea) dodajú kúpeľni sviežosť a pocit útulného domova. Na relaxačné večery si pripravte aróma difúzor alebo sviečky s vôňami levandule či santalového dreva. Aj malý byt sa tak zmení na súkromný wellness.
Menej, ale kvalitne
Pri malých kúpeľniach platí pravidlo: radšej menej, ale kvalitne. Nemusíte kupovať všetko naraz. Vyberte si jeden prvok, napríklad luxusnú batériu, dizajnové zrkadlo alebo elegantnú dlažbu a postavte celý koncept kúpeľne na ňom. Tak dosiahnete harmonický a prémiový vzhľad bez toho, aby ste prišli o cenný priestor alebo sa dostali do zbytočných výdavkov.
Aj v malom byte si môžete vytvoriť kúpeľňu, ktorá bude pôsobiť rovnako štýlovo a útulne ako v luxusných apartmánoch. Stačí sa zamerať na detaily, svetlo a materiály a z obyčajného priestoru sa stane vaše súkromné miesto na oddych.
Chcete si splniť sen o dokonalej kúpeľni? Navštívte showroom INGEMA v Bratislave na Galvaniho 17/A a objavte najširší výber prémiových obkladov, dlažieb a kúpeľňového vybavenia. Presvedčte sa na vlastné oči, že luxusná kúpeľňa je možná aj v malom byte.
