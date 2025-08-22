V Petržalke vzniká nový kultúrny priestor

Ovsište sa znovu stane miestom, kde bude kultúra dýchať naplno. Po rokoch ticha sa priestory bývalého kina na Ovsištskom námestí menia na dynamické centrum umenia a tvorby, s názvom Slovenský umelecký dvor, so skratkou SUD.
Tento jedinečný kultúrny priestor chce priniesť novú energiu na umeleckú scénu Bratislavy. Od septembra 2025 postupne ponúkne pestrý program pre všetkých milovníkov divadla, hudby a filmu.
„Našim cieľom je vytvoriť kultúrny priestor, ktorý bude živý, dostupný a otvorený všetkým generáciám. Veríme, že kultúra má silu meniť komunitu a dať jej nový impulz k životu," hovorí Dano Dangl, ktorý za projektom Slovenského umeleckého dvora stojí. Zároveň dodáva, že SUD bude v rámci Bratislavy a okolia, exkluzívnym priestorom pre PARTIČKU, obľúbenú improvizačnú šou, ktorú diváci poznajú z televíznych obrazoviek a pravidelne ju uvidia aj na divadelných doskách v týchto priestoroch. Tá prvá bude 11.9.2025 v zložení Lukáš Latinák, Zuzana Šebová, Michal Kubovčík a Roman Pomajbo. Lístky sú už v predaji.
Čo ešte môžete očakávať v SUD-e?
V prvej fáze sa Slovenský Umelecký Dvor zameria predovšetkým na divadelné predstavenia pre dospelých aj deti, inšpiratívne diskusie a živé koncerty. Postupne sa však priestory rozšíria aj o pravidelné filmové projekcie, čím sa uzavrie kruh a naviaže sa na bohatú históriu tohto miesta ako bývalého kina.
Multifunkčná sála s kapacitou 311 miest na sedenie a 400 na státie, je k dispozícii aj na komerčné a súkromné účely. Priestor je vhodný napr. na firemné podujatia, večierky a eventy. „Našou víziou je podporovať lokálnu kultúru, prepájať generácie a inšpirovať. Chceme vytvoriť priestor, kde sa ľudia budú cítiť dobre, kam sa budú radi vracať a kde si vytvoria množstvo nezabudnuteľných zážitkov,“ hovorí Michaela Kicková, riaditeľka Slovenského umeleckého dvora.
Aktuálny program predstavení a eventov nájdete na webovej stránke www.slovenskyumeleckydvor.sk
Vstupenky na Predpredaj.sk
