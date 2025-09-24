Streda24. september 2025, meniny má Ľubor, Ľuboš, zajtra Vladislav

Slovenské mamičky vedia, čo treba stihnúť ešte pred pôrodom: Čo môžu mať so zľavou a čo úplne zadarmo?

Keď sa všetko točí okolo drobčeka, Dôvera myslí aj na jeho mamu. PR článok Zobraziť galériu (3)
Keď sa všetko točí okolo drobčeka, Dôvera myslí aj na jeho mamu. (Zdroj: depositphotos.cz)
© Zoznam/ © Zoznam/

Keď sa zo ženy stane mama, zrazu sa celý svet točí okolo malého človiečika – a jej potreby idú často bokom. Ale čo keby sme vám, milé mamy, povedali, že niekto myslí aj na vás? Zdravotná poisťovňa Dôvera má pre čerstvé mamičky a ich bábätká veľký balík benefitov, ktoré spríjemnia každodenné starosti.

1. Zapojte sa do súťaže o program Nateo Family

Pôrod ako z rozprávky? Dôvera každý mesiac vyžrebuje 10 výherkýň, ktoré získajú výnimočný program Nateo Family zadarmo. Okrem garancie pôrodu v Pôrodnici Bory zahŕňa:

  • predpôrodné cvičenia a 3D ultrazvuk
  • MAMA akadémiu – komplexnú prípravu pre rodičov
  • pôrod v samostatnej izbe aj s partnerom
  • individuálnu fyzioterapiu po pôrode priamo na izbe šestonedelia
  • fotenie bábätka a darčeky pre mamu aj dieťa

Ak nevyhráte, nezúfajte. Poistenky Dôvery majú na program Nateo a Nateo Family zľavu 300 €.

Prvé chvíle s bábätkom ostávajú v pamäti mám navždy.
Zobraziť galériu (3)
Prvé chvíle s bábätkom ostávajú v pamäti mám navždy.  (Zdroj: depositphotos.cz)

2. Zľavy v lekárňach Dr. Max

V lekárňach Dr. Max si môžete dopriať kvalitné produkty za výhodnejšie ceny:

  • zľava  20 % na cumlíky, fľašky, odsávačky značky Nuk
  • zľava  10 % na plienky, kozmetiku a výživu značky Bebelo
  • zľava  12 €/rok na výživu značky Nutrilon
  • zľava  10 € na výživu značky Hami (2-krát za rok pri nákupe nad 30 €)
  • zľava  20 % na produkty pre citlivú pokožku (Sudokrem, Bepanthen)

3. BabyBox plný lásky

Každé bábätko poistené v Dôvere dostane po narodení BabyBox v hodnote 80 € – plný kozmetiky a potrieb pre mamičku aj dieťa.

Malé dieťa potrebuje tisíc drobností. Dá sa na nich ušetriť.
Zobraziť galériu (3)
Malé dieťa potrebuje tisíc drobností. Dá sa na nich ušetriť.  (Zdroj: depositphotos.cz)

4. Laktačné poradenstvo

Dojčenie môže byť výzva. Aby mala šancu uspieť každá mama, Dôvera ponúka zľavu 25 % na odbornú pomoc pri dojčení – od certifikovaných laktačných poradkýň.

5. Koučing pre rodičov

Zvládnuť materstvo s pokojom a istotou? S programom Umenie spokojného rodičovstva to ide ľahšie. Poistenky Dôvery získajú zľavu 50 % na online koučing.

6. Zľavy na výbavičku

V spolupráci s Feedo.sk ponúka Dôvera zľavu  15 % na autosedačky, kočíky, oblečenie a výživu.

- reklamná správa -  

Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Vstup do budovy generálneho
Všeobecná zdravotná poisťovňa je ochotná rokovať s poskytovateľmi jednodňovej zdravotnej starostlivosti
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Veľké priznanie Moniky Bagárovej o ďalšom dieťati: Plány s priateľom! Bude aj svadba?
Veľké priznanie Moniky Bagárovej o ďalšom dieťati: Plány s priateľom! Bude aj svadba?
Prominenti
Ľudia prišli na protest proti ožobračovaniu, uviedol Šimečka
Ľudia prišli na protest proti ožobračovaniu, uviedol Šimečka
Správy
Konsolidačné opatrenia opäť priviedli na námestie v Bratislave niekoľko tisíc ľudí
Konsolidačné opatrenia opäť priviedli na námestie v Bratislave niekoľko tisíc ľudí
Správy

