Agentúra Elite Bratislava vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže Elite Model Look SR 2025

(Zdroj: Elite)

Castingová tour sa uskutoční od 15. do 18. mája v obchodných centrách naprieč Slovenskou republikou. Do súťaže sa môžu prihlásiť dievčatá vo veku od 13 do 23 rokov s výškou nad 170 cm a mladí muži vo veku od 15 do 25 rokov s výškou nad 183 cm. Ambasádorkou súťaže je topmodelka Michaela Kocianová, ktorá bude castingami zároveň sprevádzať.