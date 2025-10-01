Nezabudnuteľný kulinársky večer v srdci Bratislavy so Slovenským národným tímom kuchárov

Nedávno sa v reštaurácii Cloud hotela DoubleTree by Hilton Bratislava uskutočnil výnimočný gurmánsky večer, ktorý spojil to najlepšie zo slovenskej kuchyne s medzinárodnými trendmi. Prvá zo série degustačných večerí sa konala 24. septembra 2025 a prilákala nielen gurmánov, ale aj mnohé známe tváre zo showbiznisu a spoločenského života. Pre tých, ktorí túžia po ďalšom výnimočnom zážitku, je tu ešte príležitosť 20. novembra 2025. Počet miest je limitovaný, preto si nezabudnite včas zarezervovať svoje miesto.
Reštaurácia Cloud, kde sa podujatie konalo, sa stala miestom, kde sa sny stávajú skutočnosťou. "Boli sme nadšení, že sme mohli hosťom ponúknuť jedinečný zážitok v spolupráci s Národným tímom kuchárov Slovenska," uviedol riaditeľ hotela Jakub Majcin. Pod vedením kapitána Národného tímu kuchárov Slovenska - strieborného Kuchára roka 2025 podľa kulinárskeho magazínu Falstaff, Jozefa Hromjáka pripravil národný tím jedlá, ktoré oslavovali miestne tradície a suroviny. "Naším cieľom bolo predstaviť rozmanitosť chutí Novej kuchyne Slovenska, ktorú s národným tímom hrdo reprezentujeme na domácom i medzinárodnom poli. Každé jedlo bolo príležitosťou ukázať bohatstvo našej krajiny," dodal šéfkuchár.
Päť-chodové degustačné menu, ktoré sme si vychutnali, zahŕňalo jedinečné kombinácie chutí, ako napríklad teľací chrbát pečený v krepinete s bylinami či tartaletku s mandľami a pečenou marhuľou. Návštevníci ocenili aj amuse bouche z hrášku a dekadentný dezert z marhule a mandlí. "Degustačný večer v reštaurácii Cloud bol pre nás veľmi príjemnou príležitosťou ukázať kreativitu a kulinárske majstrovstvo, ktoré s národným tímom neustále rozvíjame v prospech slovenskej gastronómie. Verím, že každý hosť od nás odišiel s príjemným pocitom." vyjadril sa Jozef Hromják.
Na podujatí sa okrem majstra Jozefa Hromjáka predstavili ďalší špičkoví šéfkuchári z Národného tímu kuchárov, ako napríklad Patrik Pokrývka – Mladý talent roka 2025 podľa bedekra Gault&Millau, či Igor Janiga - pre ktorého je Double Tree by Hilton Bratislava bývalou domácou pôdou. Svoje zastúpenie však mali i juniorské talenty - Alex Beer, ktorý ako commis postúpil so chefom Andrejom Róthom z národného tímu na svetové finále Global Chefs Challenge 2026, či Viktória Orolínová, ktorá sa s Patrikom Pokrývkom pripravuje na národné kolo Bocuse d`Or, alebo Alexandra Krajčovičová, ktorá toho času pôsobí v troj-michelinskej reštaurácii v Antverpách.
Slovenskí reprezentanti a držitelia dvoch strieborných medailí kulinárskej olympiády IKA Culinary Olympics 2024 sa aktuálne pripravujú na národné kolo Bocuse d`Or, kde má národný tím finálové zastúpenie v podobe dvoch z troch tímov. Zároveň v národnom tíme prebiehajú prípravy na svetové finále Global Chefs Challenge 2026 vo Walese ako aj na Svetový kulinársky pohár – Culinary World Cup 2026 v Luxemburgu. Návštevníci reštaurácie Cloud tak mali príležitosť vychutnať si diela elitných slovenských šéfkuchárov v skvelej kulinárskej kondícii.
Hotel DoubleTree by Hilton Bratislava, otvorený od roku 2011, je súčasťou prestížnej celosvetovej siete Hilton Worldwide, ktorá zaručuje vysoký štandard služieb a ubytovania. "Našou zodpovednosťou bolo a vždy bude naplniť svet svetlom srdečnosti a pohostinnosti," povedal zakladateľ reťazca Conrad Hilton, ktorého vízia zmenila svet hoteliérstva. DoubleTree by Hilton Bratislava je moderný štvorhviezdičkový hotel situovaný vedľa Zimného štadióna Ondreja Nepelu, len desať minút od centra mesta, čo z neho robí ideálnu destináciu pre hostí z celého sveta.
Nechali sme sa unášať jedinečnými gurmánskymi zážitkami a magickou atmosférou, ktorá spravila z tohto podujatia nezabudnuteľný večer. Tešíme sa, že vás opäť privítame 20. novembra v Cloud Restaurant v hoteli DoubleTree by Hilton Bratislava – mieste, kde sa maličkosti premieňajú na nezabudnuteľné spomienky.