Michal Mrocek: Dva mesiace vopred vypredané – prináša umelecký večer roka

Tento unikátny projekt láme rekordy ešte pred svojím začiatkom. Vstupenky na prvú sólovú show v ikonickej sále Slovenskej filharmónie sú totiž vypredané už dva mesiace pred podujatím.
„Jednoznačne vďačím za tento úspech ľuďom. Ak by som nemal tak vrúcnu podporu slovenského publika, moje sny by mohli byť akokoľvek veľké, no nepodarilo by sa mi ich zrealizovať. Na začiatku kampane som odvážne vyhlásil, že filharmóniu vypredám, ale úprimne – nevedel som, či to dokážem. Dnes som nesmierne vďačný, že sa to podarilo,“ hovorí zakladateľ projektu Michal Mrocek.
Hudba a móda v nezabudnuteľnom spojení
Piano Gala Show prinesie nielen silné hudobné momenty, ale aj vizuálny rozmer na svetovej úrovni. Michal Mrocek totiž ohlásil exkluzívnu spoluprácu s módnou agentúrou Elit, ktorá patrí k absolútnej špičke v modelingu doma aj v zahraničí.
„Bude veľa prekvapení, ktoré si nechám až na večer show – aby si ich publikum mohlo vychutnať naplno. No môžem prezradiť, že spojenie hudby a krásy, ktoré prinesie spolupráca s Elit, dodá celému večeru nový rozmer,“ dodáva Mrocek.
Rok a pol príprav na najvyššej úrovni
Prípravy Piano Gala Show prebiehajú už viac než rok a pol. „Slovenská filharmónia je ikonou slovenskej hudby a uvedomujem si zodpovednosť, ktorú takýto priestor nesie. Každý detail musí byť premyslený. Je tu veľa tlaku, ale aj obrovská vďačnosť voči vedeniu filharmónie, že otvorili dvere môjmu projektu,“ hovorí Mrocek.
Piano Gala Show tak sľubuje nielen hudobný zážitok plný emócií, ale aj umelecké predstavenie, ktoré spojí eleganciu hudby s noblesou svetovej módy. Už teraz je jasné, že 12. október vo filharmónii sa zapíše do pamäti publika ako večer, na ktorý sa nezabúda.