Ako vyzerá jazda po dvoch pohárikoch? FPSR prinieslo vodičom zážitok, po ktorom prezradili, aj čo nechceli

Edukácia o rizikách alkoholu za volantom sa dá robiť aj v atraktívnej forme. Ukázali to nedávno OZ Fórum Pi s rozumom Slovensko a LanCraft na bezpečnej simulácii jazdy pod vplyvom alkoholu. Prieskum, spojený s aktivitou, priniesol aj šokujúce priznania účastníkov – každý štvrtý kedysi šoféroval pod vplyvom alkoholu!
Občianske združenie Fórum Pi s rozumom Slovensko (FPSR) aj počas letných prázdnin poukazovalo na riziká alkoholu za volantom a podporovalo zodpovedné správanie vodičov. Po úspechu na Festivale zdravia v Čadci, kde si návštevníci mohli vyskúšať chôdzu s „opileckými okuliarmi“ pomedzi kuželky, sa FPSR predstavilo aj na Festivale Rodina s úsmevom v Dolnom Hričove.
Simulátor jazdy s dôrazom na realitu
FPSR spolu so spoločnosťou LanCraft prinieslo na letisko v Dolnom Hričove vyššiu úroveň zážitku: jazdu na simulátore. Návštevníci festivalu si mohli skúsiť najskôr jazdu „za triezva“ a následne s takzvanými opileckými okuliarmi, ktoré imitujú účinky alkoholu na mozog, predovšetkým zhoršenú koordináciu.
„Záujem o simulátor bol enormný. Ľudia chceli na vlastnej koži zažiť, aké to je, keď vodič nemá reakcie pod kontrolou. Kto si okuliare nasadil, okamžite pochopil, prečo je nebezpečné povedať „veď som mal len dve pivá“ a sadnúť za volant,“ hovorí Tomáš Halašta zo spoločnosti LanCraft, ktorá simulátor zabezpečila. Podľa jeho slov mnohí jazdci boli skeptickí, preceňovali svoje schopnosti a na simulátore potom so zhoršenými reakciami zažívali situácie, aké žiaden vodič zažiť nechce a väčšina z nich skončila mimo cesty. „Sme veľmi radi, že sme sa mohli podieľať na takejto zmysluplnej akcii, ktorá ľuďom otvorila oči a určite prispeje k zodpovednejšiemu správaniu a bezpečnosti na cestách,“ dodáva.
Dotazník odhalil mýty o alkohole aj priznania vodičov
K interaktívnej aktivite patril aj krátky dotazníkový prieskum, do ktorého sa zapojilo 205 respondentov, čo je vyše 20 % návštevníkov festivalu. Jedna z otázok znela: Ktorý nápoj obsahuje viac alkoholu – 1,5 dcl vína, 0,33 l piva 12° alebo 4 cl vodky? Výsledky ukázali, že mýty stále pretrvávajú:
- víno označilo 20 % respondentov,
- pivo 6 %,
- panák vodky 42 %,
- a správne, že všetky obsahujú rovnaké množstvo alkoholu, odpovedalo len 32 %.
„Aj tento prieskum potvrdil, prečo je dôležité neustále vysvetľovať, že neexistuje mäkký a tvrdý alkohol – alkohol je vždy len jeden a za volant jednoducho nepatrí. A presne to je jeden z našich cieľov - búrať mýty o alkohole, ktoré si nosíme v hlave a ani o nich nevieme,“ vysvetľuje Tomáš Huba, predseda Fóra Pi s rozumom.
Ešte závažnejší výsledok priniesla otázka o osobných skúsenostiach s jazdou po požití alkoholu. Až 26 % respondentov priznalo, že už niekedy šoférovali pod vplyvom alkoholu. Tento alarmujúci údaj jasne ukazuje, že téma zodpovedného správania po konzumácii alkoholu a prevencie za volantom je stále veľmi aktuálna a potrebná.
Hoci festival v Dolnom Hričove musel byť pre nepriaznivé počasie ukončený skôr, stovky ľudí z neho odišli s jasným odkazom: alkohol a volant nikdy nejdú dokopy. FPSR obe podujatia hodnotí ako úspešné, pretože ukázali, že prevencia nemusí byť nudná. „Naše skúsenosti potvrdzujú, že čím viac ľudí si tieto aktivity vyskúša na vlastnej koži, tým viac si uvedomia riziká spojené s alkoholom za volantom. Veríme, že aj takto dokážeme meniť myslenie a prispieť k väčšej bezpečnosti na cestách,“ uzatvára Tomáš Huba.