Domáce správy

Čaká nás ďalšie zdražovanie
Čaká nás ďalšie zdražovanie potravín? Výrobcovia majú pre ľudí jasnú odpoveď: TOTO nikoho nepoteší, minister reaguje
Domáce
Premiér SR Robert Fico
Je potrebná strategická dohoda medzi mocnosťami a nové pravidlá, uviedol premiér
Domáce
Ilustračné foto
Silný vietor zasiahne Košický kraj: Meteorológovia vydali výstrahy prvého stupňa
Domáce
Zmeny v ambulanciách: Špecialisti môžu zamestnať aj praktickú sestru – asistenta, platí nová vyhláška
Zmeny v ambulanciách: Špecialisti môžu zamestnať aj praktickú sestru – asistenta, platí nová vyhláška
Banská Bystrica

Zahraničné

NASA je pripravená vyslať
NASA je pripravená vyslať astronautov na oblet Mesiaca v roku 2026
Zahraničné
FOTO Supertajfún Ragasa zasiahol Hongkong:
Supertajfún Ragasa zasiahol Hongkong: Na Taiwane si vyžiadal najmenej 14 obetí
Zahraničné
Gustavo Petro
Kolumbijský prezident vyzval na trestné konanie s Trumpom pre údery v Karibiku
Zahraničné
Peter Pellegrini
Pellegrini sa v New Yorku zúčastnil na summite Slovak Pro
Zahraničné

Prominenti

Trochu inak s Adelou
Veľké priznanie Moniky Bagárovej o ďalšom dieťati: Plány s priateľom! Bude aj svadba?
Domáci prominenti
Slovenská Miss doplatila na
Slovenská Miss doplatila na Vallov cyklochodník: ZRÁŽKA s cyklistkou!
Domáci prominenti
Veronika Freimanová vo filme
Česká herečka na prahu 70-ky prezradila DÔVOD rozvodu s Brabcom: Je oveľa drsnejší ako nevera!
Osobnosti
Claudia Cardinale
Smutná správa pre filmový svet: Zomrela talianska herečka Claudia Cardinale (†87)
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Žena si myslela, že
Žena si myslela, že našla rozbitý hrniec: Vo vnútri bol jeden z najväčších pokladov desaťročia!
Zaujímavosti
FOTO Sexuálna závislosť ju zničila:
Sexuálna závislosť ju zničila: Žena sa rozhodla pre šesť rokov celibátu a potom si vzala muža, ktorý bol stále panic!
Zaujímavosti
TOTO prezrádza dĺžka vašich
TOTO prezrádza dĺžka vašich prstov o vašej fyzickej kondícii
vysetrenie.sk
FOTO Žena chce byť živá
Žena chce byť živá Barbie: Na svoju premenu minula vyše 250-tisíc eur! Jej staré FOTO šokujú internet
Zaujímavosti

Dobré správy

Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk
Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk

Ekonomika

Slovákom sa z domu nechce: U rodičov zostávame skoro najdlhšie z celej EÚ!
Slovákom sa z domu nechce: U rodičov zostávame skoro najdlhšie z celej EÚ!
Ďalšia rošáda v sviatkoch: Traja králi majú zostať, škrtať sa má iný voľný deň!
Ďalšia rošáda v sviatkoch: Traja králi majú zostať, škrtať sa má iný voľný deň!
Slováci zaplatia najvyššie dane v histórii: Štát bezhlavo míňa aj napriek deravému rozpočtu!
Slováci zaplatia najvyššie dane v histórii: Štát bezhlavo míňa aj napriek deravému rozpočtu!
Nový konsolidačný balíček zasiahne aj vodičov: Vypočítajte si, koľko vás vyjde po novom PZP! (kalkulačka)
Nový konsolidačný balíček zasiahne aj vodičov: Vypočítajte si, koľko vás vyjde po novom PZP! (kalkulačka)

Šport

Nastúpia aj Slafkovský a Mešár? Online prenos zo súboja Montreal – Philadelphia
Nastúpia aj Slafkovský a Mešár? Online prenos zo súboja Montreal – Philadelphia
Juraj Slafkovský
VIDEO Slovákom sa takmer podarilo nemožné! Po výhre o dva góly im zostali len oči pre plač
VIDEO Slovákom sa takmer podarilo nemožné! Po výhre o dva góly im zostali len oči pre plač
Futsal
FOTO Aryny Sabalenkovej v plavkách: Toto telo by jej závidela aj samotná Afrodita!
FOTO Aryny Sabalenkovej v plavkách: Toto telo by jej závidela aj samotná Afrodita!
WTA
V Liverpoole sa diali šialené veci: Po víťaznom góle ho vylúčili, postup s odretými ušami!
V Liverpoole sa diali šialené veci: Po víťaznom góle ho vylúčili, postup s odretými ušami!
Anglický ligový pohár

