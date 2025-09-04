Letecké dni Košického kraja: Adrenalín, technológie aj rodinná zábava

Košice sa už tento víkend stanú dejiskom jedného z najvýznamnejších podujatí roka – Leteckých dní Košického kraja. Program, ktorý organizátori pripravili na 6. a 7. septembra, kombinuje adrenalín, technické ukážky aj umelecké efekty.
Návštevníci sa môžu tešiť na akrobatické vystúpenia pilotov, dynamické ukážky, rekordnú dronovú šou s 300 dronmi a večerný pyromuzikálny ohňostroj, kde sa hudba spojí so svetlom a ohňom. Takáto kombinácia je v slovenských podmienkach výnimočná a prináša do regiónu atmosféru veľkých medzinárodných festivalov.
„Našim cieľom je, aby si ľudia užili jedinečný víkend a aby sa Košice stali centrom pozornosti pre celé Slovensko. Verím, že tieto letecké dni prinesú radosť, vzrušenie a zážitky, na ktoré budú návštevníci dlho spomínať. Organizátori spustili výstavbu už 11. augusta – vznikli nové parkoviská, zjazdy a priestory, ktoré privítajú tisíce nadšených návštevníkov,“ hovorí košický župan Rastislav Trnka.
Podujatie je určené pre celé rodiny – od detí, ktoré si budú môcť pozrieť techniku zblízka a v nedeľu budú mať k dispozíciu najväčšiu zónu, až po dospelých. Tí zase ocenia špičkové výkony pilotov, Nie iba našich, ale aj z Česka, Poľska, Maďarska, Litvy, Veľkej Británie, či Škandinávie. Program počíta aj so sprievodnými aktivitami, ktoré majú spríjemniť pobyt na letisku každému, kto sa rozhodne prísť.
Organizátori očakávajú desiatky špičkových profesionálov a tisíce divákov z rôznych kútov Slovenska aj zo zahraničia, najmä z Maďarska. Letecké dni sú zároveň príležitosťou ukázať Košický kraj ako dynamický región schopný pripraviť podujatie porovnateľné s európskymi štandardmi.
História leteckých podujatí v Košiciach siaha hlbšie dozadu. Tentoraz však pôjde o podujatie, ktoré spája tradíciu s modernými technológiami. Kým klasická letecká akrobacia nadväzuje na dlhoročnú pilotnú školu, spomínané dronové vystúpenia a pyro-muzikálna šou prinášajú úplne novú formu umeleckého zážitku.
Pripravené budú v areáli Leteckého múzea aj tematické zóny s prezentáciou armádnej a civilnej techniky, kde si návštevníci môžu prezrieť lietadlá či vrtuľníky zblízka. Nechýba ani gastronomická ponuka a oddychová zóna.
Atmosféru podujatia dotvoria moderátori, hudobný sprievod a možnosť osobných stretnutí s pilotmi.
Organizátori zdôrazňujú, že bezpečnosť návštevníkov je prvoradá. Všetky vystúpenia budú prebiehať podľa prísnych pravidiel a v súlade s medzinárodnými štandardmi a navyše za aktívnej prevádzky košického letiska.
Letecké dni tak sľubujú nielen zábavu a adrenalín, ale aj vzdelávací rozmer. Košice sa na dva dni stanú centrom leteckej kultúry a inovácií, ktoré majú prilákať širokú verejnosť aj odborníkov.
