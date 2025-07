Mestské divadlo Košice má za sebou druhú divadelnú sezónu!

(Zdroj: Tomáš Cicoň, archív Mestské divadlo Košice)

Pán riaditeľ, druhá divadelná sezóna Mestského divadla Košice je za nami. Aké sú vaše pocity a čo by ste vyzdvihli z tohto obdobia?

Môžem s hrdosťou konštatovať, že sa nám podarilo nielen naplniť, ale v mnohom aj prekročiť naše očakávania. Odohrali sme úctyhodných 46 predstavení, čo je skutočne intenzívny program a jasne vypovedá o našej snahe prinášať divákom bohatý a pestrý repertoár.

Našou snahou bolo priniesť do Košíc aj nové tituly, ktoré tu doteraz neboli. Spomeniem aspoň niektoré z nich. Privítali sme pražské Divadlo PALACE, rozosmiala nás populárna dvojica Krhut & Kozub, svoju talkshow nám priniesol Ján Kraus, nový rok sme začali tradične s veľkým úspechom – Novoročným koncertom Filipa Tůmu a jeho hostí.

Samozrejme, nemôžem nespomenúť vynikajúce predstavenie v závere sezóny „Falošná Nota“ s pánmi hercami Milanom Knažkom a Emilom Horváthom ml., ktoré do Košíc prinieslo hosťujúce Divadlo bez masky a svojou prítomnosťou ho poctil bývalý prezident SR pán Rudolf Schuster.

Uviedli sme aj reprízované predstavenia ako Tri grácie z umakartu, Skaza Titaniku, Staré dámy, Janek Ledecký, Kontrabas s vynikajúcim Martinom Hubom a iné, nevynímajúc predstavenia pre deti. Toto všetko podčiarkuje náš cieľ – ponúkať žánrovú rôznorodosť a nekompromisnú kvalitu. To je pre nás vždy prioritou a už prináša svoje ovocie.

Dôležitým aspektom boli naše hosťovania, ktorými sme nielen propagovali naše divadlo, ale zároveň priniesli kvalitné umenie aj mimo Košíc a tak obohatili kultúrny život v regióne. S naším predstavením „MENO – Komédia, ktorá sa našťastie nestala Vám!“ sme úspešne hosťovali vo Vranove nad Topľou, Banskej Bystrici, Trenčíne a v závere sezóny v Poprade. Vnímam to ako kľúčové pre šírenie kultúry a posilňovanie nášho postavenia v širšom regióne. Je to náročné na logistiku a organizáciu, ale odozva publika za to vždy stojí. Je pre nás obrovskou motiváciou i potvrdením, že ideme správnym smerom.

S takýmto tempom a ohlasmi sa diváci už určite tešia na nadchádzajúcu tretiu sezónu. Môžete nám prezradiť viac o jej prvej polovici, najmä o jesenných mesiacoch?

Samozrejme, divadelný život sa nikdy nezastaví a už teraz doťahujeme detaily ďalšej sezóny, ktorá sľubuje mnoho výnimočných zážitkov. Spomeniem niektoré: v septembri uvedieme „Blázinec”, kde Miroslav Táborský brilantne stvárňuje 15 postáv, čím ponúka divákom skutočný herecký koncert. Tento absurdný príbeh o ovládnutí spoločnosti šialencom je stále aktuálny, je plný nečakaných zvratov i komických situácií.

Október bude skutočne veľkolepý a mimoriadne nabitý. Publikum sa môže tešiť na „Neskoro večer s Petrom Marcinom“, čo je zárukou skvelej zábavy a inteligentného humoru. Pre milovníkov hudby pripravujeme špičkový zážitok „4 TENOŘI - príbeh“. Títo umelci sú držiteľmi ceny Thálie, sólistami opery Národného divadla v Prahe a skutočnými legendami českého hudobného divadla.

Pre tých, ktorí vyhľadávajú komédie a oceňujú českých hercov, máme pripravenú jedinečnú komédiu s názvom „Mlčeti zlato“. Táto hra vás nielen rozosmeje, ale som presvedčený, že aj prekvapí a donúti zamyslieť sa nad tým, čo všetko sa môže skrývať za zdanlivou dokonalosťou. November začneme oslavami narodenín populárneho speváka – “Otto Weiter 70 tour”. December, ako už tradične, prinesie hudobný program, ktorý nás všetkých pripraví na najkrajšie sviatky v roku. „Tajomstvá vianočného krbu“

Čo sa týka spolupráce, samozrejme, budeme aj naďalej pokračovať s našimi osvedčenými partnermi, akými sú Štúdio L+S, Divadlo Nová scéna a s vynikajúcimi českými umelcami. Tieto partnerstvá sú pre nás kľúčové, umožňujú nám udržiavať vysoký štandard a pestrosť repertoáru.

Váš prístup k riadeniu kultúrnej inštitúcie je známy tým, že kladiete veľký dôraz na dynamiku, inovácie a priamy vzťah s publikom. Ako sa vám darí udržiavať krok s meniacim sa svetom a oslovovať nové generácie divákov?

Je nevyhnutné ísť s dobou, vnímať ako sa menia ľudia, ich potreby, záujmy, ich priority. Vieme, že to, čo v propagácii umenia fungovalo pred pár rokmi, dnes už nestačí. Musíme byť inovatívni a reagovať na aktuálne trendy. Využívame to, čo je pre tú ktorú generáciu najúčinnejšie, či už ide o komunikáciu prostredníctvom webových stránok, sociálnych sietí alebo newsletterov. Našou snahou je ľudí informovať, nie "spamovať", alebo "otravovať", udržať si neutralitu a sústrediť sa na to najdôležitejšie, na umenie.

Dramaturgia je pre nás vždy vecou kompromisov, ale vždy s ohľadom na poslucháča. Dnes už máme vyspelé publikum, ktoré sa nebojí ani náročnejších predstavení. Vidíme, že na naše produkcie prichádza aj nová klientela, vrátane mladých ľudí. Mnohí z nich sa vracajú na ďalšie podujatia. Verím v potenciál nových divákov a som optimista, že ľudia sú už "prejedení banálnych vecí a túžia po kvalitnom aj zábavnom umení".

Na záver, aký odkaz by ste chceli poslať našim divákom a širokej verejnosti?

Plánov máme skutočne veľa a neustále ich kreujeme, aby sme pre našich divákov prinášali len to najlepšie. Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí nás v uplynulej sezóne navštívili a podporili. Pre nás je publikum tým najlepším barometrom a jeho záujem je pre nás obrovskou motiváciou. Potvrdzuje, že naša práca má zmysel. Verím, že aj tá nadchádzajúca sezóna prinesie mnoho radosti, smiechu, zamyslenia a nezabudnuteľných kultúrnych zážitkov.

Pozývam všetkých, aby sledovali naše aktuálne novinky na webových stránkach, sociálnych sieťach a prihlásili sa na odber newslettera.

Želám všetkým, nech je leto plné slnečných lúčov a oddychu. Teším sa na stretnutia v Historickej radnici, v našom Mestskom divadle Košice.

Július Klein

