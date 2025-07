Nákup nad zlato? Áno, presne vieme, kde za ním ísť

Zákazníci pri nákupoch v Kauflande často ani netušia, že obchodný reťazec dlhodobo myslí na ochranu životného prostredia (Zdroj: Kaufland)

Zákulisie obchodov je tichý svet, ktorý bežný zákazník nevidí. Palety, baliace fólie, prázdne plastové fľaše, plastové obaly či kopa kartónov. Na prvý pohľad nudný kolobeh logistiky, a predsa je to miesto, kde sa rozhoduje, či sa naša planéta bude zbytočne zadýchavať pod nánosmi odpadu.

Kým my si vyberáme zrelé broskyne, šťavnaté paradajky alebo čerstvé pečivo, niekto iný práve triedi, čistí a premýšľa, čo s obalmi, ktoré už doslúžili. A v tomto tichu za regálmi sa dejú výnimočné veci. Niečo, čo má cenu zlata.

„Sme prvý maloobchodný reťazec na Slovensku, ktorý získal zlatý certifikát Road to Zero Waste. Kaufland ako jediná spoločnosť splnila jeho prísne kritériá, čo sa zatiaľ na našom trhu nikomu nepodarilo,“ zdôrazňuje dôležitosť certifikátu Gabriel Čuka, riaditeľ prevádzky a Supply Chain Management. A čo toto ocenenie o Kauflande prezrádza? Že viac ako 95 percent odpadu, ktorý denne vyprodukuje, dokáže zhodnotiť. Dostáva tak druhú šancu.

Nakupovať v predajniach pod červenou strechou znamená podporovať udržateľnosť (Zdroj: Kaufland)

Detaily, ktoré dávajú zmysel

Rozprávať sa o odpade nie je najpríjemnejšia téma, ktorú by sme riešili s kolegami pri popoludňajšej káve. A predsa sa týka každého. Toho, kto triedi svedomito, aj toho, kto občas bezradne stojí nad troma košmi a háda, čo kde patrí. A potom sú aj takí, čo odpad bez rozmýšľania hodia do najbližšieho koša, nech to majú rýchlo vybavené.

Sú však miesta, kde sa jeho triedenie deje prirodzene. Tak ako v Kauflande, ktorý nastavil systém, aby ho každý z vyše 8 200 zamestnancov vnímal ako bežnú súčasť pracovného dňa. „Keď sme v roku 2023 získali strieborný certifikát Road to Zero Waste, dosiahli sme vytriedenosť viac ako 90 percent,“ pokračuje Gabriel Čuka. „Počas nasledujúcich dvoch rokov sme hľadali nové možnosti, ako odpad recyklovať a intenzívne sme sa venovali vzdelávaniu našich zamestnancom. Školenia, tréningy aj osobný príklad vedúcich dokázali zvýšiť vytriedenosť na viac ako 95 percent. Bez nasadenia zamestnancov by to však nešlo.“ A tak nie je náhoda, že sa dnes v každej z 85 predajni obchodného reťazca, v logistickom sklade aj v centrále triedenie považuje za samozrejmosť. Niečo ako umyť si ruky, keď prídete domov. Žiadna veľká veda, no keď to robia všetci, zrazu všetko do seba zapadá a dáva zmysel.

V každej z 85 predajni obchodného reťazca, v logistickom sklade aj v centrále sa triedenie považuje za samozrejmosť (Zdroj: Kaufland)

Druhý život pre papier, sklo aj bioodpad

A čo sa deje s vytriedeným odpadom? Papier a kartón putujú do papierní, z bioodpadu vzniká bioplyn či hnojivo, sklo aj kov sa recyklujú. A ktovie, či aj vy dnes nekráčate po podlahe z krytiny, ktorá sa vyrobila z odpadového dreva pochádzajúceho z rôznych drevených obalov. Znečistené plastové fólie z obslužných pultov, ktoré obsahujú zvyšky potravín, na recykláciu vhodné nie sú, no v predajniach tvorili viac ako 20 percent komunálneho odpadu. Kaufland však našiel riešenie aj na tento problém. V spolupráci so slovenským start-upom uviedol do života čistenie plastových obalov pomocou hmyzu, ktorý ich dokonale zbaví potravinových zvyškov. Znie to ako sci-fi? Možno, ale unikátny nápad funguje a ročne prinesie zhodnotenie vyše 1 500 ton plastového odpadu, ktorý by inak skončil na skládke alebo v spaľovni.

Certifikát, ktorý je na našom trhu unikát

Úsilie Kauflandu ocenila aj nezávislá certifikačná spoločnosť TÜV SÜD Slovakia, ktorá pri každoročnom audite overuje, ako sa v predajniach triedi odpad, čo sa s ním deje ďalej a či všetko prebieha, ako má - od košov až po recykláciu. Udelenie zlatého certifikátu tak z obľúbeného predajcu potravín robí lídra na ceste k nulovému odpadu. Mimochodom, nie je len prvý, ale stále jediný, ktorému sa na Slovensku podarilo siahnuť na zlato.

Kaufland získal zlatý certifikát Road to Zero Waste ako jediný na Slovensku (Zdroj: Kaufland)

„S radosťou potvrdzujem, že spoločnosť Kaufland úspešne prešla auditom v súlade s normou DIN SPEC 91436 a výsledky v nakladaní s odpadmi preukázali dosiahnutú úroveň 95,13 %, čo predstavuje zlatý stupeň,“ hovorí Katarína Oravská, audítorka spoločnosti TÜV SÜD Slovakia.

A čo je na tom certifikáte špeciálne? Nepotrebuje fanfáry, ani veľkú mašľu na vchodových dverách, len dáva vedieť, že triedenie v Kauflande funguje presne tak, ako má. Potichu, spoľahlivo, každý deň. A kým si zákazník z pultov vyberá zrelé broskyne, šťavnaté paradajky alebo ešte teplé pečivo, možno ani netuší, akú službu planéte robí jeho nákup a aký je výnimočný. Má totiž cenu zlata.

