Zarábal hraním na ulici, dnes vystupuje pred desaťtisícmi: Vladimír Jablokov má za sebou neuveriteľný životný príbeh

(Zdroj: Súkromný archív Vladimir Jablokov)

Ešte pred pár rokmi by ste ho stretli s husľami na ulici, kde v mraze brnkal koledy okoloidúcim. Dnes ho v Írsku označujú za „kráľa Vianoc“ a jeho meno pravidelne plní titulky novín. Slovenský huslista Vladimír Jablokov sa z beznádejných začiatkov v cudzej krajine vypracoval až na jedného z najobľúbenejších interpretov vianočného obdobia. A teraz, po viac než dvadsiatich rokoch, sa konečne vracia domov – aby aj Slováci zažili to, čo Íri už roky milujú.

Keď ako 19-ročný opúšťal Bratislavu, mal vo vrecku len 600 eur, stan, udicu a jedno obrovské rozhodnutie: začať od nuly. „Myslel som si, že si postavím stan a nejako to prežijem. Ale rýchlo som pochopil, že v Dubline to tak nefunguje. Bola zima, bol som sám, a začínal som si myslieť, že to bola chyba,“ spomína Vladimír.

(Zdroj: Súkromný archív Vladimir Jablokov)

Jeho záchranou sa stali husle. Hrať na ulici sa mu síce zo začiatku zdalo ponižujúce, no čoskoro zistil, že práve to bola jeho vstupenka k úspechu. „Začali sa pri mne zastavovať ľudia, usmievali sa, plakali, tancovali. Prvý raz som pocítil, že to, čo robím, má zmysel.“

Z ulice sa dostal do barov, z barov do klubov a z klubov až na pódium najväčšej krytej haly v Írsku – 3Arena v Dubline. Dnes každý december vypredá koncerty v rekordnom čase a jeho vianočná show Home For Christmas je považovaná za kultovú.

(Zdroj: Súkromný archív Vladimir Jablokov)

A čo je najkrajšie – nie je na to sám. Spolu s ním na pódiu vystupujú aj jeho súrodenci, ktorých si prizýva z rôznych kútov Európy.

https://youtu.be/pie4sYGYAGc?si=qQl8et9_0hRwuRUx

A teraz prichádza exkluzívna správa: tento výnimočný vianočný koncert bude po prvýkrát predstavený aj slovenskému publiku – len raz, len v Bratislave, v Tipos Aréne. Emócie, svetlá, orchester, rodina, hudba – to všetko v jednom večeri, ktorý sa už nemusí nikdy zopakovať.

