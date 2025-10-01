Ak vyhrajú komunisti, tipér vezme 15-tisíc. Aj české voľby sú u tipérov obľúbené

Česko čaká volebný víkend, v piatok a v sobotu si budú u našich západných susedov voliť zákonodarcov. Zbystriť by mali aj tipéri, Niké pripravila bohatú kurzovú ponuku. Viac o nej povedal bookmaker Niké Adam Lamačka.
Ako sa tipujú české voľby? Porovnajte to s našimi a s inými zahraničnými.
České parlamentné voľby by som v pomyselnej tabuľke obľúbenosti u našich tipérov zaradil na popredné pozície politických stávok. Na vrcholu rebríčka sú samozrejme naše parlamentné a prezidentské voľby, prípadne ešte voľby amerického prezidenta. Stále sme si s Čechmi najbližšími národmi, vysielajú na Slovensku aj české spravodajské televízie, čiže ľudia môžu sledovať prípadne kto a ako z lídrov strán zvládne či nezvládne predvolebné debaty. Odpadá takisto jazyková bariéra a k informáciám a prieskumom z českých spravodajských serverov sa môže dostať ozaj každý.
Čo si tipéri myslia o účasti vo voľbách, poprípade či tipéri na niečo prekvapujúco „nakladajú“?
V posledných voľbách v roku 2021 bola účasť 65,43% a podobnú hranicu sme na účasť vypísali aj tento rok. Zatiaľ to podľa kurzov vyzerá, že sa účasť bude znova pohybovať okolo tejto hranice. Účasť opäť potiahne hlavné mesto Praha, tradične naladená proti ANO Andreja Babiša. Ak si niekto z tipérov netrúfa na cca rovinové kurzy pri hranici 65,45%, do ponuky sme zaradili aj niektoré ďalšie hranice a napríklad účasť viac ako 64,51% za kurz 1,55 stojí za pokus.
V posledných prieskumoch pred voľbami sú aj v českých agentúrach pomerne veľké rozdiely najmä pri stranách STAČILO! a Motoristé sobě. V niektorých prieskumoch sa tieto strany pohybujú nad 7% a niektoré ich naopak posielajú mimo parlamentu. Na to zareagovali aj naši tipéri, ktorí skúsili vysoký kurz cca 3,50, že tieto strany neprekročia potrebnú 5-percentnú hranicu.
Vypichnite pár pekných tiketov.
Najodvážnejší tipér si vybral stávku na víťaza volieb vo forme strany STAČILO! Pri kurze 150 podal na ňu stovku, takže očakáva 15-tisíc. Iný tipér zase podobný vklad podal na kurz 12,0 a víťazstvo aktuálne vládnej strany SPOLU. O čosi viac by zinkasoval tipér, ktorý verí, že na voľby príde viac ako 65,45 voličov v kurze 2,70. Vyhral by 1 273 eur. Chytil super kurz, aktuálny je totiž len na úrovni 1,88.
Vieme, že na víťaza je kurz 1,01, ale čo sa podľa vás oplatí vyskúšať a má to zaujímavý kurz?
Zaujímavý bude duel medzi stranami Motoristé sobě a STAČILO! V tomto prípade by som veril „pohrobkom“ komunistov a sociálnych demokratov zo strany STAČILO! nad excentrickými „Motoristami“. Do ponuky sme zaradili aj dva duely na preferenčné hlasy: v Juhomoravskom kraji bude lídrom kandidátky SPOLU aktuálny premiér Petr Fiala a proti nemu sa postaví bývala ministerka financií za ANO Andreja Babiša Alena Schillerová. A v hlavnom meste sa očakáva zaujímavý duel medzi straníckou dvojkou ANO (ale lídrom kandidátky tejto strany v Prahe) Karlom Havlíčkom a populárnou ministerkou obrany za SPOLU Janou Černochovou.
- reklamná správa -