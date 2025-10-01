Ako sa Zore Czoborovej zmenil pohľad na svet – a ako ho NeoVízia zmení aj vám

Je dosť možné, že váš obľúbený influencer alebo celebrita podstúpila očnú operáciu v NeoVízii. Nie je sa čomu čudovať, keďže operácia očí je to najlepšie riešenie dioptrickej chyby. Prináša slobodu od dioptrií a komfortnejší život bez zahmlených okuliarov či suchých očí spôsobených kontaktnými šošovkami. Zora Czoborová je známa fitnesska, ktorá spravila tento krok pre svoje zdravie a odvtedy sa neobracia späť.
Keď sú obe vzdialenosti problémom
Ak nosíte dioptrie, určite poznáte nepohodlie, ktoré s ním ide ruka v ruke. Zora najprv nosila len dioptrie do blízkej vzdialenosti, avšak už aj to jej spôsobovalo množstvo komplikácií v každodennom živote. Postupne sa jej zhoršoval aj zrak do diaľky, čo prinieslo ďalšie obmedzenia. „Uvedomila som si to pri sledovaní televízie. Mala som problém prečítať písmenká a titulky vo filme. Obťažovalo ma to aj vtedy, keď som s niekým bola na káve a sedel vo veľmi blízkej alebo naopak príliš veľkej vzdialenosti. Necítila som sa komfortne. Stále som hľadala polohu, v ktorej si moje oči museli osobu akoby zaostrovať,“ opisuje svoju skúsenosť Zora.
Kvalitná klinika nájde riešenie na mieru
Aj keď v modernej oftalmológii existujú rôzne druhy operácií, na Slovensku je len niekoľko kliník, ktoré držia krok s najnovšími trendami vo svete očnej chirurgie. NeoVízia sa môže pýšiť najširším výberom operácií s dlhým zoznamom prvenstiev. Keďže si Zora spravila detailný prieskum očných kliník, jej rozhodnutie ísť do NeoVízie nebolo prekvapením. Po detailnom vyšetrení podstúpila rýchlu a bezbolestnú operáciu očí PRELEX. „Bola som príjemne prekvapená, že to bolo v podstate úplne jednoduché a absolútne nebolestivé. Pán primár Radovan Piovarči komentoval a popisoval priebeh celej operácie a dával mi inštrukcie. Celý zákrok trval asi desať minút. Na druhý deň som už šoférovala sama na kontrolu. Počas operácie druhého oka sme s pánom doktorom dokonca vtipkovali. Na ďalší deň som už normálne fungovala a pracovala,“ dodáva Zora.
Krajší pocit zo života v každom smere
Zora sa ako fitnesska profesionálne venuje nielen posilňovaniu, ale aj zdravej výžive. Pred operáciou očí jej malé písmená na potravinách komplikovali túto nevyhnutnú súčasť jej práce. „Sama som sa presvedčila o tom, aké frustrujúce je nevidieť na zloženie potravín a nutričné hodnoty. To ma dnes už netrápi. Dnes vidím, aké veľké písmená som pred zákrokom používala na sociálnych sieťach, aby som to vôbec dokázala napísať a po sebe prečítať text,“ opisuje Zora.
Okrem praktických nevýhod okuliarov existujú aj estetické. Ošetrujúcou lekárkou Zory je MUDr. Adriana Smorádková, ktorá sa stretáva s príbehmi žien a ich estetickými očakávaniami. Okuliare sú podľa nej často jednou z príčin nižšieho sebavedomia. „Väčšina žien ich vníma ako hendikep. Niekomu môžu skutočne znižovať pocit krásy, slobody a šarmu. Po operáciách mi na kontroly chodia výrazné, hrdé a sebavedomé ženy. Je to neopísateľný pocit,“ prezradila lekárka.
V NeoVízii sa životy menia k lepšiemu a Zora je jedna z tisíc spokojných pacientok, ktoré na ich pracovisku podstúpili operáciu. Ak si aj vy chcete zvýšiť kvalitu života, objednajte sa do NeoVízie na predoperačné vyšetrenie. Majú ambulancie v Trnave a Ružomberku a očné kliniky v Bratislave a Poprade.
- reklamná správa -