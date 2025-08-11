Grécko na poslednú chvíľu: Ktoré ostrovy sú ešte dostupné?

Letná sezóna vrcholí a zájazdy sa míňajú rekordným tempom. Napriek tomu nie je neskoro uloviť si last minute pobyt v Grécku. Ktoré ostrovy ešte ponúkajú voľné kapacity? V článku prinášame aktuálny prehľad aj tipy od CK Kartago Tours.
Grécko patrí medzi najpredávanejšie destinácie aj tento rok. Vďaka čomu si drží svoju pozíciu? A o ktoré ostrovy je najväčší záujem? Odpovedá Alica Šipošová, hovorkyňa CK Kartago Tours:
„Dopyt po gréckych ostrovoch je stabilne vysoký, čo potvrdzujú aj predajné čísla CK Kartago Tours. Slováci oceňujú kombináciu krásneho mora, kvalitných služieb a dostupnosti. Sezóna sa začala dynamicky a záujem pretrváva aj počas letných mesiacov, pričom viaceré termíny sú vypredané vopred. Medzi najobľúbenejšie ostrovy patria Kréta, Rhodos, Zakynthos, Corfu, Kos, ale aj malebné menej turisticky exponované ostrovy Lefkada a Thassos.”
Záujem o grécke ostrovy teda neklesá. Čo sa však mení, je spôsob, akým Slováci dovolenku plánujú aj prežívajú.
„Slovenskí dovolenkári sa stávajú čoraz náročnejšími a zároveň uvedomelejšími pri výbere dovolenky. Okrem tradičných letných termínov čoraz viac klientov uprednostňuje pokojnejší september. Záujem sa presúva aj mimo najznámejších ostrovov k menej preplneným miestam s autentickým gréckym šarmom a krásnou prírodou. V ubytovaní dominuje výber kvalitných 4 a 5-hviezdičkových rezortov s all inclusive službami. Tento koncept je mimoriadne obľúbený, pretože klienti majú všetko dôležité – od stravy až po nápoje – zahrnuté v cene. Môžu si tak vychutnať dovolenku naplno a bez dodatočných nákladov, “ upresňuje hovorkyňa CK Kartago Tours, Alica Šipošová.
Ak túžite ešte toto leto uniknúť za slnkom do Grécka, nestrácajte čas hľadaním. Tieto 4 ostrovy ponúkajú posledné voľné kapacity, no oplatí sa konať rýchlo.
Kréta: Mix zážitkov a najširšia ponuka all inclusive
Kréta je najväčší grécky ostrov s mimoriadne pestrou ponukou ubytovania aj zážitkov. Je rodiskom minojskej civilizácie, jednej z najstarších v Európe. Dodnes tu môžete obdivovať pozostatky starovekých miest či legendami opradený palác Knóssos. Jedinečný kolorit Kréty dopĺňajú tiež benátske pevnosti, byzantské kláštory a osmanské mešity.
Pláže Kréty sú rovnako rôznorodé ako jej kultúra. Od ružového piesku na fotogenickej pláži Elafonisi, cez tyrkysovú lagúnu Balos, až po divoké zátoky južného pobrežia. Viac než 1000 km dlhé pobrežie vás poteší aj rekordom v počte Modrých vlajok. V roku 2025 ich Kréta získala až 153, najviac zo všetkých gréckych ostrovov.
Milovníci aktívnej dovolenky sa môžu vydať do kaňonu Samaria, ktorý je najdlhším v Európe. Aktívnych dovolenkárov čakajú vodné športy, potápanie, cyklotrasy s výhľadom na olivové háje aj možnosti lezenia v skalných masívoch. Keď k tomu pridáte najširší výber all inclusive hotelov spomedzi gréckych ostrovov, získate dokonalú rovnováhu medzi dobrodružstvom a pohodlím. Objavte najkrajšie miesta na Kréta dovolenka
Korfu: Zelený klenot Grécka s elegantným hlavným mestom
Korfu vyniká medzi gréckymi ostrovmi prírodou, ktorá sa vymyká typickému stredomorskému obrazu. Vďaka hustej zeleni, olivovým hájom a sviežej krajine si ostrov vyslúžil prezývku „smaragd Stredomoria“. Prírodný tieň tu nájdete pod korunami paliem, cyprusov či eukalyptov, ktoré lemujú pláže aj chodníky. Z ubytovania prevládajú menšie hotely, penzióny a apartmány ukryté v zeleni.
