Adela Vincezová, Fero Joke a Robo Roth opäť spojili sily: Dojímavé posolstvo pre tých, ktorí svet nevidia

Keď ide o pomoc, hviezdy slovenského šoubiznisu neváhajú! Obľúbený komik Fero Joke, moderátorka Adela Vinczeová a uznávaný herec Robo Roth sa stali hlasmi kampane Biela pastelka 2025 – zbierky na podporu nevidiacich a slabozrakých.
Hviezdne trio v silnom spote
Obľúbené tváre slovenského šoubiznisu účinkujú v emotívnom videu spolu s (takmer) nevidiacim Lukášom, v ktorom ukazujú, aké náročné môžu byť pre zrakovo postihnutého človeka úplne bežné situácie – naliať si kávu bez popálenia, vyhnúť sa kolobežke na chodníku alebo sa zorientovať v obchode. „Vďaka Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska môžem nielen ja, ale ktokoľvek, kto už svet nevidí celkom jasne, vidieť inak. Vďaka špeciálnym počítačom, mobilným telefónom pre nevidiacich, skúmať svet i jeho prekážky s bielou palicou... Skúste si na chvíľu zakryť oči a prejsť sa po ulici. Viem, nie je to jednoduché, ale vďaka vašej podpore to zvládame! Spomeňte si na nás, keď stretnete našich dobrovoľníkov v uliciach...“, prezradil Lukáš.
Pozrite si video:
Výzva pre všetkých: #OdložKolobežku
Tento rok prináša Biela pastelka aj špeciálnu výzvu! #OdložKolobežku je gesto, ktoré nevidiacim citeľne uľahčí život. Ak uvidíte kolobežku pohodenú na chodníku, jednoducho ju odložte nabok. A pokojne to zazdieľajte na sociálnych sieťach s rovnakým hashtagom – aby sa dobrý príklad šíril ďalej.
Pridajte sa k známej trojici – už 19. septembra!
Výťažok zo zbierky Biela pastelka, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, smeruje na konkrétnu a praktickú pomoc pre ľudí so zrakovým postihnutím. Aj vďaka vášmu príspevku môžu títo ľudia zvládať každodenné výzvy samostatnejšie a dôstojnejšie. Vaša pomoc umožňuje, aby sa učili bezpečne pohybovať s bielou palicou, čítali a písali Braillovým písmom, ovládali počítače a smartfóny prispôsobené nevidiacim a slabozrakým, získavali odborné poradenstvo, odstraňovali sa bariéry, organizovali sa aktivity pre ľudí so zrakovým postihnutím.
Ako môžete prispieť?
- Osobne – počas hlavného zbierkového dňa 19. 9. 2025 v uliciach miest a obcí po celom Slovensku.
- SMS – v hodnote 3 € na číslo 820 (kedykoľvek).
- Online – na webe zbierky: www.bielapastelka.sk
- Na účet – darom v ľubovoľnej výške na číslo SK23 1111 0000 0014 3025 8006
Špeciálne darovanie
- V uliciach krajských miest budete môcť využiť aj bezhotovostné darovanie platobnou kartou, hodinkami či mobilným telefónom prostredníctvom ČSOB terminálov (dobrovoľníci budú označení odznakmi)
- Chystáte sa na výlet spoznávať krásy Slovenska? Vyhľadajte si náš tým v priestoroch vláčikov Tatranských elektrických železníc
Pomôžme tým, ktorí svet nevidia, ale každý deň ho statočne zdolávajú.
