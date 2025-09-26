Legendárna maďarská kapela EDDA Művek zavíta už budúci týždeň do Bratislavy v rámci Traktor Jungle 2025 Tour

MMC klub v Bratislave zažije výnimočný hudobný večer! Česká kapela Traktor privíta svojich fanúšikov spolu s legendárnou maďarskou skupinou EDDA Művek. Ich jesenné turné Jungle 2025 Tour bude hostiť maďarskú rockovú legendu, ktorá sa po prvýkrát po veľmi dlhom čase objaví na bratislavskom pódiu. Koncert 2. októbra v MMC tak bude mať historickú hodnotu.
Keď sa legenda stretáva s energiou
Maďarskí rockoví veteráni EDDA Művek, ktorí už štyridsať rokov určujú smer stredoeurópskej rockovej scény, sa rozhodli prijať pozvanie od českých kolegov z kapely Traktor. Táto spolupráca spája dve rôzne generácie rocku.
Pavel Balko zo skupiny Traktor neskrýva nadšenie: „Pre nás je to neuveriteľná pocta. EDDA Művek nie je len kapela, sú to ikony, ktoré ovplyvnili celú našu generáciu muzikantov. Spoločne na pódiu vytvoríme niečo úplne výnimočné."
Štyridsať rokov maďarského rocku
EDDA Művek vznikla v roku 1973 a pod pôvodným menom „Griff" si rýchlo získala kultový status. Frontman Attila Pataky a jeho spoluhráči vytvorili playlist pre niekoľko generácií fanúšikov naprieč celou strednou Európou. Ich autentický zvuk a charizmatické vystúpenia z nich urobili neoddeliteľnú súčasť regionálnej rockovej histórie.
Samotný Attila Pataky sa teší na slovenskú premiéru: „Bratislava bude pre nás novým dobrodružstvom. Hudba nepozná hranice a my veríme, že naša energia sa spojí s nadšením slovenského publika do nezabudnuteľného večera."
Jungle Tour ovládne Slovensko
Traktor pripravuje jesennú ofenzívu naprieč celým Slovenskom. Ich Jungle 2025 Tour zahŕňa štyri kľúčové slovenské mestá:
- 1. októbra - Zvolen, DK ŽSR
- 2. októbra - Bratislava, MMC (špeciálny hosť: EDDA Művek)
- 3. októbra - Košice, Colosseum
- 4. októbra - Trenčín, Piano Club
Každý koncert sľubuje produkciu s obrovskými LED stenami, ohňostrojmi a svetelnou show, ktorá dokonale podčiarkne energiu live vystúpenia. Setlist kombinuje najnovšie skladby s osvedčenými hitmi, ktoré rozprúdia krv v žilách každého rockového fanúšika.
Jungle XXI - manifest nádeje
Nový album Jungle XXI predstavuje zrelé dielo kapely, ktorá si našla svoj autentický hlas. Bubeník Pavel Balko vysvetľuje filozofiu za názvom: „Džungľa dvadsiateho prvého storočia - presne tak vnímame súčasný svet. Napriek všetkej komplexnosti a chaosu hľadáme a nachádzame svetlo. Album je naším príspevkom k pozitívnej zmene."
Nahrávka spája drsné gitarové riffy s hlbokými textami a vytvára ucelený hudobný príbeh o hľadaní nádeje v modernej dobe. Každá skladba je dôkazom toho, že českí rockers majú čo povedať novej generácii poslucháčov.
Večer, ktorý sa nebude opakovať
Kombinácia skúseností EDDA Művek s energiou Traktor na pódiu MMC sľubuje jedinečný zážitok. Fanúšikovia budú svedkami stretnutia dvoch hudobných svetov, ktoré spolu vytvorili spojenie stredoeurópskej rockovej scény posledných desaťročí.
Vstupenky na Predpredaj.sk.
- reklamná správa -