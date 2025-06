13. ročník nočného behu v Tatrách prvýkrát pod hlavičkou Telekom odštartoval sériu nočných behov Grand Prix powered by Telekom 2025

(Zdroj: Be Cool)

Telekom Night Run Štrbské Pleso odštartoval tohtoročnú sériu nočných behov známych pod názvom Grand Prix powered by Telekom, ktorú organizuje agentúra Be Cool (Bratislava Marathon Team). Na úvodné podujatie série sa prihlásilo 1 203 pretekárov vrátane detí a účastníkov charitatívnej disciplíny #rešpekt run.

Beh na 10 km, ktorý je súčasťou série „Grand Prix powered by Telekom“, absolvovalo 479 bežcov. Každý, kto sa zúčastní Grand Prix disciplíny (10 km a detské behy) vo všetkých troch lokalitách – Štrbské Pleso, Donovaly a Bratislava – sa automaticky zapája do celkového hodnotenia série. Finále sa uskutoční 6. septembra 2025 v Bratislave, kde účastníci, ktorí absolvujú všetky tri podujatia, získajú špeciálnu medailu a budú zaradení do žrebovania o vecné ceny od partnerov série.

"Veľmi nás teší, že podujatie naberá na popularite a čoraz viac bežcov prichádza do Tatier s rodinami, aby tu strávili predĺžený víkend. V rámci programu ponúkame disciplíny pre všetky vekové kategórie a výkonnostné úrovne. K tradičným tratiam na 10 a 5 km sme vlani pridali aj Nordic walking na kratšej vzdialenosti. Samozrejmosťou sú detské behy a opäť sme zaradili aj charitatívny #rešpekt run, do ktorého sa tento rok zapojilo 40 bežcov – medzi nimi aj ja s rodinou. Je to príjemný pocit, keď športom môžeme pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú.,“ uviedol hlavný usporiadateľ podujatia Jozef Pukalovič.

Súčasťou sobotného programu bol aj charitatívny beh #rešpekt run, ktorého výťažok poputuje neziskovej organizácii Svetielko pomoci. Tento 800-metrový beh absolvovali mladší aj starší účastníci – niektorí s bežeckým nasadením, iní pohodovým tempom – všetci však s cieľom podporiť deti, ktoré bojujú s ťažkým ochorením. Výnimočnú atmosféru štartu umocnil svojou energiou a humorom ambasádor disciplíny, Bekim.

„Teší nás, že aj tento rok sa nám podarilo zaradiť do programu charitatívny beh #Rešpekt run. Ľudia prišli podporiť tých najväčších bojovníkov – deti, ktoré čelia vážnym chorobám, a to sa naozaj počíta. Ako generálny partner podujatia sme sa rozhodli sumu vyzbieranú z dobrovoľného štartovného zdvojnásobiť,“ uviedla Anna Durczoková, senior marketing specialist Slovak Telekom.

Z dobrovoľného štartovného sa podarilo vyzbierať 350 eur. Slovak Telekom sa rozhodol túto sumu zdvojnásobiť, takže neziskovej organizácii Svetielko pomoci poputuje spolu 700 eur.

Počas celej soboty si mohli účastníci, ale aj prítomní diváci vychutnať bohatý sprievodný program, ktorý pripravili partneri podujatia. „Počasie nám tento rok vyšlo na jednotku. Okrem krátkej prehánky nás celý deň sprevádzalo slnko, ktoré dotváralo výbornú atmosféru podujatia,“ zhodnotil riaditeľ pretekov Peter Pukalovič a dodal: „Partneri pripravili pestrú ponuku aktivít a služieb nielen pre bežcov, ale aj pre širokú verejnosť – či už išlo o návštevníkov, ktorí prišli podporiť pretekárov, alebo o ľudí na prechádzke pri Štrbskom plese. Na trati bežcov povzbudzovala ľudová hudba až na štyroch hudobných stanovištiach. Muzikanti dodávali energiu bežcom a zároveň spríjemňovali chvíle aj okoloidúcim. Veľmi nás teší, že atmosféru tohto výnimočného večera si napokon užilo ešte viac ľudí, než koľko ich bolo na štartovej listine.“

„Veľká vďaka patrí Obci Štrba, ako aj štátnej a obecnej polícii za výbornú spoluprácu a pomoc pri organizácii podujatia,“ uviedol športový riaditeľ Tomáš Willwéber.

Generálny partner podujatia aj celej bežeckej série Grand Prix, Slovak Telekom, venoval do súťaže pobyt v ikonickom Hoteli Patria pre jednu bežeckú dvojicu. Šťastie sa usmialo na Zuzanu U. s manželom, ktorí si výhru naplno užili: „Ďakujeme za túto krásnu cenu – pobyt v Hoteli Patria s výhľadom na Štrbské pleso bol nezabudnuteľný. Oddýchli sme si, užili sme si atmosféru podujatia a ja som si dokonca zlepšila čas na 5 km,“ zhodnotila Zuzana.

Víťazi 13. ročníka Telekom Night Run Štrbské Pleso:

10 km disciplína:

Ženy: Zuzana Gejdošová (ŠKP Bratislava), 38:28, Karin Babková (Romirun), 41:24, Denisa Baluchová (STG Krompachy), 41:32

Muži: Mário Košút (BMSC Bratislava Marathon), 34:39, Martin Zaťko (InoBat) 36:22, Martin Vrubel, 36:29



5 km disciplína:

Ženy: Lenka Kotianová (ŠKP Žilina), 18:28, Petra Pukalovičová (SheRuns), 19:07, Lilian Lipnická – 21:08

Muži: Lukáš Kubička (AK Martin), 17:11, Samuel Gubač (Maras team), 17:42, Marek Lukáč (AK Slávia TU Košice), 17:53

Podujatia sa zúčastnili aj dvaja „verní bežci“ – Peter Palyo a Silvia Lerch, ktorí nevynechali ani jeden ročník od roku 2012. Silvia si aj tentoraz zvolila Grand Prix disciplínu na 10 km: „Mám rada túto trať, aj keď ten kopec na konci mi dá vždy zabrať. Hudobné zóny boli skvelé, len škoda, že som nemala dostatok dychu, aby som muzikantom vyjadrila, akí boli úžasní,“ zhodnotila s úsmevom v cieli.

Peter sa po zdravotnej prestávke rozhodol pre disciplínu Nordic walking: „Verím, že budúci rok už budem opäť behať,“ vyjadril nádej po dobehnutí.

V cieli čakalo na pretekárov občerstvenie v podobe čerstvého ovocia od BILLA Slovensko, nealkoholického nápoja Cool a osviežujúcej vody Mattoni, ktorá je zároveň oficiálnou vodou podujatia.Séria nočných behov Grand Prix pokračuje 26. júla 2025 na Donovaloch a vyvrcholí v sobotu 6. septembra v Bratislave.

Linky na prihlásenie:

– Telekom Night Run Donovaly (26.7.2025): https://predpredaj.zoznam.sk/sk/registracie/telekom-night-run-donovaly-2025/

– Telekom Night Run Bratislava (6.9.2025): https://predpredaj.zoznam.sk/sk/registracie/telekom-night-run-bratislava-2025-eurovea/

