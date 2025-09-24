Slovenské mamičky vedia, čo treba stihnúť ešte pred pôrodom: Čo môžu mať so zľavou a čo úplne zadarmo?

Keď sa zo ženy stane mama, zrazu sa celý svet točí okolo malého človiečika – a jej potreby idú často bokom. Ale čo keby sme vám, milé mamy, povedali, že niekto myslí aj na vás? Zdravotná poisťovňa Dôvera má pre čerstvé mamičky a ich bábätká veľký balík benefitov, ktoré spríjemnia každodenné starosti.
1. Zapojte sa do súťaže o program Nateo Family
Pôrod ako z rozprávky? Dôvera každý mesiac vyžrebuje 10 výherkýň, ktoré získajú výnimočný program Nateo Family zadarmo. Okrem garancie pôrodu v Pôrodnici Bory zahŕňa:
- predpôrodné cvičenia a 3D ultrazvuk
- MAMA akadémiu – komplexnú prípravu pre rodičov
- pôrod v samostatnej izbe aj s partnerom
- individuálnu fyzioterapiu po pôrode priamo na izbe šestonedelia
- fotenie bábätka a darčeky pre mamu aj dieťa
Ak nevyhráte, nezúfajte. Poistenky Dôvery majú na program Nateo a Nateo Family zľavu 300 €.
2. Zľavy v lekárňach Dr. Max
V lekárňach Dr. Max si môžete dopriať kvalitné produkty za výhodnejšie ceny:
- zľava 20 % na cumlíky, fľašky, odsávačky značky Nuk
- zľava 10 % na plienky, kozmetiku a výživu značky Bebelo
- zľava 12 €/rok na výživu značky Nutrilon
- zľava 10 € na výživu značky Hami (2-krát za rok pri nákupe nad 30 €)
- zľava 20 % na produkty pre citlivú pokožku (Sudokrem, Bepanthen)
3. BabyBox plný lásky
Každé bábätko poistené v Dôvere dostane po narodení BabyBox v hodnote 80 € – plný kozmetiky a potrieb pre mamičku aj dieťa.
4. Laktačné poradenstvo
Dojčenie môže byť výzva. Aby mala šancu uspieť každá mama, Dôvera ponúka zľavu 25 % na odbornú pomoc pri dojčení – od certifikovaných laktačných poradkýň.
5. Koučing pre rodičov
Zvládnuť materstvo s pokojom a istotou? S programom Umenie spokojného rodičovstva to ide ľahšie. Poistenky Dôvery získajú zľavu 50 % na online koučing.
6. Zľavy na výbavičku
V spolupráci s Feedo.sk ponúka Dôvera zľavu 15 % na autosedačky, kočíky, oblečenie a výživu.
