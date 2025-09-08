Trendy okuliare podľa slovenských aj zahraničných celebrít: V obľube majú klasiku, výrazné rámy aj pilotky!

Okuliare patria k nenahraditeľným doplnkom, ktoré môžu pomôcť zmeniť alebo upevniť identitu vášho štýlu a môžu sa stať dokonca súčasťou vášho charakteristického vzhľadu. Rovnaké je to aj v prípade niektorých známych slovenských aj svetových celebrít, ktoré si obľúbili určitý typ okuliarov. Výrazné rámy miluje napríklad Karin Haydu, ale aj Victoria Beckham, slnečné pilotky zase speváčka Beyoncé a Brad Pitt. Zaobstarajte si podobné!
Slovenské celebrity
Či už sa pri výbere dioptrických alebo slnečných okuliarov riadite módnymi trendmi a novinkami, určite vás často ovplyvňujú aj známe tváre, ktoré patria za módne ikony a sú pre mnoho ľudí skvelou inšpiráciou. Dokonca sme vďaka nim občas vo svojej voľbe odvážnejší a nebojíme sa extravagantnejších modelov. Tie sú blízke napríklad slovenskej herečke Karin Haydu, ktorá miluje slnečné okuliare s výraznými rámami.
„Mám naozaj veľa slnečných okuliarov, určite sú to desiatky. Vždy sa snažím ich ladiť s jednotlivými outfitmi i keď mám pár favoritov, ktoré neustále obmieňam,“ prezrádza pôvabná ambasádorka optík a e-shopu Alensa Karin Haydu a dodáva: „Už niekoľko rokov nosím okrem slnečných aj dioptrické okuliare a preto si veľmi vážim spoluprácu s Alensou, s jedným z najsilnejších a najväčších predajcov okuliarov v Európe. Vždy s každou novou kolekciou si pár nových okuliarov zaobstarám a som vďačná, že môžem byť medzi prvými.”
Hollywoodske hviezdy
Čo sa týka slnečných okuliarov, sú nám inšpiráciou aj hollywoodske hviezdy, ktoré bývajú často s určitým typom rámov neodmysliteľne späté. Mačací tvar si obľúbila speváčka Lady Gaga, okrúhle "pilotky" zase božská diva Beyoncé. Najvýraznejšou osobnosťou, ktorá je preslávená svojimi futuristickými slnečnými okuliarmi z vlastnej kolekcie, je však speváčka a módna návrhárka Victoria Beckham. Slnečné okuliare týmto osobnostiam však neslúžia vždy len ako imidžový doplnok, ale nosia ich ako praktickú ochranu pred dotieravými fotoaparátmi paparazzov.
Ikonické okuliare pre mužov
Medzi ikonické a trendy okuliare pre mužov vždy patrili a budú mať svoje miesto aj naďalej, okuliare Aviator, pôvodne navrhnuté pre pilotov. Ich klasický dizajn s tenkým kovovým rámom a kvapkovito tvarovanými sklami je stále obľúbenou voľbou. Medzi slávnymi tvárami si tieto okuliare obľúbil herec Tom Cruise, ktorý ich preslávil aj vo filme Top Gun, lámač ženských sŕdc Brad Pitt, ktorý v decembri oslávil neuveriteľných 60 rokov, ale aj herec a režisér Bradley Cooper, ktorý momentálne tvorí pár s modelkou Gigi Hadid. „Nezabúdajte však, že pri výbere slnečných okuliarov je vždy dôležité zvážiť nielen aktuálne trendy, ale aj to, aký tvar rámu najlepšie sedí vašej tvári a či okuliare poskytujú dostatočnú ochranu proti UV žiareniu. Nezabudnite tiež na kvalitu materiálov a spracovanie, aby vaše okuliare vydržali dlho v dobrom stave,“ pripomína Lenka Petruchová, optometristka e-shopu a optík Alensa, kde je pre pánov široký výber aj športových okuliarov.
Náš tip: Svetové okuliare za skvelé ceny!