Auto-moto

TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
Klasické testy
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Novinky
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Novinky
AS Nivy postupne stráca pôvodný účel. Menej spojov, nové obchodné priestory
AS Nivy postupne stráca pôvodný účel. Menej spojov, nové obchodné priestory
Doprava

Kariéra a motivácia

Učte sa za 15 minút denne a predbehnite konkurenciu: Mikrotréningy sú novým tajomstvom úspechu
Učte sa za 15 minút denne a predbehnite konkurenciu: Mikrotréningy sú novým tajomstvom úspechu
Kariérny rast
Rušia sa sviatky, pracuje sa viac a plat stojí. Toto je cesta, ako z toho von
Rušia sa sviatky, pracuje sa viac a plat stojí. Toto je cesta, ako z toho von
Kariérny rast
Chcete zarábať od 1 800 eur až do 3 500 eur? Tieto firmy práve hľadajú zamestnancov!
Chcete zarábať od 1 800 eur až do 3 500 eur? Tieto firmy práve hľadajú zamestnancov!
Zaujímavé pracovné ponuky
Začína sa obdobie veľkých rozhodnutí: Jesenná rovnodennosť môže zamiešať karty vo vašej práci
Začína sa obdobie veľkých rozhodnutí: Jesenná rovnodennosť môže zamiešať karty vo vašej práci
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Nakladaná kyslá kapusta: Robíte tieto chyby pri jej príprave aj vy?
Nakladaná kyslá kapusta: Robíte tieto chyby pri jej príprave aj vy?
Rady a tipy
Najlepšia hubová praženica: Aké huby sa na ňu hodia?
Najlepšia hubová praženica: Aké huby sa na ňu hodia?
Výber receptov

Technológie

Americké letectvo spustilo výrobu next-gen stealth stíhačky F-47, ktorá má zabezpečiť vzdušnú dominanciu USA na desaťročia dopredu
Americké letectvo spustilo výrobu next-gen stealth stíhačky F-47, ktorá má zabezpečiť vzdušnú dominanciu USA na desaťročia dopredu
Armádne technológie
Nesmrteľný Putin? V kuloároch sa hovorí o výmene orgánov ako ceste k nesmrteľnosti. Je to vôbec možné?
Nesmrteľný Putin? V kuloároch sa hovorí o výmene orgánov ako ceste k nesmrteľnosti. Je to vôbec možné?
Veda a výskum
POZOR! Používaš Gmail s touto funkciou? Pred použitím si vždy skontroluj schránku, šíri sa nebezpečný útok
POZOR! Používaš Gmail s touto funkciou? Pred použitím si vždy skontroluj schránku, šíri sa nebezpečný útok
Bezpečnosť
Hackeri paralyzovali európske letiská. Stovky letov meškali, ľudia čakali hodiny
Hackeri paralyzovali európske letiská. Stovky letov meškali, ľudia čakali hodiny
Bezpečnosť

Bývanie

V kamenných múroch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
V kamenných múroch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!
6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!

Pre kutilov

Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Súťaže
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Dvor a záhrada
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Recepty
Uťahujeme opasky, plníme poháre: Najlepšie tipy pri zaváraní džemov, ktoré ich vyladia k dokonalosti
Uťahujeme opasky, plníme poháre: Najlepšie tipy pri zaváraní džemov, ktoré ich vyladia k dokonalosti
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Beauty rituály žien z Kórey, Francúzska a Talianska, ktoré sa oplatí skúsiť: Na toto stavte ak chcete mať ideálnu figúru a pokožku
Zábava
Beauty rituály žien z Kórey, Francúzska a Talianska, ktoré sa oplatí skúsiť: Na toto stavte ak chcete mať ideálnu figúru a pokožku
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Čaká nás ďalšie zdražovanie
Domáce
Čaká nás ďalšie zdražovanie potravín? Výrobcovia majú pre ľudí jasnú odpoveď: TOTO nikoho nepoteší, minister reaguje
MIMORIADNY ONLINE Podľa Trumpa
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Podľa Trumpa by mohla Ukrajina získať späť celé svoje územie: NATO by malo zostreľovať ruské lietadlá, tvrdí
Rusko je v koncoch:
Zahraničné
Rusko je v koncoch: Letecká doprava kolabuje! Moskva žiada o výnimky zo sankcií
Z učiteľky sa stala
Zahraničné
Od tabule k spálni: Z vnadnej učiteľky sa stala pornoherečka! Všetko pre ušľachtilý cieľ

Ďalšie zo Zoznamu