Leto fandí zábave. Dopraje tak aj úrazom a modrinám

(Zdroj: Hirudoid)

Leto je čas ako stvorený na rôzne športové, rekreačné, či horské aktivity. Pozor si treba dávať hlavne na pády, skoky, či nárazy rôzneho druhu. Práve ich dôsledkom vzniká krvácanie do podkožia alebo aj do tkaniva. Pri rozsiahlych výronoch tmavomodrej farby hovoríme o modrine, ktorá vzniká, keď sa krvné cievy pod kožou pretrhnú. Zachytená krv vytvára modrinu. Proces liečenia je dlhodobý, ale nezúfajte... Na jeho urýchlenie existuje rýchla pomoc.

Naordinujte si vitamíny

Azda neexistuje človek, ktorému by sa počas jeho života aspoň raz nevytvorila modrina. U niektorých ľudí sa však tvoria modriny častejšie a sú výraznejšie, u niektorých iba zbežne a nie sú príliš viditeľné. Dôvodom môže byť nedostatok vitamínov, najmä vitamínu C a K1. Ale príčiny by sa dali hľadať aj pri vrodených poruchách zrážanlivosti krvi, pri nedostatku, alebo poruche funkcie krvných doštičiek, či pri liečivách na riedenie krvi.

(Zdroj: Hirudoid)

Jednoduché rady a techniky

Modriny sa zvyčajne objavujú, keď si človek poraní určitú oblasť kože, napríklad pri páde, náraze... Ak sa táto skutočnosť už udiala, a máte poranenie, hojenie modrín môžete urýchliť niekoľkými pomerne jednoduchými technikami. Na poranenie priložte ľadový obklad na 15 až 20 minút. Tento obklad prikladajte počas dňa niekoľkokrát. Poranené miesto obviažte elastickým obväzom, ale nie na tesno. Tieto spôsoby rýchlej domácej pomoci pomáhajú zmierniť opuch a bolesť postihnutého miesta.

Kedy pomôže lekáreň

Urýchlenie spôsobu liečenia modrín môžete konzultovať aj so svojim lekárnikom. Na trhu existuje množstvo produktov, ktoré vám lekárnik môže odporučiť. Zamerať by ste sa mohli na krém alebo gél s chladivým účinkom, čo pri liečbe veľmi oceníte. A tento účinok poskytuje práve liek Hirudoid Forte, ktorý potláča opuch a zápal a stimuluje rozpúšťanie krvných zrazenín. Podporuje hojenie zranení s alebo bez krvného výronu. A navyše ho môžete použiť aj v prípade, ak vás trápia ťažké a unavené nohy, viditeľné kŕčové žily, alebo bolesť a zápal.

(Zdroj: Hirudoid)

Kedy treba vyhľadať lekára

Modriny sa liečia dlho, zvyčajne miznú do troch týždňov. Počas procesu hojenia modrina mení farbu. Prvý deň poranenia je modrina červená, pretože sa pod ňou hromadí na kyslík bohatá krv. Po dvoch dňoch krv začína strácať kyslík a meniť farbu na modrú, či fialovú. Ďalších päť až desať dní modrina prechádza do svetlých odtieňov žltej, zelenej farby... A po desiatich dňoch by mala modrina blednúť, až sa úplne vytratí. Ak však po poranení strácate funkciu končatiny, máte poranenie okolo krku, ťažkosti s dýchaním, máte poruchu zrážanlivosti krvi, alebo modriny okolo oka, či vysoké teploty, alebo pod modrinou vznikajú hrčky, určite vyhľadajte odbornú lekársku pomoc, aby ste nepodceňovali váš zdravotný stav a zverili sa do rúk odborníkov.

