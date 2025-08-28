Pocta slovenským textárom!

Štvrtok28. august 2025, meniny má Augustín, zajtra Nikola, Nikolaj

Tak sa nazýva netradičný koncert, ktorý sa uskutoční počas prvého septembrového víkendu ako súčasť festivalu Symfónia umenia. Daniel Mikletič, Kamil Peteraj, Daniel Hevier, Boris Filan, Tomáš Janovic, Martin Sarvaš, Peter Uličný, Vlado Kraus, Ľubo Zeman, Milan Lasica, Ján Štrasser, Jozef Urban, Zoro Laurinc a Pavol Jursa – aj keď mnohí tu už nie sú, ich texty v nás žijú ďalej. Sú to básnické a textárske pojmy, ktoré si zaslúžia pripomenúť a vzdať poctu.

Koncert sa uskutoční už  7. septembra v nedeľu ako súčasť najväčšieho open-air festivalu vážnej hudby na Slovensku.  Obľúbené skladby prespievajú na obrovskom septembrovom koncerte hviezdy ako Kuly, Katka Knechtová, Palo Hammel, Peter Lipa, Dominika Mirgová, Juraj Bača, Dominika Richterová, Andrea Zimányiová a Martin Gyimesi, Stretnú na jednom pódiu, aby oživili legendárne piesne, ako V dolinách, Spomaľ, Voda, čo ma drží nad vodou a mnoho ďalších.  Tento koncert bude poctou všetkým, ktorí dali hlas textom, čo rezonujú v našich mysliach a srdciach. Vystúpi aj Festivalový symfonický orchester pod taktovkou dirigenta Vlada Valoviča, ktorý zabezpečí dokonalú interpretáciu týchto klasických slovenských piesní.

 Ale pozor,  počas septembrových koncertov festivalu Symfónia umenia v ďalších dňoch vystúpia aj svetové hviezdy, famózni hostia z Ameriky,  držitelia  až 10-tich ocenení Grammy, už 5. septembra spolu s Rozhlasovým Big Bandom Gustava Broma pod vedením Vlada Valoviča a predvedú vokálny majstrovský koncert s prvkami  gospelu, jazzu aj soulu.

Na festivale vystúpi aj svetová hviezda, operná superstar Jonas Kaufmann. Sympatický  Mnichovčan zavíta  4. septembra na Slovensko po prvýkrát a jeho účasť tak potvrdí  mimoriadne vysokú úroveň festivalu Symfónia umenia, ktorého už piaty ročník sa bude konať v Bratislavskom Ružinove.

Medzinárodný  multižánrový festival Symfónia umenia 2025, ktorý sa uskutoční od 1. do 7. septembra, prinesie opäť výnimočné hudobné chvíle. Jedným z hlavných vrcholov programu bude vystúpenie svetoznámeho tenoristu Jonasa Kaufmanna, ktorý sa slovenskému publiku predstaví po prvýkrát. Jeho gala-koncert v sprievode Slovenskej filharmónie pod taktovkou Jochena Riedera bude nezabudnuteľným umeleckým zážitkom. Ďalšími   nemenej atraktívnymi hosťami.  Aj piaty ročník Symfónie umenia nadväzuje na svoju misiu prinášať na Slovensko absolútnu hudobnú špičku – umelcov ovenčených desiatkami prestížnych ocenení a najmä laureátov Grammy. Festival tak pokračuje v sérii výnimočných koncertov, ktoré slovenskému publiku otvárajú dvere do prvej rady svetovej hudobnej scény a prinášajú zážitky, aké inde zažiť nemožno.

„Symfónia umenia nevznikla preto, aby pribudol ďalší festival v kalendári, ale ako protipól k čoraz agresívnejšej komercii a plytkej zábave, ktorá zaplavuje verejný priestor. V období, keď televízne formáty a sociálne siete servírujú tuctové reality šou a instantné hity, chceme pripomenúť, že hudba môže byť viac než len kulisa. Veríme, že poctivý symfonický zážitok otvára zmysly, prehlbuje citlivosť a vracia diskusiu k hodnotám. Nespoliehame sa na algoritmy ani lacné efekty; staviame na živom zvuku, remeselnej precíznosti a odvahe priniesť diela, ktoré kladú otázky namiesto rýchlych odpovedí. Umenie podľa nás nie je únik, ale spôsob, ako sa na svet pozrieť ostrejším pohľadom. Ak sa nám podarí aspoň na chvíľu prehlušiť hluk konzumného sveta a otvoriť priestor na zmysluplné počúvanie, má naša misia zmysel. Tešíme sa  spolu s kolegami, ktorí už piaty rok pre vás s obrovským nasadením festival pripravujú,“ povedala Andrea Kozáková, riaditeľka a zakladateľka festivalu Symfónia umenia.

