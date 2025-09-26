Piatok26. september 2025, meniny má Edita, zajtra Cyprián, Damián

PRIESKUM: Na Slovensku milujeme pečivo. Aký chlieb nám chutí najviac?

Chlieb jedáva viac ako deväť z 10 Slovákov a Sloveniek, no obľube sa tešia aj ďalšie pekárenské výrobky. Najnovší prieskum spoločnosti BILLA ukázal, po akých druhoch chleba siahame najčastejšie, aké sú regionálne rozdiely, ale aj to, či máme radšej sladké alebo slané pečivo.

„Obyčajný“ chlieb nestráca na svojej popularite ani v dnešných moderných časoch – priam naopak. Podľa prieskumu o pečive* konzumuje rôzne druhy chleba viac ako 97 % ľudí. Slovenky a Slováci najčastejšie siahajú po zemiakovom chlebe (31 %) a celozrnnom chlebe (27 %). Tretím najobľúbenejším je kváskový chlieb, nasledovaný klasickým bielym a ražným chlebom, vysvetľuje Marek Kravjar, hovorca BILLA Slovensko. Menšia časť ľudí obľubuje aj rascový, špaldový, cereálny či tekvicový chlieb. Prieskum ukázal aj regionálne rozdiely – kým v Žilinskom, Trenčianskom, Banskobystrickom a Košickom kraji majú ľudia najradšej zemiakový chlieb, v Bratislavskom kraji vysoko vedie kváskový.

Slané pečivo má navrch, mladší preferujú čokoládu

A čo sladká verzus slaná chuť? Nový prieskum rozlúskol aj túto otázku. Jednoznačným víťazom sa stalo slané pečivo, ktoré uprednostňuje 69 % opýtaných. Chutia nám však aj sladké druhy pečiva – tie preferuje necelá tretina ľudí. „Najobľúbenejšou náplňou v sladkom pečive je čokoládová, a to pre viac ako polovicu žien a štyroch mužov z desiatich. Druhou najčastejšou sladkou náplňou je tvarohová a tesne za ňou maková, ktoré chutia viac ako tretine ľudí. Populárnou voľbou je tiež lekvárová, orechová a pudingová náplň,“ hovorí Marek Kravjar. U ľudí do 44 rokov je top náplňou čokoládová, generácie 45+ zas preferujú tradičnejšie plnky ako mak, tvaroh a lekvár.

Čerstvé pečivo priamo v predajni

Pagáče, štangle, ale aj sladké donuty, taštičky, cereálne žemle či rôzne typy chlebov. Predajne BILLA prinášajú desiatky druhov čerstvo dopečeného chutného pečiva. Vedeli ste napríklad, že za mesiac sa v BILLA predá viac ako sedem miliónov bielych rožkov? Ak by sme ich poukladali za seba, vznikol by rožkový koberec, ktorý by pokryl celú diaľnicu D1 z Bratislavy do Košíc, a ešte by zostalo aj na obchvat okolo hlavného mesta. Medzi top produkty v BILLA patria aj maslové croissanty s rôznymi sladkými náplňami – pistáciovou, čokoládovou, lieskovoorieškovou alebo slanou –  šunka-syr.

„Pečivo patrí k základným a zároveň najobľúbenejším produktom, zákazníctvo si ho u nás kupuje každý deň. Preto sa snažíme o to, aby naše pekárenské produkty boli vždy čerstvé, kvalitné a chutné. Z našej ponuky si vyberie každý – od chleba až po nové, netradičné druhy pečiva, ktorými reagujeme na meniace sa chute ľudí. Naša ponuka je lokálna, spolupracujeme s mnohými drobnými pekárstvami po celej krajine. Rovnako dbáme na sezónnosť – preto napríklad v aktuálnom jesennom období predávame aj tekvicové, škoricové či jablkové druhy pečiva,“ ozrejmuje Marek Kravjar.

Ponuka pekárenských výrobkov v BILLA poteší všetkých gurmánov, ktorí radi objavujú nové chute.
V predajniach BILLA tak nájdete aj piroh plnený makovo-slivkovou náplňou, podplamenník alebo cmarovú pletenku. Výnimočnou lahôdkou je tiež šiška plnená tradičným marhuľovým džemom.

Čerstvo pripravené pečivo, napríklad chlieb či koláče, rozvoniava aj v predajni BILLA na Bajkalskej ulici v Bratislave. Tá je najväčšou na Slovensku a nedávno ju otvorili po dvoch mesiacoch nepretržitej rekonštrukcie. Súčasťou vynoveného obchodu je vlastná pekáreň, ktorá denne pripravuje kváskové chleby, moravské koláče a ďalšie druhy pečiva. Modernú a výkonnú pekárenskú pec na to priviezli až z Francúzska.

*Exkluzívny kvantitatívny prieskum pre spoločnosť BILLA zrealizovala a vyhodnotila agentúra 2muse. Zber dát prebiehal od 5. do 11. septembra 2025 metódou on-line panelu na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov vo veku od 18 rokov. Vzorka je reprezentatívna pre slovenskú populáciu podľa veku, pohlavia, regiónu, vzdelania a veľkosti obce.

