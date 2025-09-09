Norbert Daniš vyráža na jesenné turné, niektoré koncerty sú už teraz vypredané

Jeden muž, jeden klavír, milión emócií.
Popredný klavirista Norbert Daniš (SVK) sa po úspešných koncertoch vracia na slovenské pódiá s novým projektom Blessed 2025. Jeho koncerty, publikum opisuje ako umelecký zážitok plný pokoja, inšpirácie a silných emócií.
Koncerty na Slovensku sa skutočnia v októbri v nádherných koncertných sálach Slovenska (Žilina - Dom umenia Fatra, Bratislava - Moyzesova sieň, Synagógy či Divadlo Jána Palárika v Trnave a ďalšie).
Už teraz je jasné, že záujem je mimoriadny – niektoré sály sú 2 mesiace pred koncertom vypredané v iných sa navýšila kapacita.
Norbert Daniš patrí medzi popredných slovenských klaviristov s medzinárodným presahom. Jeho autorská hudba je ovplyvnená majstrami klasickej hudby (Chopin, Beethoven a ďalší) a modernej klasiky (Ludovico Einaudi, Ólafur Arnalds či Hans Zimmer), spája technickú dokonalosť s hlbokým citovým prejavom.
Výsledkom je autorská hudba, ktorá sa dotkne duše.
„Norbert je jediný klavirista zo Slovenska, ktorý dokáže rozospievať naše klavíre,“ hovorí Zuzana Ceralová Petrofová, riaditeľka spoločnosti PETROF, ktorí si Norberta vybrali ako prvého Slováka v histórii do prestížneho Petrof Art Family.
„Norberta Daniša radím medzi najtalentovanejších klaviristov svojej generácie,“ dodáva prof. Marián Lapšanský.
Blessed Tour 2025 ponúka viac než len koncert. Jemné, miestami epické klavírne pasáže Norbertových skladieb sa prelínajú s osobnou a autentickou autorskou tvorbou. Príďte zažiť koncert, ktorý sa dotkne duše.
Pre tých, ktorí už od koncertu neočakávajú zábavu. Termíny koncertov:
- 4. 10. Nitra – Synagóga
- 10. 10. Bratislava – Moyzesova sieň
- 16. 10. Trnava – Zrkadlová sieň DJP
- 24. 10. Žilina – Dom umenia Fatra – ŠKO
- 30. 10. Levice – Synagóga
- 31. 10. Bratislava – Moyzesova sieň
Koncerty sa začínajú o 18:00 a trvajú približne do 19:30.
Vstupenky na Predpredaj.sk.
- reklamná správa -