Jubilejný 5-ty ročník festivalu symfónia umenia podporilo aj známe slovenské vinárstvo  Vitis.  Práve Vitis, výrobca obľúbených slovenských odrodových a prívlastkových vín s kolekciou  Vitis Galéria dlhodobo podporuje slovenské umenie.  Projektom „ Galéria mladých umelcov“ zviditeľňuje talentovaných slovenských   maliarov, šperkárov, sochárov, grafikov či iných autorov výtvarného umenia a ich tvorbu.  Svojou podporou na festivale sa chce pripojiť aj k milovníkom hudobného umenia a práve tento rok predstaví premiérovo na festivale Symfónia umenia svoju kolekciu vín Vitis Galéria v novom dizajne. Víno Vitis Galéria 2025 sa tak stane oficiálnym nápojom  Festivalu Symfónia umenia 2025.  Ochutnať ho budú môcť nielen hosťujúce svetové hviezdy a VIP hostia, ale aj návštevníci koncertov pri ružinovskej pradiarni.   

Atraktívny 7- dňový  program festivalu Symfónia umenia nájdete TU:

Rôznorodý program pre všetkých

Hostiteľkou a moderátorkou festivalu bude opäť známa herečka a moderátorka Karin Haydu.

1. september

LISZTMÁNIA – Maďarská rapsódia v srdci Bratislavy

komorný koncert

Komorný koncert prinesie výber diel, ktoré zachytávajú vášnivý stredoeurópsky temperament. Program zahŕňa aj skladby Antonína Dvořáka a Bélu Bartóka, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou európskej hudobnej tradície. Lisztov dokonalý virtuózny prístup a Dvořákove jemné, no dramatické melódie vytvárajú dokonalý kontrast a zachytávajú vývoj hudby v strednej Európe. Tento koncert ponúka príležitosť vidieť jeden z najuznávanejších maďarských komorných orchestrov Liszt Ferenc Kamarazenekar, ktorý účinkuje na tých najprestížnejších svetových pódiách.

2. september

JIŘÍ RAJNIŠ & NAPOLITAN QUARTET - Taliansky temperament a vášeň

komorný koncert s tancom

Tento koncert prinesie neopakovateľnú atmosféru neapolských ulíc a prístavov, kde sa prelínajú vášeň, tanec a hudba. Jiří Rajniš, mladý český barytón so skúsenosťami zo svetových operných scén po celom svete, vystúpi s kvartetom, ktoré oživí neapolské piesne v štýle 20. rokov. Tento koncert je pripomenutím slávnych piesní, ako O Sole Mio a Funiculì, Funiculà, ktoré v podaní kvarteta so zmesou mandolíny, akordeónu a gitár získavajú nový, dynamický rozmer. Neoddeliteľnou súčasťou programu je tanec, a preto sa diváci môžu tešiť aj na temperamentný výkon tanečného páru, ktorý v spolupráci s tanečnou školou DanceArt studio predstaví atmosféru starej Itálie.

3. september

ELLINGTÓNIA

pocta Dukeovi Ellingtonovi

Orchester Bratislava Hot Serenaders, jeden z najlepších jazzových orchestrov na Slovensku, prinesie nezabudnuteľný večer venovaný legendárnemu jazzovému skladateľovi a kapelníkovi Dukovi Ellingtonovi. Tento koncert vás privedie priamo do atmosféry zlatej éry jazzu, kde sa budete môcť ponoriť do slávnych skladieb, ako Cotton Club Stomp alebo Jungle Nights in Harlem. Orchester pod vedením Juraja Bartoša zahrá originálne verzie Ellingtonových skladieb, ktoré zohrali kľúčovú rolu v jazze 20. rokov a definovali jazzové štýly pretrvávajúce dodnes. Tento večer je ideálnou príležitosťou pre milovníkov jazzu, ktorí chcú zažiť autentický zvuk zlatej éry.

4. september

JONAS KAUFMANN & Slovenská filharmónia

operná superstar po prvýkrát na Slovensku

Jonas Kaufmann je najžiadanejším a najoceňovanejším tenorom súčasnosti. Po prvý raz sa predstaví aj slovenskému publiku spolu so Slovenskou filharmóniou. Rodený Mníchovčan žiari na tých najväčších a najznámejších operných scénach. Medzi najslávnejšie postavy opernej superstar svojho obdobia patria Otello, Don José z Carmen, Mario Cavaradossi z Toscy, či Parsifal z rovnomennej Wagnerovej opery.

