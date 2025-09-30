Separ a nadupaná športovo-tanečná šou: V Humennom pribudlo nové športovisko

Basketbalové triky, skejťáci, skvelá hudba a zábava, akú Humenčania dávno nezažili. Aj takto to minulý piatok vyzeralo v areáli moderného K Parku od Kauflandu. Je otvorený pre všetkých a dá sa v ňom športovať každý deň.
Ak bývaš v Humennom alebo jeho blízkom okolí, toto multifunkčné ihrisko máš odteraz doslova „na skok“. K Park od Kauflandu spoznáš už na prvý pohľad – na ulici SNP vedľa Gréckokatolíckeho chrámu nájdeš workoutovú zónu, streetbalové ihrisko, lezeckú stenu či skejtovú a kolobežkovú plochu. Nechýbajú ani pingpongové stoly a samozrejme oddychová zóna pre teba a tvojich kamošov.
Nepreseď celý deň doma, príď sa trochu rozhýbať. Je úplne jedno, či si fitness nadšenec, kolieskový maniak alebo loptový mág, nový K Park sa ti určite zapáči. A prečo vyrástol práve tu? Môžu za to hlasujúci, ktorí minulý rok usilovne posielali svoje hlasy a postarali sa o víťazstvo Humenčanov vo verejnom hlasovaní. „V našom meste sa dlhodobo snažíme budovať nové športoviská a teší nás, že k tým existujúcim pribudol vďaka Kauflandu moderný K Park s atraktívnym areálom. Budú ho využívať najmä deti a tínedžeri, ktorí tu môžu relaxovať pri športe či stretávať sa s priateľmi,“ pochvaľuje si primátor mesta Miloš Meričko.
Ihrisko, kde to bude žiť zábavou
Vyskúšal si už nový „hotspot“ v tvojom meste? Stojí to za to, K Park je totiž úplne iný, než klasické ihriská. Spája v sebe moderné športové aj oddychové prvky, čím vytvára bezpečný a zaujímavý priestor nielen pre tínedžerov, ktorí už dávno vyrástli z detských preliezačiek. Kaufland na nich nezabúda, naopak. Prináša im športovisko zostavené na mieru, aby trávili svoj voľný čas aj inak než na sociálnych sieťach.
„K Parky pre nás znamenajú viac než „len“ miesto na šport, spájajú totiž budovanie pohybových návykov so stretávaním sa s priateľmi, a to všetko na čerstvom vzduchu. Veríme, že obyvatelia mesta Humenné si K Park obľúbia a stane sa pre nich miestom, kde si chcú aktívne oddýchnuť,“ povedala Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s., pri otváraní najnovšieho K Parku v Humennom.
Otvorenie plné hudby a športu
Otváračku moderného športoviska si hudobník Separ nemohol nechať ujsť a bol to opäť skvelý hudobný zážitok pre všetkých prítomných. Nechýbali ani parkouristi, skejtbordisti a kolobežkári, svoje triky predviedol aj majster sveta vo fitness a kalistenike Michal Barbier.
O dobrú náladu všetkých hostí sa počas celého piatkového poobedia staral moderátor Osťo a Lady Mel. Mimochodom, jej tanečnice to v novom K Parku poriadne roztočili. Kto bol priamo na mieste, na vlastnej koži mohol zažiť kopu zábavy, športu a hudby, presne tak, ako to má v K Parku vyzerať.
K Parky vyrastajú po celom Slovensku
Aj v nasledujúcom roku bude spoločnosť Kaufland pokračovať v podpore pohybu u detí a mladých ľudí. Prinesie im ďalších sedem K Parkov - celý zoznam víťazných miest a mestských častí nájdeš na kauflandpark.sk.
-reklamná správa-