Komárno má nové miesto na športovanie: Vitaj, K Park!

Zahrať si pingpong, zahádzať na kôš či prevetrať kolobežku si vďaka novému K Parku môžu už aj obyvatelia Komárna. Moderné športovisko je skvelým priestorom pre deti a mládež, aby mohli svoj voľný čas po škole tráviť v pohybe a na čerstvom vzduchu. Aj preto ich Kaufland už štvrtým rokom otvára po celom Slovensku.
Nový K Park prišiel pokrstiť aj Separ
Kto bol v nedeľu 21. septembra 2025 v Komárne a neostal sedieť doma, ten si mohol užiť plno športu, hudby a zábavy. Na Hradnej ulici oproti futbalovému štadiónu svoje umenie predviedli tanečnice pod vedením známej tanečnice Lady Mel. Tá sa spolu s moderátorom Osťom chopila mikrofónu a celý podvečer dohliadala na to, aby sa v areáli nového K Parku súťažilo a športovalo fair play.
Svoje triky priamo na mieste prezradili švihadloví a skateboardoví profesionáli, nechýbala ani basketbalová show a fitness challenge, to všetko s hudobným podmazom DJ Smarta. Záver dňa už tradične patril hudobnej šou, ktorá vďaka Separovým hitom rozhýbala mladšie i staršie ročníky.
Na ihrisku aj každý deň
K Park v Komárne bude svojim návštevníkom aj v nasledujúcich dňoch ponúkať športové vyžitie na lezeckej stene, streetbalovom ihrisku, vo workoutovej zóne alebo na špeciálnych plochách pre skateboardy a kolobežky. Toto multifunkčné ihrisko bolo postavené tak, aby mladým ľudom jednoducho „sadlo“, aby mali kde po škole tráviť čas podľa svojich predstáv. Nájdu tam aj pingpongový stôl a lavičky, na ktorým môžu hodiť reč s kamošmi. To všetko pod holým nebom, pretože tak sa športuje úplne najlepšie.
Prečo Komárno?
K Parky u nás pribúdajú, aby tínedžeri, ktorí z klasických ihrísk vyrástli, mali kde športovať aj stretávať sa offline. To je dôvod, prečo ich známy reťazec začal stavať po celom Slovensku. V Komárne ide už o 26. športovisko v poradí, ďalšie pribudnú v Humennom a v Seredi. „K Parky so sebou už tradične prinášajú nielen zábavu, ale aj bezpečný a atraktívny priestor na pohyb a športovanie, čím podporujú budovanie zdravého životného štýlu,“ hovorí Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s., a dodáva: „Tešíme sa, že deti a mládež v Komárne získali novú možnosť, ako tráviť svoj voľný čas a veríme, že ich nadchne natoľko, aby mu dali aspoň na chvíľu prednosť pred online svetom.“
O tom, kde sa tento športovo-oddychový areál od Kauflandu postaví, rozhoduje verejné hlasovanie. Mesto Komárno sa stalo jedným zo siedmich víťazov, ktorí získali najviac hlasov.
Ďalšie K Parky pribudnú aj v roku 2026, viac informácií už čoskoro nájdete na www.kauflandpark.sk.