The Telegraph: „Najväčší tenor na svete.“

The New York Times: „Má jasné vrchné tóny, v jeho speve je zmes mužnosti a nežnosti.“

Telerama: „Každú rolu stelesňuje s takou investíciou, až diváka núti myslieť si, či toto je posledný raz, čo to predvádza.“

5. september

Take 6 & Rozhlasový Big Band Gustava Broma – Vokálny majstrovský koncert

Grammy award voices

Take 6, americká vokálna legenda s desiatimi Grammy, vystúpi po prvýkrát s Rozhlasovým big bandom Gustava Broma na Slovensku. Tento koncert je jedinečnou príležitosťou vidieť a počuť Take 6, ktorí ovplyvnili generácie vokálnych umelcov svojou dokonalou harmóniou a technikou. Spojenie s Rozhlasovým big bandom Gustava Broma prináša nový rozmer vokálnej hudby, kde sa mieša gospel, jazz a soul do nezabudnuteľného zvuku. Tento večer predstaví ikonické skladby z repertoáru skupiny a zároveň je to pocta dirigentovi Vladovi Valovičovi, ktorý tento rok oslavuje životné jubileum.

6. september

60 rokov s VEČERNÍČKOM – Hudobná oslava pre celú rodinu

rozprávková oslava narodenín

Tento koncert bude venovaný 60. narodeninám najznámejšieho televízneho hrdinu slovenských detí – Večerníčkovi. Rozprávkové postavy, ktoré nás sprevádzali v detstve, ožijú na pódiu v sprievode živých hudobných vystúpení a interaktívnych častí. Tento koncert je ideálnou príležitosťou pre rodiny s deťmi, aby sa spoločne vrátili do sveta rozprávok, ktoré formovali našu detskú fantáziu. Pripomeňme si s Večerníčkom a jeho priateľmi nezabudnuteľné príbehy v hudobnom podaní a v sprievode symfonického orchestra, ktoré budú rezonovať v každom veku.

7. september

TEXTÁRI – Pocta slovenským hudobným básnikom

symfonický koncert

Tento symfonický koncert oslavuje slovenských textárov, čo sa podieľali na tvorbe piesní, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou našich životov. Kuly, Katka Knechtová, Palo Hammel, Peter Lipa, Dominika Mirgová, Juraj Bača, Dominika Richterová, Andrea Zimányiová, Martin Gyimesi a ďalší interpreti sa stretnú na jednom pódiu, aby oživili legendárne piesne, ako V dolinách, Spomaľ, Voda, čo ma drží nad vodou a mnoho ďalších. Tento koncert je poctou všetkým, ktorí dali hlas textom, čo rezonujú v našich mysliach a srdciach. Vystúpi aj Festivalový symfonický orchester pod taktovkou dirigenta Vlada Valoviča, ktorý zabezpečí dokonalú interpretáciu týchto klasických slovenských piesní.

Festival prináša Mestská časť Bratislava-Ružinov

„Keď sme v pandemickom roku 2021 prvýkrát priniesli projekt Symfónia umenia, verili sme, že to bude výnimočný projekt. Ale ani vo sne by mi nenapadlo, že raz budeme predstavovať už jej piaty ročník. Aj tento rok si budú môcť návštevníci vybrať z množstva atraktívnych koncertov rôznych žánrov, takže každý si príde na svoje. Pretože presne o tom je toto podujatie - že umenie je tu pre všetkých, že nám otvára nové svety, prekračuje hranice, predstavuje obrovský talent množstva umelcov a ukazuje krásu v množstve podobách.hovorí starosta Mestskej časti Ružinov Martin Chren.

Symfónia umenia 2025 prináša festival, ktorý spája kvalitnú hudbu, hodnoty a kultúru do verejného priestoru.

Príďte zažiť nezabudnuteľný týždeň plný hudby, umenia a kultúry na festivale Symfónia umenia. Vstupenky si môžete zakúpiť na www.predpredaj.sk.

Podrobný program a viac info na www.symfoniaumenia.sk.

Podujatie podporili

Organizátori: MČ Bratislava-Ružinov, CULTUS Ružinov

Spoluorganizátor: Ružinovská n.o.

Generálny partner: YIT

Hlavní partneri: Immocap, Metrostav, Nadácia SPP

Hlavný mediálny partner: Rádio Slovensko

Partneri: Turuk & Art Collective, predpredaj.sk, Nadácia Kooperativa, Maďarské kultúrne centrum Inštitút Liszta, Pradiareň 1900, MAK´s studio, HB Reavis

Mediálni partneri: Moja kultúra, TA3, Zoznam.sk, Opera Slovakia, Radio SiTy, CITYLIFE.SK, Ružinovské ECHO, TV