Pláže sú prevažne piesčito-kamienkové, schované v menších zátokách a lemované borovicami. Medzi najznámejšie patria Paleokastritsa, Glyfada a Sidari. Okrem prírody a pláží láka Korfu aj históriou a architektúrou. Hlavné mesto Kerkyra je zapísané v zozname UNESCO a očarí námestiami, pevnosťami aj kostolmi. Neďaleko stojí palác Achillion, letné sídlo cisárovnej Sisi s rozľahlými záhradami a sochami gréckych bohov.
Korfu je zároveň výborným miestom pre aktívnych cestovateľov – vedie ním dlhá turistická trasa Korfu Trail s úžasnými výhľadmi na more. Ponúka aj vodné športy, výlety loďou, cykloturistiku aj potápanie. Milovníkov prírody nadchne mys Asprókavos na juhu, najvyšší vrch ostrova Pantokrator na severe či jazero Korissión, obklopené pieskovými dunami. Zistite viac na Korfu
Rhodos: Dovolenka medzi najkrajšími pamiatkami Grécka
Charakter Rhodosu najlepšie vystihuje označenie „živá učebnica dejín“. Patrí medzi grécke ostrovy s najväčšou koncentráciou pamiatok. Centrum mesta Rhodos pod ochranou UNESCO sa radí k najzachovalejším stredovekým mestám v Európe. Neprehliadnuteľný je tiež starý prístav Mandraki, miesto, kde podľa legendy stál slávny Kolos rhodský. Ubytovanie na Rhodose ladí k jeho atmosfére – veľké rezorty dopĺňajú menšie hotely a štýlové penzióny.
Pláže ostrova sú rozmanité, no spoločným menovateľom nádherne modrá voda. S počtom 54 Modrých vlajok vedie Rhodos v rámci gréckych Dodekanéz. Medzi najvýraznejšie miesta ostrova patrí Lindos, starobylé mestečko s bielymi domami a antickou akropolou na kopci priamo nad ním. Jeho pláž patrí k tým najfotogenickejším na ostrove a pravidelne sa objavuje v turistických sprievodcoch.
Ostrov je však štedrý aj na zážitky v prírode. V letných mesiacoch sa môžete vydať do Údolia motýľov, kde sa zhromažďujú tisíce okrídlených krásavcov. Na bicykli sa zas môžete previesť okolo mesta Archangelos s typickým gréckym šarmom. Blízko sa nachádza jazero so siedmimi prameňmi, kde pri troche šťastia zazriete pávy. Rhodos je atraktívna zmes pláží, histórie, aj objavovania. Zistite viac na Rhodos dovolenka
Lefkada: Pokoj, tyrkysové more a výhľady ako pre bohov
Aj keď Lefkada nepatrí medzi najznámejšie grécke ostrovy, má všetky predpoklady stať sa jednou z top destinácií. Tyrkysová farba mora je tu taká sýta, že pôsobí až neuveriteľne. Jedinečné pláže s útesmi ako Egremni, Kathisma či Porto Katsiki patria k najfotografovanejším v celom Grécku a získavajú si priazeň aj slovenských dovolenkárov. Potvrdzuje to aj hovorkyňa CK Kartago Tours, Alica Šipošová:
„Hoci nejde o taký masový cieľ ako Rhodos či Kréta, práve to predstavuje výhodu Lefkady – najmä pre tých, ktorí hľadajú pokojnejšiu dovolenku. V letných mesiacoch, ako august a najmä september, je Lefkada ideálna na relax mimo hlavných turistických trás. Ostrov ponúka nádherné pláže, tyrkysové more, zelené kopce, dychberúce výhľady na očarujúcu prírodnú scenériu, autentickú grécku atmosféru, malé penzióny s rodinnou atmosférou ale aj luxusné hotelové rezorty, čo ocenia najmä páry či individuálni cestovatelia.”
Aktívnejší návštevníci si obľúbia najmä oblasť Vasiliki, ktorá patrí k najlepším miestam na windsurfing a vodné športy v Iónskom mori. Oceníte aj pestré možnosti výletných plavieb. V okolí sa rozprestiera asi 20 menších ostrovov a ostrovčekov, ktoré môžete objavovať. Trajektom sa pohodlne dostanete aj na Korfu, Paxi, Meganisi či Zakynthos. Vyberte si svoj zájazd v sekcii Lefkada
Užite si Grécko s CK Kartago Tours ešte túto sezónu
Grécko má čo ponúknuť aj na konci leta: od rozmanitej Kréty cez zelený Korfu a historický Rodos až po pokojnejšiu Lefkadu. Ak túžite po mori, slnku a zážitkoch, no ešte ste nestihli naplánovať dovolenku, je najvyšší čas. Vyberte si svoj last minute zájazd s odletom z Bratislavy alebo Košíc ešte dnes na kartago.sk.
- reklamná správa -