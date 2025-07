CV90 ako strategická voľba pre posilnenie obrany a priemyslu

(Zdroj: BAE Systems Hägglunds / Peter Kráľ)

Slovensko pokračuje v modernizácii armády a súčasťou tohto procesu je aj posilnenie mechanizovaných jednotiek. Logickou voľbou sa javí byť stredne ťažký tank CV90120 od BAE Systems Hägglunds, ktorý by mohol doplniť súčasné obstaranie bojových vozidiel pechoty CV9035 MkIV, Ide o nákladovo efektívne riešenie, ktoré by prinieslo celý rad výhod pre vojakov i slovenský priemysel, ktorý by sa mal podieľať na jeho výrobe.