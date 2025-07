Košice chcú zažiť európsku futbalovú horúčku

(Zdroj: Tomáš CICOŇ)

Zápasy európskeho pohára sa do metropoly východu v podaní košického klubu vracajú po rokoch. A hoci sa žlto-modrí do predkola Európskej konferenčnej ligy dostali až na poslednú chvíľu, klub chce túto výnimočnú príležitosť premeniť na futbalový sviatok nielen na ihrisku, ale aj na tribúnach.

„Tento zápas je viac ako len športové stretnutie. Je to moment, ktorý si Košice zaslúžia. Po všetkých rokoch budovania, po návrate do najvyššej súťaže, po solídnom naplnení štadióna pri ligových šlágroch - teraz prichádza Európa. A my chceme, aby to cítil každý, kto vo štvrtok večer príde na zápas,“ hovorí marketingový manažér FC Košice Richard Koščo.

Klub preto spustil kampaň, ktorej hlavnou myšlienkou je „Zapíš sa do histórie. Príď, a zaži Európu v Košiciach.“ K dispozícii sú všetky sektory Košickej futbalovej arény s výnimkou zatiaľ uzavretej tribúny D, pričom ceny vstupeniek zostávajú mimoriadne priaznivé: od 5 do 10 eur, bez akýchkoľvek ďalších zliav. VIP vstupenka stojí 100 eur.

Okrem samotného zápasu pripravuje klub v spolupráci s generálnym partnerom Niké a Košickou futbalovou arénou aj rozsiahly sprievodný program - fanzónu plnú hier, súťaží, hudby, autogramiád a rodinnej zábavy. Fanzóna otvorí svoje brány dve hodiny pred úvodným výkopom.

Zápas proti Nemanu Grodno bude súčasťou novodobej histórie klubu. Košičania vedia, že v prípade víťazstva sa môžu opäť posunúť bližšie k účasti v hlavnej fáze európskej súťaže. No rozhodujúce bude aj to, čo sa bude diať na tribúnach.

„Každý jeden hlas bude počuť. Každý potlesk, každú vlajku či každý pokrik. Tento zápas je len začiatok. A práve teraz je čas ukázať, že Košice sú opäť európskym mestom futbalu,“ uzatvoril Richard Koščo.

Držitelia permanentiek majú vstup zdarma. Výkop zápasu: štvrtok 24. júla o 20:00 v Košickej futbalovej aréne.

Vstupenky na Predpredaj.sk a v deň zápasu aj v pokladni štadióna od 17:00.

