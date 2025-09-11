Zdravotníkov obliekajú už 30 rokov a šijú priamo na Slovensku: Spoznajte príbeh značky Perlička

Slovenská firma Perlička už vyše tridsať rokov oblieka našich zdravotníkov. Počas nich sa jej podarilo úplne zmeniť pohľad na zdravotnícke uniformy. Jej majiteľ Dominik Bundala úspešne rozvíja sen zakladateľky, prevádzkuje rovnomenný e-shop a prináša na trh nové trendy.
Zakladateľka značky, dentálna hygienička Janka Drgová, mala odmalička blízky vzťah k móde. Zdravotnícke uniformy pred tridsiatimi rokmi sa jej zdali nevkusné a fádne, preto uviedla na trh líniu veselého a štýlového zdravotníckeho oblečenia pod značkou Perlička.
„Prvým kúskom boli nohavice Sisi, ktoré sú dodnes jedným z najobľúbenejších modelov. Neskôr pridala aj výšivky zubov, ktoré vnímanie zdravotníckeho oblečenia posunuli do iného sveta,“ spomína dnešný majiteľ firmy Dominik Bundala.
Perličku „mali v rodine“
V roku 2008 Perličku aj s celou odevnou výrobou kúpil Patrik Bundala. „Výhodou bolo, že vedúcou dielne odevnej výroby sa stala naša stará mama Evka. Podieľala sa tak na kvalite všetkých výrobkov Perličky,“ hovorí Dominik Bundala, ktorý najskôr k rozvoju firmy prispieval ako obchodný zástupca a postupne prebral celé vedenie.
„Ako nový majiteľ som začal budovať novú tvár značky, využil som vedomosti získané pri kontakte s našimi zákazníkmi a pretavil ich do výroby, vývoja látok či marketingu.“ Vylepšil aj e-shop Perlicka.sk, ktorý dnes vďaka platforme Shoptet funguje lepšie ako v minulosti.
Z jedinečného materiálu sa šije priamo na Slovensku
Dominik osem rokov pozorne počúval potreby zdravotníkov, lekárnikov, zverolekárov, opatrovateliek, ale aj vedúcich jedální, kozmetičiek, kaderníčok či masérov. „Na základe skúseností som vytvoril nový materiál satté, ktorý spĺňa všetky ich špeciálne požiadavky,“ približuje majiteľ Perličky. Výsledkom je lesklý, nekrčivý, žiarivo farebný a vďaka elastanu aj prispôsobivý materiál.
Samotné kúsky sa pritom šijú priamo na Slovensku. „V textilnom odvetví máme veľmi šikovných ľudí. V slovenských výrobách si dokážeme ustrážiť kvalitu našich výrobkov a podporujeme aj slovenskú ekonomiku.“
Vďaka tomu zároveň v Perličke dokážu upraviť zákazníkovi pracovné oblečenie na mieru – či už ide o farebné kombinácie, logo zdravotníckeho zariadenia alebo mená konkrétnych pracovníkov.
Trendy je cyklámenová aj čierna
Značka má v ponuke štýlové farby, ako olivová, námornícka modrá, cappuccino, čierna alebo cyklámenová. Práve posledná je v súčasnosti na našom trhu najpopulárnejšia. Prekvapivo stúpa aj záujem o čiernu.
„V kombinácii so zlatou či striebornou symbolizuje eleganciu a luxus. Najčastejšie ju využívajú kúpele, súkromné kliniky, kozmetičky či kaderníčky,“ vysvetľuje podnikateľ.
Vzorované látky pre dobrú vec
V Perličke úspešne zachytili aj trend vzorovaného oblečenia v zdravotníctve, svojmu nápadu však dali hlbší zmysel. S deťmi z onkologického oddelenia vytvorili jedinečný vzor, keď na látku odtlačili svoje ruky.
Z každého predaného kúska z tejto línie venovali 5 eur občianskemu združeniu Svetielko nádeje, ktoré pomáha deťom s onkologickými a inými ťažkými ochoreniami. „Doposiaľ sa nám podarilo vyzbierať vyše 4-tisíc eur a ušiť takmer 900 kusov,“ podotýka Dominik.
Lepšia podpora na novej platforme
Od roku 2021 pôsobí Perlička aj na českom trhu. „Aj napriek tomu, že sme podobné štáty, naši susedia majú rozdielne systémy zdravotníctva, na čo sa viažu aj rozdielne požiadavky od zákazníkov,“ hovorí podnikateľ.
Fungovanie e-shopov v obidvoch krajinách výrazne uľahčuje platforma Shoptet, ktorá v súčasnosti zabezpečuje prevádzku viac ako 40-tisíc online obchodov. E-shop Perličky prešiel viacerými riešeniami, no Shoptet sa ukázal ako najlepšia voľba.
Platforma okrem iného uľahčuje administráciu objednávok a produktov firmám, ktoré operujú vo viacerých štátoch, čo podporuje ich expanziu a rast. „Odkedy sme zmenili platformu na Shoptet, zlepšilo sa nám SEO a výrazne sa uľahčilo kódovanie úprav. Oceňujeme aj lepšiu a rýchlejšiu podporu zo strany Shoptetu,“ dodáva Dominik Bundala.
