Dve zastávky Motocultor Across Europe Tour 2026 v našich končinách odistia multižánrovú bombu

(Zdroj: archív Nanowar of Steel)

Ako všetci dobre vieme, sú kapely a Kapely. Niektoré sa berú možno až príliš vážne, iné sú viac ,,down to Earth“, ale potom je tu aj špeciálna kategória, ktorá život berie s humorom. Presne takí sú Taliani NANOWAR OF STEEL s ich comedy heavy metalom. Že ste sa nevedeli dočkať, kedy sa ukážu v našich končinách? Ani to nie je problém! Už začiatkom budúceho roka sa totiž zastavia v pražskom Futurum Music Bare a bratislavskom Randale. U českých susedov si ich môžete vychutnať 5. februára, u nás o dva dni neskôr - 7. februára v rámci - Motocultor Across Europe Tour 2026. Sekundovať im budú hneď 4 žánrovo rôzne zoskupenia zo štyroch kútov sveta - mongolskí UUHAI, Chorváti SNAP COLD, Dáni DEFECTO a francúzski LADY AHNABEL.

NANOWAR OF STEEL vznikli v roku 2003 v Ríme pod názvom Nanowar. Tri roky od vzniku si však pridali k menu prívlastok Of Steel, ako reakciu na zmenu názvu kapely Rhapsody na Rhapsody Of Fire. Of Steel zámerne v logu vyzerá, akoby ho tam len dodatočne narýchlo dopísali rukou. Neskôr však došlo ešte raz k úprave mena kapely, keď si ho začali písať ako NanowaR Of Steel, čo je zase parodický odkaz na legendárnych Manowar, s ktorými súvisí aj satirický názov jedného z albumov Nanowaru, Other Bands Play, Nanowar Gay!

Títo Taliani sa so svojou tvorbou, ktorú môžeme žánrovo definovať niečo v zmysle comedy heavy metal snažia humorne odľahčiť vážnosť, zvyčajne citeľnú obzvlášť z powermetalových kapiel.

Pätica – Potowotominimak (spev), Mr. Baffo (spev a rôzne zvukové efekty), Mohammed Abdul (gitara, klávesy, sprievodný vokál), Gatto Panceri 666 (basgitara, sprievodný vokál) a Uinona Raider (bicie) – má zatiaľ na konte 5 štúdiových albumov, 1 kompiláciu, 2 live albumy a niekoľko singlov. Na nich sa objavili aj spolupráce s rôznymi väčšími menami metalovej scény. Okrem spomínaného Fabia Lione a Thomasa Winklera to bol napríklad ešte Michael Starr zo Steel Panther pri skladbe Uranus či Joakim Brodén zo Sabatonu pri Pasadena 1994.

(Zdroj: archív Uuhai)

Niekde sa používa ako bojový pokrik pre povzbudenie alebo na oslavu hurá (hoo rah), v Mongolsku je to Uuhai a má aj hlbší význam než len to. Tento pojem je v mongolskej kultúre vyjadrením jednoty a kedysi sily počas bitiek. Azda aj preto si Otgonbaatar Damba pri nápade založiť kapelu pre ňu zvolil práve tento názov. Svojím spôsobom je tiež zjednocovaním, pretože ich tvorba spája mongolskú folkovú hudbu s metalom. Je to niečo na spôsob rovnako Mongolov The Hu, v ktorých šľapajách sa v podstate vydali a snažia sa nadviazať na ich úspech, akurát iným špecifickým štýlom.

Kapela začala pracovať na unikátnej fúzii mongolských tradícií, čo u nich vidieť a počuť napríklad v používaní hudobných nástrojov – Morin Khuur (tradičné mongolské husle s konskou hlavou), Tumur Khuur (drumbľa – je to druh fúkacieho dychového nástroja), Tovshuur (mongolská gitara) – i špeciálnej techniky spevu nazývanej Khöömel (je to typ hrdelného spevu a je zapísaná do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO).

Okrem hudobného prejavu svoje vystúpenia Uuhai dopĺňajú aj kostýmami nesúcimi sa v duchu mongolských tradícií, na ktoré im bol inšpiráciou národ Huunu.

Snáď ste teraz už dostatočne navnadení na to, aby ste si ešte aj pred kúpou kalendára na budúci rok rovno červenou fixkou niekde zapísali dátumy 5. a 7. február. Lebo táto multižánrová a kultúrna bomba bude rozhodne stáť za to.

Vstupenky na Predpredaj.sk.

- reklamná správa -