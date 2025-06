Smartfón, ktorý vám pomôže na každom kroku? Galaxy S25 vás nesklame

(Zdroj: Samsung)

Sú veci, bez ktorých si už deň ani nevieme predstaviť a práve Samsung Galaxy S25 má všetko, čo od moderného telefónu čakáte. Nová generácia populárnej série prichádza so štýlom, výkonom a umelou inteligenciou, ktorá bude vaším ideálnym pomocníkom na každom kroku, či už ste v práci, na cestách alebo len túžite po fotkách, ktoré dokonale zachytia každý dôležitý moment.

Dizajn, ktorý pristane každému

Galaxy S25 si okamžite zamilujete vďaka elegantnému dizajnu a prémiovému spracovaniu. Na výber máte z viacerých farebných prevedení – stačí si vybrať to, ktoré najviac vystihuje váš štýl. Ak máte radi jemné, moderné odtiene s nádychom luxusu, siahnite po Pinkgold alebo nadčasovej šedej. Preferujete elegantné tmavé farby s tajomným podtónom? Potom vás určite očarí Blueblack, tmavomodrá alebo výrazná Coral Red. A ak ste fanúšikom sviežich farieb s pocitom pokoja a harmónie, za zváženie rozhodne stojí zelená alebo modrá.

Výber farieb je pestrý, ale tie funkcie? Tie vás dostanú

Vďaka umelej inteligencii vám Galaxy S25 dokáže pomôcť v bežných situáciách. Funkcia Circle to Search vám pomôže vyhľadať čokoľvek, čo vás zaujalo. Stačí na obrazovke označiť obrázok alebo text a telefón hneď nájde relevantné informácie. Vďaka Now Brief budete mať dokonalý prehľad dňa a pomocou Gemini AI vám telefón porozumie bez zbytočných kliknutí, stačí sa opýtať.

Fotky, za ktoré sa nebudete hanbiť

Chcete zachytiť každý moment v dokonalej kvalite? Nový Samsung Galaxy S25 vám to uľahčí. Vďaka ultraširokouhlému fotoaparátu s rozlíšením 50 megapixelov, funkcii Audio guma, ktorá zjednodušuje odstránenie nežiaduceho zvuku z videa, funkcii Virtuálna clona či Galaxy Log budú vaše fotky a videá vyzerať ako od profesionála. Elegantný, štýlový a pripravený na vaše každodenné momenty, Galaxy S25 je presne to, čo vaše fotky a videá potrebujú.

Poteší vás aj úložisko 1 TB, vďaka čomu sa už nemusíte obmedzovať v množstve fotiek či videí. Tento model ponúka presne takú výbavu, ktorá osloví aj náročných používateľov.

(Zdroj: Samsung)

Vyrazte na každé dobrodružstvo s prehľadom – Galaxy S25 vám kryje chrbát vo veľkom štýle

To, že je Samsung Galaxy S25 dokonalým pomocníkom aj na cestách, potvrdzuje nielen 50 Mpx ultraširokouhlý fotoaparát, s ktorým zachytíte každú dovolenkovú spomienku v špičkovej kvalite, ale aj fakt, že vďaka AI funkciám s vami smartfón doslova drží krok, pomôže vám s plánovaním a poradí ako expert. S týmto smartfónom zvládnete každé dobrodružstvo s ľahkosťou.

Samsung.sk, cena od 879 eur

